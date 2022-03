Ukrajinci bojují za evropské hodnoty a také za nás, řekl Fiala po návratu z Kyjeva

Pokud bude Evropa a Severoatlantická aliance pokračovat v podpoře Ukrajiny a sankcích proti Rusku, je šance dospět k mírovému diplomatickému řešení, řekl po návratu z Kyjeva premiér Petr Fiala (ODS). Ukrajina podle něj potřebuje hlavně protitankové a protiletecké zbraně, protože bojuje proti obrovské přesile.

Český premiér prohlásil, že Ukrajinci bojují za své životy, vlast a svobodu, ale zároveň bojují i za další země. "Jsme si všichni vědomi toho, co prožívají, bojují za svoje rodiny, nezávislost. Musíme si uvědomit, že ale bojují i za nás. Proto je v tom boji musíme podpořit," řekl.

Fiala se do Kyjeva vydal nečekaně s polským premiérem Mateuszem Morawieckým, polským vicepremiérem Jaroslawem Kaczyńským a slovinským premiérem Janezem Janšou v úterý. V Kyjevě se setkali s nejvyššími představiteli Ukrajiny. "Všechny informace a podněty od ukrajinské strany přednesou premiéři Česka, Polska a Slovinska na jednání Evropské rady příští týden v Bruselu," řekl Fiala.

S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským diskutovali o sankcích, humanitární a vojenské pomoci i o diplomatickém řešení situace. Fiala zdůraznil, že Ukrajina potřebuje rychlé a masivní dodávky zbraní, zejména protitankových a leteckých zbraní. Podle něj jsou Ukrajinci schopní si sami vytvořit bezletovou zónu, pokud budou mít dost materiálu.

Podle českého premiéra kroky, které Evropská unie podnikla, Rusko zasáhly. "Musíme pokračovat v tom, že budeme vytvářet na Rusko tlak. Pak existuje šance, že dospějeme k mírovému diplomatickému řešení," uvedl Fiala. Ocenil statečnost, racionalitu i strategické uvažování Ukrajinců i jejich vedení. Podle něj ale potřebují vidět podporu i v činech západních zemí.

"Probírali jsme také cestu Ukrajiny do Evropské unie. Naše země, Polsko a Slovinsko patří k těm, které chtějí otevřít dveře Ukrajině," popsal premiér Fiala. Podle něj Ukrajinci prokázali, že bojují za evropské hodnoty. Chce tlačit na další státy Evropské unie, aby se Ukrajina do společenství přidala co nejrychleji, ačkoliv proces běžně trvá i desítky let. Evropská unie podle něj na pomoc Ukrajině dala nebo v blízké době dá více než 2,5 miliardy eur.

Podle premiéra Rusko není ochotné jednat, i proto je potřeba na Rusko vyvíjet tlak a Ukrajinu podporovat dodávkami zbraní a jiné pomoci. "Nejde uvažovat o rozhodnutích, které tady udělají nějaké země a budou na úkor Ukrajiny," řekl Fiala. Doplnil, že jakékoliv diplomatické řešení musí být postaveno na ukrajinském rozhodnutí.

Fiala poděkoval všem, kteří ho doprovázeli. Do Kyjeva s ním jeli poradce předsedy vlády pro zahraniční a bezpečnostní otázky Tomáš Pojar, vládní mluvčí Václav Smolka a členové ochranného týmu.