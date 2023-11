Pavel vyráží do Itálie. Obhlédne i továrnu na motorky a montovnu stíhaček F-35

Prezident Petr Pavel má před sebou oficiální návštěvu Itálie, zamíří tam příští týden. Aktuálně.cz získalo program jeho cesty. Setká se s několika vrcholnými představiteli Italské republiky, v rámci nepolitického programu však zamíří i do významných průmyslových podniků. Jeden je spjatý s jeho osobním koníčkem.

"Praha a Řím jsou velice stará města. Jsou to města, která mají obrovské vazby a vzájemné vztahy mezi svými kulturami. Je tu mnoho přátelství mezi našimi vládami a našimi lidmi. Chceme ho dále posilovat," řekla letos v květnu po návštěvě Prahy a jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) italská předsedkyně vlády Giorgia Meloniová.

V průběhu půl roku se Meloniová oficiálně potká s dalším vysokým představitelem Česka, tentokrát jde o toho nejvyššího. Prezident Pavel se vypraví do Itálie v pondělí 27. listopadu, zdrží se tam do středy. První zastávka je v Římě. V hlavním městě ho přijme právě premiérka Meloniová a prezident Sergio Mattarella.

"Kromě bilaterálních vztahů budou mezi projednávanými tématy aktuální situace na Ukrajině a na Blízkém východě, migrace nebo energetická bezpečnost," stojí k tomu ve zprávě o programu prezidenta, kterou má Aktuálně.cz k dispozici. Cestu formálně projedná vláda na svém středečním zasedání.

Nejstarší továrna na motorky v Evropě

Premiérka Meloniová řídí italskou vládu od loňského října, na vrchol exekutivy ji vyneslo volební vítězství její národně-konzervativní a pravicově populistické strany Bratři Itálie. Bývalý ústavní soudce Sergio Mattarella je prezidentem od roku 2015, v loňských volbách mandát obhájil. Jde o nejdéle sloužící hlavu státu v italské historii.

Pavel se z Říma přesune na sever země do Milána, kde bude pokračovat nejen v politickém programu. Nejprve se setká s premiérem regionu Lombardie Attiliem Fontanou. Jednasedmdesátiletý politik vede středopravicovou koalici, úřad vykonává pět let. Pavla s sebou vezme na obhlídku dvou významných průmyslových závodů.

"Navštíví továrnu na výrobu motocyklů Moto Guzzi a montovnu bojových letounů F-35," stojí v programu. Jízda na motorce je Pavlovým koníčkem, zůstal u něj i v úřadu. Na motorce třeba vyrazil na konci května na Bavorsko-české týdny přátelství. Závod Moto Guzzi sídlící ve městě Mandello del Lario na sever od Milána je nejstarší továrnou na motorky v Evropě.

Zhruba 40 kilometrů na západ od Milána pak leží město Cameri, kde italská firma Leonardo vyrábí komponenty do amerických stíhaček F-35. Odtud pochází díly do několika bitevníků pro belgické vzdušné síly. Fialova vláda schválila pořízení letounů v září, smlouva s Američany o jejich dodání se má podepsat do konce března příštího roku.

Podnikatelé i tajemník z Černína

Prezident Pavel ještě v Římě vystoupí s projevem k posluchačům NATO Defense College, což je hlavní vzdělávací instituce vysokoškolské úrovně pro země Severoatlantické aliance. Kurzy v nich zpravidla absolvují diplomaté, vojáci či experti působící ve strukturách aliance. Pavel byl v letech 2015 až 2018 předsedou Vojenského výboru NATO.

Součástí pětadvacetičlenné delegace je i několik podnikatelů, kteří se v Římě zúčastní česko-italského obchodního fóra. Podle informací Aktuálně.cz se první Pavlovy cesty do Itálie zúčastní také státní tajemník ministerstva zahraničních věcí Radek Rubeš. Kdo Pavla doprovodí z prezidentské kanceláře, není jasné.

"Z protokolárních a bezpečnostních důvodů zveřejníme program cesty ve čtvrtek," řekla Aktuálně.cz Mária Pfeiferová z tiskového odboru Hradu. Jde o jednu z prvních Pavlových státních návštěv, zatím po inauguraci takto navštívil Slovensko či Polsko. Byl už také v Dánsku či Spojených státech, ale tam vystupoval jako mluvčí na politických fórech.