Přeočkování proti covidu by mohlo začít příští týden. V MHD noste roušky, řekl Válek

Od příštího týdne by mohlo začít oficiálně přeočkování proti covidu-19 další posilující dávkou, řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podmínkou podle něj je, aby to schválily Státní ústav pro kontrolu léčiv, Evropská agentura pro léčivé přípravky a Světová zdravotnická organizace. To očekává v pátek. Doporučil také, aby lidé v hromadné dopravě nebo v nemocnicích nosili roušky.

"Když v pátek dostaneme všechna schválení, tak by se od příštího týdne mohlo oficiálně začít očkovat. Nejen u nás, ale všude v Evropské unii, a nejen na nějaké výjimky, ale standardním způsobem," řekl Válek. Jako první by podle něj začala vakcíny aplikovat očkovací místa, kam není třeba se předem registrovat. Vakcíny by si také mohli začít objednávat praktičtí lékaři. Rezervační systém na ostatní očkovací místa chce spustit na konci srpna. Podle informace na webu ministerstva je v provozu 356 očkovacích míst, z nich bez registrace je 56 a většinou jde o nemocnice. "Teď bych chtěl umožnit těm, kdo například cestují do rizikových destinací nebo jsou starší nebo co se bojí nebo jsou z regionu, kde je vyšší výskyt viru, typicky Praha, aby se mohli naočkovat," doplnil. Podle něj neudělají chybu ale ani lidé, kteří další přeočkování odloží blíž k podzimním měsícům. Doporučené by bylo přeočkování pro lidi nad 60 let a dospělé s dalšími přidruženými nemocemi, například cukrovkou nebo poruchami imunity, nebo pro pacienty po transplantacích. "Rozumný interval od poslední dávky by mohl být šest měsíců," řekl Válek. Dosáhnout chce evropského schválení nejen přeočkování čtvrtou dávkou, ale rovnou pro pravidelné přeočkování. Noste roušky v hromadné dopravě, doporučil Válek. Opatření vláda nechystá Válek hovořil také o tom, že považuje za vhodné za současné situace nosit roušky a respirátory v hromadné dopravě. "Silně nejenom jako ministr, ale jako lékař doporučuju: noste roušky. Noste je v hromadné dopravě, noste je, když máte jakékoliv příznaky, kdy chráníte své starší příbuzné, když jdete do zdravotnického zařízení. To jsou riziková místa," řekl Válek. Zásadní jsou podle něj u lidí, kteří pociťují jakékoliv příznaky nemocí dýchacích cest, aby nenakazili své okolí. "Nošení roušek má smysl v místech, kde je vysoká koncentrace lidí a špatné větrání, typicky veřejná doprava. Nebo v místech koncentrace vysoce rizikových lidí," dodal. Takovými místy jsou podle něj čekárny a ambulance lékařů nebo domovy pro seniory. Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po jednání vlády zopakoval, že stát nemusí žádná preventivní opatření přijímat, protože nehrozí přetížení nemocnic. "Ani teď nepřipravujeme žádná razantní opatření s tím, že pečlivě sledujeme, co se děje v zahraničí," uvedl. Související Letní vlna covidu se blíží ke svému vrcholu. Pokles bude postupný, tvrdí šéf ústavu Vláda také schválila, že Správa státních hmotných rezerv bude mít v souvislosti s pandemií koronaviru zásoby ochranných pomůcek na měsíc místo dosavadních dvou. Počet držených položek se sníží ze 160 milionů kusů na 100 milionů. Změna struktury a limitů bude pro správu znamenat roční úsporu zhruba 200 milionů korun, které by jinak musela vydat na obměnu těchto zásob. Ministři také souhlasili s tím, že ze státních zásob budou potravinovým bankám dodány dva miliony hygienických vložek. Denní přírůstky případů koronaviru v Česku se třetí den po sobě drží kolem 2000. Ve středu přibylo 1984 nakažených. Je to devětkrát více než před týdnem, kdy se ale výrazně méně testovalo, protože byl státní svátek. Podezření na opakovanou nákazu proti minulé středě přibylo téměř jedenáctinásobně na 643. Počet úmrtí s nemocí covid-19 a hospitalizovaných ve vážném stavu ale nadále neroste. Epidemie zrychluje od počátku června, kdy začaly být denní přírůstky případů vyšší než o týden dřív. vání byla chyba, vláda bude na podzim hasit požár, říká Kubek 23:30 Vláda není odvážná, zrušení vyhlášky o povinném očkování proti covidu byla politická chyba, očkování skomírá. | Video: Daniela Drtinová