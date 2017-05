Premiér se paktuje s Kalouskem, oplácí slova o spolčování Babiš

před 1 hodinou

Andrej Babiš zareagoval na výrok premiéra Sobotky o tom, že ministr financí vytváří mocenský pakt s prezidentem Milošem Zemanem. Je to Sobotka, kdo se spolčuje s Kalouskem, uvedl na oplátku Babiš.

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) soustavně porušuje koaliční smlouvu a uzavřel pakt s předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem. Uvedl to vicepremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v reakci na Sobotkův výrok o "mocenském paktu" Babiše s prezidentem Milošem Zemanem. Sobotka navrhl Hradu odvolání Babiše, ale Hrad podobu návrhu zpochybňuje. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček stejně jako Babiš prohlásil, že Sobotka je v paktu s Kalouskem.

Bohuslav Sobotka v rozhovoru pro Respekt o mocenském paktu Andreje Babiše a Miloše Zemana. Celý rozhovor v dalším vydání Respektu. pic.twitter.com/vA5Y8O9Ll0 — Erik Tabery (@etabery) May 6, 2017

Sobotka mluvil o mocenském paktu Babiše se Zemanem v rozhovoru pro vydání deníku Právo i pro časopis Respekt. Podle premiéra se Zeman a Babiš vzájemně podporují a nekomentují svoje excesy. "Pan Sobotka uzavřel pakt se mnou. Ten pakt se jmenuje koaliční smlouva, kterou on a jeho ministři kontinuálně porušují," sdělil Babiš. Sobotka podle něj "uzavřel pakt s panem (předsedou TOP 09 Miroslavem) Kalouskem".

Obdobně komentoval Sobotkův výrok mluvčí prezidenta. "Pan premiér vede vládu, která je složená z ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, takže to byl pan premiér, který uzavřel pakt s Andrejem Babišem. To, že ho teď vypovídá, je pouze účelová záležitost," řekl Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček České televizi. Na twitteru Ovčáček uvedl, že "je tady mocenský pakt mezi Bohuslavem Sobotkou a Miroslavem Kalouskem".

"Dnes chce pan Kalousek podpořit menšinovou vládu pana Sobotky, kde nebudu já. Tak o jakém paktu tady pan premiér mluví?" prohlásil Babiš. Kalousek ale v pátek novinářům řekl, že TOP 09 vládu nepodporuje. Pouze by TOP 09 nevyslovila vládě nedůvěru, byť by byla menšinová. Důvodem je podle Kalouska to, aby se rozhodujícím hráčem nestal prezident Zeman.

Sobotka v minulých dnech oznámil, že podá demisi, aby otevřel cestu k řešení situace kolem ministra financí Babiše. Podle premiéra je Babiš zatížen podezřeními, že neodváděl daně a že úkoloval novináře v médiích, která v minulosti vlastnil, jak mají psát. Zeman uvedl, že by měl z vlády odejít pouze premiér. To by podle Sobotky nevyřešilo příčinu vládní krize. Proto premiér v pátek oznámil, že demisi nepodá a poslal Zemanovi návrh na Babišovo odvolání.