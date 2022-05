Premiér Fiala ocenil medailí mluvčího své vlády za cestu do Kyjeva

Premiér Petr Fiala (ODS) se rozhodl ocenit mluvčího své vlády Václava Smolku, který v minulosti pracoval jako mluvčí ODS. Dal mu medaili Karla Kramáře, nejvyšší ocenění, které premiér může udělit. Dalším oceněným byl premiérův poradce pro zahraniční a bezpečnostní otázky Tomáš Pojar a dalších 11 lidí, zejména příslušníků zpravodajských služeb a policejní ochranné služby.

"Předseda vlády ocenil 13 osobností medailí Karla Kramáře. Byl mezi nimi i můj kolega a kamarád ⁦Václav Smolka za cestu do válečného Kyjeva. Před všemi oceněnými smekám a děkuji, že slouží vlast," oznamovala na sociálních sítích šéfka Úřadu vlády Jana Kotalíková, která byla mluvčí ODS před Smolkou.

Václav Smolka v pondělí dopoledne Aktuálně.cz potvrdil, že medaili skutečně obdržel. Podle svých slov nepředpokládá, že tato informace vyvolá rozruch. Na další otázky ohledně toho, jak a proč ocenění dostal, slíbil odpovědět později. "Omlouvám se, mám právě schůzku. Ale určitě odpovím po jejím skončení," sdělil. Slíbil také bližší vyjádření premiéra Fialy.

Smolka komentoval své ocenění už dříve na sociálních sítích. "Uf. Nebudu to moc rozepisovat. Před chvílí uděloval premiér Petr Fiala medaile Karla Kramáře za mimořádné nasazení při naplňování zahraniční politiky ČR. Jednu z nich jsem díky cestě do Kyjeva dostal i já. Jsem hrozně hrdej na to, s jakým šéfem a týmem můžu pracovat. Děkuju," napsal.

O předání ocenění informovalo v neděli také tiskové oddělení Úřadu vlády, které ale nikoho z oceněných nejmenovalo. "U příležitosti státního svátku Dne vítězství 8. května 2022 udělil předseda vlády Petr Fiala medaile Karla Kramáře. Během slavnostního ceremoniálu v Kramářově vile je obdrželo 13 laureátů," stálo v tiskové zprávě s tím, že medaili obdrželi převážně příslušníci Ochranné služby Policie ČR a zaměstnanci státní správy.

"Všem oceněným bych chtěl poděkovat za mimořádné nasazení při zajišťování bezpečnosti a naplňování zahraniční politiky České republiky. Využívat této možnosti, jak ocenit zásluhy a výjimečný přínos pro náš stát, bych chtěl pravidelně," uvedl premiér Petr Fiala.

Smolka doprovázel Fialu v Kyjevě v polovině března spolu s premiéry Polska a Slovinska, Mateuszem Morawieckým a Janezem Janšou. Cesta se uskutečnila zhruba tři týdny po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Návštěva politiků vyvolala mimořádný zájem světových médií, protože šlo o první takto vysoce postavené zahraniční politiky na Ukrajině. Navíc v situaci, kdy Rusko Kyjev odstřelovalo.

Smolka byl vidět na některých fotografiích za zády Fialy přímo ve chvílích, kdy delegaci přijal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Přinedl také fotografii premiéra Fialy přímo z cesty, kdy má Fiala na sobě přilbu a ochrannou vestu. "Šéf, blížíme se domů," připsal. Později vyjádřil hrdost nad chováním premiéra.

Medaile Karla Kramáře je nejvyšší ocenění udělované předsedou vlády České republiky s hodnotou pamětní medaile. Medaile byla vytvořena v roce 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády. Pojmenována je po prvním československém premiérovi Karlu Kramářovi. Jako první ji udělil tehdejší premiér a předseda ODS Mirek Topolánek. Ocenil skupinu, kterou tvořili bratři Mašínové a Milan Paumer. Josefu Mašínovi udělil medaili při své návštěvě USA, Paumerovi ji dal v Praze ve vládní Kramářově vile.

Loni ji předával ještě jako premiér Andrej Babiš. Za osobní statečnost a profesionální nasazení při evakuaci českého zastupitelského úřadu v Kábulu dal medaili českému velvyslanci v Afghánistánu Jiřímu Balounovi, zástupci velvyslance Štěpánu Konopáskovi a dalším 24 oceněným.