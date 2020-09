Babiš se má Kalouskovi omluvit za výroky o padácích a rozkrádání ministerstva obrany

Premiér Andrej Babiš (ANO) se má na schůzi sněmovny i písemně omluvit poslanci Miroslavu Kalouskovi (TOP 09) za výroky, které o něm pronesl při debatě ve sněmovně. Rozhodl o tom soud, verdikt není pravomocný. Babiš v roce 2018 před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD prohlásil, že Kalousek "rozkrádal ministerstvo obrany" a "zabil lidi cez padáky". Podle soudu šlo o čistě osobní útok.

"Je zcela evidentní, že žalovaný (Babiš) byl ovlivněn dlouhodobou averzí vůči žalobci (Kalouskovi) a že jednoznačně sledoval cíl poškodit žalobce a vyřídit si s ním jakési osobní účty," konstatovala soudkyně Okresního soudu pro Prahu-západ Simona Kačerová.

Babiš podle soudu nezvládl své emoce. "Výroky překročily pravidla slušnosti, na kterých je nutno v civilizované společnosti trvat," dodala soudkyně. Předseda vlády ve vyhrocené sněmovní diskusi, kterou přenášela televize, Kalouskovi tykal a označil ho také za "ožralu" a "zloděje zlodějského". Poslanec předtím Babiše kritizoval za to, že při vysvětlování kauzy Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí.

Kalousek nicméně s žalobou neuspěl úplně - soud zamítl jeho požadavek, aby Babiš své výroky označil za nepravdivé. Podle soudkyně totiž o některých armádních zakázkách přetrvávají pochybnosti, o nichž nemůže kategoricky rozhodnout občanskoprávní soud.

Ani jeden z aktérů sporu k pátečnímu jednání nedorazil. "Trvalo to tři roky, není to pravomocné, ale přesto to má svůj význam. Lhářům, podvodníkům a pomluvám se nesmí ustupovat," sdělil Kalousek novinářům ve Sněmovně. Premiér dlouhodobě zastává stanovisko, že řekl pravdu, za kterou se omlouvat nebude.

Soud se zabýval mimo jiné tím, zda Babiš za výroky nese osobní odpovědnost, či zda je pronesl jako politický orgán. Přiklonil se k první variantě. "Výroky neměly bezprostřední místní, věcnou ani časovou souvislost s projednávanou věcí, tedy vyslovením důvěry vládě," podotkla soudkyně.

Podle soudu Babiš informace úmyslně zkreslil

"Je nutno konstatovat, že žalovaný (Babiš) vycházel z neúplných informací, tedy z poněkud pochybných zdrojů. Svá tvrzení si kvalifikovaným způsobem neověřil (…), a to přesto, že jako předseda vlády má nejvyšší, maximální přístup k seriózním informacím," dodala Kačerová. Podle ní Babiš informace úmyslně zkreslil.

"Mně z toho vyplývá jedna právní věta: že napříště není možné šířit fake news prostřednictvím projevů v Poslanecké sněmovně, což nepochybně přispěje k tomu, aby se mohla zvýšit politická kultura," komentoval rozsudek Kalouskův právník Stanislav Balík.

Babišův právník Jiří Urbánek míní, že žaloba měla být v celém rozsahu zamítnuta. "Soud měl přihlédnout k okolnostem, za kterých byly výroky proneseny. Měl přihlédnout ke specifikům debaty v Poslanecké sněmovně, ve které jsou užívány specifické výrazové prostředky. Parlamentní debata by měla být maximálně chráněna," řekl zástupcům médií. Kalousek podle něj mohl na výroky reagovat politicky, a to buď bezprostředně při debatě, nebo později.

Soudkyně Kačerová řešila i další žalobu na Babiše, kterou podala demonstrantka z akcí spolku Milion chvilek Jana Filipová. Kačerová jí dala za pravdu v tom, že Babišovy výroky o tom, že protivládní demonstranti jsou zaplacení, zasáhly do ženiných osobnostních práv. Přiznala jí omluvu. Rozsudek ovšem tuto středu zrušil odvolací soud, který rozhodl opačně, tedy že Babiš se omlouvat nemusí. Zdůvodnil to tím, že výroky nesměřovaly vůči Filipové, ale proti větší skupině protestujících.