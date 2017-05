Online: Ptejte se politologa, jak premiérovi pomůže stažení demise. Může spor s Hradem vyhrát?

?Miroslav Zeleny - Dnes 16:20 Dobry den pane Sveci,



Me by zajimalo v cem bylo pro pana premiera vyhodne oznamit podani demise cele vlady misto navrhu na odvolani ministra Babise ? Byl to snad predpoklad reakce prezidenta Zemana? Predem diky moc za odpoved Kamil Švec: Myslím, že ta demise celé vlády bylo v okamžiku podání jediné východisko, pokud B. sobotka věděl, že musí razantně jednat po usnesení sněmovny, která mu dala lhůtu do konce dubna. Měl-li informace, že Babiše Zeman neodvolá, mnoho jiného mu nezbylo. Možnou demisí celé vlády by na Zemana vytvořil mnohem větší tlak a přimět ho k tomu, aby projevil své preference. A to se Sobotkovi povedlo. Nyní před sněmovními a prezidentskými volbami víme, že Miloš Zeman udělá téměř cokoliv, aby vyšel vstříc Andreji Babišovi.

?M. Volf - Dnes 16:12 Slyšel jsem spoustu scénářů, které mohou po demisi nastat. Co znamená že by současná vláda vládla v demisi?

Děkuji Kamil Švec: A jaký smysl by mělo, že by vláda vládla v demisi? Prodlužoval by se život dovnitř nefunkční koalice a vlády.

?Mirka - Dnes 16:09 Dobrý den,

nemůže ČSSD uškodit to, že v posledních dnech více "hraje" linku s nahrávkou Babiše s redaktorem? Nebo je to spíš pro lidi srozumitelnější než nějaké korunové dluhopisy, které jsou patrně pro většinu lidí nepochopitelné? Kamil Švec: Já nevím, jestli tu linku hraje ČSSD. Resp. je to tématem i dalších politických stran, které na to upozořnují. A je pravdou, že na toto téma andrej Babiš mnohem obtížněji hledá srozumitelnou a důvěryhodnou odpověď.

?Alex - Dnes 16:07 Dobrý den,

mně by spíše zajímalo jak je možné, že v naší zemi dostanu za správně vyplněné KH pokutu 10 000 Kč pouze proto, že jsem neodpověděl na otázka FU, zda-li je KH vyplněno správně a dotační kauza AB s Čapím hnízdem policie šetří přes rok a stále nemáme výsledky. Sociální demokracie pouze sklízí, co sama zasela. Střet zájmu AB je obrovský.



Otázka na Vás. Je z Andreje Babiše politická mrtvola nebo má nějaký koaliční potenciál po řádných či předčasných volbách, pokud se domnívám, že k vysvětlení otazníků kolem jeho osoby nedojde. Děkuji. Kamil Švec: V dřívějších vládách by zřejmě již andrej Babiš nebyl aktivním, nebo alespoň úspěšným politikem. Dle výzkumů preferencí se ale zdá, že zatím "kufry" balit nemusí. Budou-li současné parlamentní strany konzistentní ve svých postojích, bude andrej Babiš asi jen těžko hledat koaličního partnera. ... ale on se asi nakonec vždycky někdo najde.

?Josef Osička - Dnes 16:01 Kdyby Miloš Zeman odmítl odvolat ministra financí Andreje Babiše, je možné ho k tomu nějakým způsobem přimět? Jaké právní kroky proti tomu umožňuje naše ústava? Kamil Švec: Ústava nepředpokládá, že by prezident země porušoval ústavu a nekonal by v jejím duchu. Bylo by možné obrátit se na Ústavní soud. Ale v okamžiku, kdy prezident není ze své funkce odpovědný, je nemožné ho sankcionovat. Spíše je to signál pro voliče, aby zvážili, zda prezident, který by nechtěl ctít základní zákon ČR, který je závazný pro všechny občany, je dobrým reprezentantem země.

?Libor Vaňa - Dnes 15:59 Dobrý den, má někde v Evropě obdoby, aby se nějaký politik choval jako Andrej Babiš? Je normální být v politice usvědčený lhář a neodstoupit? Kamil Švec: Není unikem, že by v politice byl podnikatel, miliardář, s velkým vlivem. Našli bychom paralely v Itálii, částečně možná i v Litvě i jinde. ale je pravdou, že míra tolerance voličů směrem k Andreji Babišovi je poměrně stále vysoká, vzhledem k jeho problémům (a nemyslím teď nutně nejnovější kauzy dluhopisů a pana Přibila), ale třeba i kauzu čapí hnízdo a podobně. Situace je dána také tím, že v tradičních stranách by na vysvětlení problémů předsedy tlačili i straníci a tlak by tak byl dvojí: zevnitř i zvenčí strany. Tím, že členové hnutí ANO jsou k problémům, zdá se, neteční, má andrej Babiš situaci lehčí.

?Jan Dobrý - Dnes 15:54 Není premiér nevěrohodný, když si za pár dní rozmyslí tak důležitý krok? Kamil Švec: Dobrý den všem a předem děkuji za otázky, pokusím se jich odpovědět co nejvíce.



Co se týká věrohodnosti pana premiéra, myslím, že je třeba situaci posuzovat v širším kontextu, to znamená, že je třeba i vnímat předvídatelnost pana prezidenta. A kroky pana prezidenta jsou v momentální chvíli nepředvídatelné a pokud pan premiér neví, jak pan prezident bude postupovat, je změna jeho názoru přijatelná a myslím, že i oprávněná.

?Božena - Dnes 15:53 Jak to ovlivní podzimní volby a jakou šanci maji p.Sobotka a p.Babiš ve volbách Kamil Švec: Dobrá otázka, ale vzhledem k tomu, jak se situace vyvíjí, je zatím těžké předvídat jakékoliv závěry. volební kampaň oficiálně běží jen tři dny a během následujících týdnů se může podpora všem stranám a hnutím ještě významně proměňovat.

?Karel z Modřan - Dnes 15:52 Dobrý den, stávají se i ve světě podobné scénky, jakou jsme viděli včera na Hradě? Kamil Švec: V zavedených demokraciích se nestává, že by prezident projevil takovou míru arogance, jak jsme tomu byli svědky při včerejším setkání hlavy státu s premiérem. Je dobré mít na paměti, že svým postojem vyjádřil svůj vztah nejen k osobě premiéra jako takové, ale i ke všem občanům, které Bohuslav Sobotka jako premiér reprezentuje. Tento postoj je, co vím, velmi ojedinělý.