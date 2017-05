Karikatury a kritika Zemana a Sobotky. Tak hodnotí slovenská média českou vládní krizi

před 1 hodinou

Slovenská média komentují českou vládní krizi. Některá kritizují jednání prezidenta Miloše Zemana při demisi vlády, jiná zase měnící se postoje premiéra Sobotky. Portál Aktuality.sk napsal, že komentovat současné dění v české politice ráno nebo dopoledne nemá smysl, protože do večera je všechno jinak.

Bratislava - Postup prezidenta Miloše Zemana při řešení vládní krize v Česku kritizovala v komentářích některá slovenská média. List Sme zase napsal, že silný účinek ohledně původně ohlášené demise premiéra Bohuslava Sobotky oslabí to, že předseda vlády neodstoupil. Listy také otiskly karikatury se Zemanem, Sobotkou a ministrem financí Andrejem Babišem.

"V životě existují mnohdy jen špatná a ještě horší řešení. Premiér Sobotka se v úterý rozhodl obětovat celou vládu, jen aby z Babiše neudělal mučedníka. Velmi rychle se ovšem ukázalo, že vydat se na milost či nemilost Zemanovi byla ta nejhorší možná varianta. A proto sáhl po špatném řešení - přece jen Babiše z vlády odvolá," napsal list Pravda.

Podle listu normální prezident za normálních okolností by demisi přijal, jmenoval úřednickou vládu nebo by kabinet v demisi nechal dovládnout. "Jenže Zeman dělá jen to, z čeho má prospěch, a příležitost mstít se Sobotkovi za zradu při volbě prezidenta v roce 2003 si nyní nemohl nechat ujít," dodal deník.

List také otiskl karikaturu s českým premiérem, prezidentem i ministrem financí, na které Sobotka říká "Odvolám vládu!", Zeman mu opětuje "Ne, já odvolám Tebe!" a premiér uzavírá "Tak já odvolám jeho!".

V této chvíli se podle deníku zdá, že ČSSD bude následovat osud ODS, stane se marginální stranou, přičemž karty bude rozdávat někdo jiný. Za méně pravděpodobnou označil list možnost, že se ČSSD podaří lidem otevřít oči a ukázat jim, kdo je vlastně Babiš zač. "Neplacení daní, účelové čerpání dotací na Čapí hnízdo, vlastnictví medií, které slouží jeho politickým a mocenských zájmům - to je dostatek důvodů, které ho mohou diskvalifikovat, aby se stal příštím premiérem. Sobotkovo salto mortale by tak přece jen mělo smysl," uzavřela Pravda.

List Sme soudí, že Češi budou ve vleku přetrvávajících zákulisních politických jednání, které jsou podle něj příčinou frustrace, jež pomohla Babišovi získat popularitu.

"Sobotkovo dramatické rozhodnut odejít z úřadu se zpočátku zdálo obdivuhodné, dokonce takticky prozíravé. Nyní ovšem jakýkoliv silný účinek téměř s jistotou ztlumí to, že Sobotka reálně ještě stále neodstoupil. Nyní opět působí slabě, když souhlasil, že zůstane ve funkci, dokud nebude nalezen nějaký rozumný kompromis," napsal Sme. List také otiskl karikaturu s Babišem a Zemanem, na které prezident říká "Znám jednu dívku, ta má dukáty, má dukáty!".

Portál Aktuality.sk napsal, že komentovat dění v nynější české politice ráno nebo dopoledne nemá smysl, protože do večera je všechno jinak. Jediné, co se podle něj nemění, je zákeřnost boje.

"Zeman ucítil příležitost. Kombinací ústavněprávních kliček, přehnaného sebevědomí a zákeřnosti stát se opět na pár dnů a týdnů sultánem z Hradčan," uvedl portál.

Podle portálu byl Sobotka už jednou nohou v pasti a místo pochybného ministra by byl premiér nakonec jedinou obětí vlastního plánu. "Vedle chaosu se téměř zcela vytratila původní příčina, tedy nedůvěryhodný ministr Babiš. Stačilo zůstat u tohoto tématu a všechno další by se vůbec nestalo," dodal slovenský portál.