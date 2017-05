Zeman nemá manévrovací prostor, Babiše musí odvolat nejpozději po Číně, míní expert. Ústava je jasná

před 8 minutami

Původně chtěl prezident Miloš Zeman i přes demisi celé vlády odvolat pouze premiéra Bohuslava Sobotku. To bylo podle řady právníků protiústavní, neboť takhle prezident nikdy v novodobé historii České republiky nezareagoval. Sobotka proto v pátek změnil taktiku a podal návrh na odvolání Andreje Babiše. "Ústava je jednoznačná. Říká, že pokud předseda vlády navrhne odvolání člena vlády, tak ho pan prezident odvolá. Tam prostor pro jiný postup není," komentoval to ústavní právník Marek Antoš.

Pan premiér nakonec zvolil jinou možnost a místo demise celé vlády podal panu prezidentovi návrh na odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO). Musí Miloš Zeman ministra financí odvolat?

Ústava je jednoznačná. Říká, že pokud předseda vlády navrhne odvolání člena vlády, tak ho pan prezident odvolá. Tam prostor pro jiný postup není.

Jak rychle musí pan prezident zareagovat. Nemůže například počkat až do voleb?

To v žádném případě. Pokud by mohl počkat šest měsíců, tak to ustanovení nemá žádný smysl. Článek 74 ústavy jasně říká, že prezident odvolá člena vlády, pokud to navrhne předseda vlády. Asi tam je nějaký časový prostor, protože pokud Zemana čeká zahraniční cesta, tak nemusí ministra odvolat hned. Zahraniční cesta je pro odklad přijatelný důvod, ale jak se vrátí, prezident musí hned konat.

Existuje vůbec pro pana prezidenta manévrovací prostor? Je evidentní, že Zeman by chtěl odvolat pouze Bohuslava Sobotku a Andreje Babiše ve vládě nechat.

Nedává. Je to jasné. Nemůže o své vůli odvolat třeba předsedu vlády. Pokud ten návrh byl podán, tak musí Miloš Zeman vyhovět.

Ústava České republiky článek 74 Čl.74 Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.

Co se týče původně avizované demise vlády, obhájil by Hrad odvolání pouze Sobotky u ústavního soudu?

Osobně jsem přesvědčený, že nikoliv. Slyšel jsem i jiné výklady, ty jsou ale v rozporu s dosavadní praxí. I sám prezident Zeman takto postupoval u minulého premiéra Petra Nečase (ODS). Stejně postupovali i předchozí prezidenti. Pokud někdo přichází s opačným výkladem, měl by vysvětlit, proč byl ten výklad jednoznačně opačný a co se stalo, že je prostor pro jiný výklad.