Odznak SS, páska Führer i prapor wagnerovců. Obchody je nabízejí dál, policie varuje

V českých e-shopech se stále dají koupit předměty s nacistickými symboly, trička odkazující na wehrmacht nebo vlajky spojené s ruskou agresí či slovenským fašismem. Podle odborníka na extremismus je takové zboží na hraně zákona, někdy i za ní. Policie varuje, že pokud nejde o originální historické předměty, může být prodej protiprávní. U dalších symbolů je zase postižitelné jejich veřejné nošení.

Nakladatelství Naše vojsko několik let prodávalo hrníčky s portréty Adolfa Hitlera či kalendáře a trička s podobiznami dalších představitelů nacistického režimu. Na předmětech se objevovali například velitel SS Heinrich Himmler, zakladatel gestapa Hermann Göring, ministr propagandy Joseph Goebbels či jeden z hlavních organizátorů holokaustu Adolf Eichmann.

Firma i její ředitel Emerich Drtina už stojí před soudem. Žalobce navrhuje Drtinovi čtyři roky vězení, pokutu tři miliony korun a zákaz činnosti. Nakladatelství by mělo zaplatit pokutu pět milionů a přijít o zabavené předměty. Drtina tvrdí, že je nevinný a výběr osobností zdůvodňuje tím, že se předměty s nimi dobře prodávají. Soud má pokračovat v prosinci.

I když prodejna v Praze na Smíchově po zásahu policie před třemi lety musela zavřít, předměty s nacistickou symbolikou je možné dál koupit v několika internetových obchodech.

Například na webu ostravského e-shopu lze najít tričko s nápisem "Monte Cassino 1944". Odkazuje na jednu z nejdelších a nejtěžších bitev druhé světové války, kde Spojenci i nacistické Německo utrpěli těžké ztráty. Kvůli dlouhým bojům pak Sověti získali Vídeň i Berlín.

"Sice vyhráli Spojenci, ale je kolem toho určitý kult bojů německých výsadkářů. V militaristické, případně i neonacistické scéně se udržuje kult německých bojovníků. Zvláště výsadkových jednotek, které se tam v uvozovkách hrdinně bránily," vysvětluje politolog a odborník na extremismus Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity.

Kontext, ve kterém jsou symboly na triku použité, je důležitý i podle policejního prezidia. "Úmysl propagovat hnutí tímto symbolem by musel být prokázán. V tomto případě je nepřímý, protože heslo samotné může upozorňovat například na heroismus bojujících stran. Neodkazuje a nepropaguje přímo nacistický režim nebo neonacistické hnutí," uvádí mluvčí prezidia Jakub Vinčálek. Obchod na otázky Aktuálně.cz k prodávanému zboží ani po urgenci neodpověděl.

Kopie může být protiprávní, říká policie

Problematické jsou podle policie ale jiné předměty, které lze v internetových obchodem také najít. Jde třeba o odznak orlice SS. "Ve vztahu k 'odznaku s hákovým křížem' lze s ohledem na stávající judikaturu tvrdit, že jeho distribuce bude až na výjimky vždy protiprávní," říká Vinčálek. Výjimkou je podle něj například prodej originálu pro sběratelské účely. "V případě kopie se již může jednat o protiprávní jednání," upozorňuje.

Pravidla pro postihování prodeje předmětů s extremistickými symboly se změnila minulý rok. Dříve musel být prokázán úmysl prodejce či kupujícího. Nově už stačí, když jde o symbol hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

Jednatel společnosti provozující e-shop Daniel Liebermann potvrdil, že jde o kopie. Nemyslí si však, že by prodejem nacistických symbolů jednal nezákonně.

Kromě trička odkazujícího na bitvu u Monte Cassina jsou v prodeji třeba ty se znakem jednotek wehrmachtu Afrikakorps, které se mimo bojů v Africe podílely i na perzekuci a vraždění Židů na severu kontinentu.

"Na Slovensku se dříve argumentovalo, že někdo sbírá i moderní trička, ale to je, myslím, účelové. Pokud někdo veřejně nosí triko soudobé neonacistické skupiny, a není to například v hraném filmu či pro účely policejní rekognice, vyjadřuje tím k něčemu sympatie," říká Mareš.

Jak ale dodává, je u historických motivů otázkou, zda jde o sympatie čistě k jednotlivým vojákům, armádě či k hnutí směřující k potlačení práv. "To úplně oddělovat nelze. V Česku ale zatím není žádný jasný výklad," dodává.

Na webu s odznaky SS jsou v nabídce i další repliky předmětů s nacistickou symbolikou. Jde například o manžetové pásky s nápisy der Führer, Das Reich či Horst Wessel, který podle Mareše symbolizuje SS. Wessel byl také autorem hymny nacistické strany.

Pod názvem vlajka Slovenského štátu je také možné zakoupit vlajku Hlinkovy slovenské lidové strany a Hlinkovy gardy, které jsou zodpovědné za vraždění slovenských Židů i dalších menšin. Slovensko bylo v letech 1939-1945 satelitem nacistického Německa.

"Z mého vlastního pohledu si myslím, že regulace vojenských předmětů tolik nutná není, naše demokracie to zvládne. Nejnovější novela to ale trochu zpřísnila. Takže myslím, že je to na hraně českého práva," říká Mareš. Podle něj také závisí na tom, který soud by předměty posuzoval. "Není na to žádná norma. Ale obecně bych řekl, že co se týče SS, přístup je tvrdší, než když to jsou jednotky wehrmachtu," dodává.

Krom předmětů s nacistickou symbolikou lze na e-shopu sehnat například i nášivky či prapor Wagnerovy skupiny, soukromé vojenské skupiny bojující na Ukrajině, v Sýrii či Libyi.

Podle mluvčího policejního prezidia sice není prodej těchto symbolů trestný, ale připnutí třeba na oblečení už postižitelné je. "Veřejná prezentace symbolů Wagnerovy skupiny může vyvolat podezření ze spáchání trestného činu schvalování agrese Ruské federace vůči Ukrajině," upozorňuje.

Odborník na extremismus Mareš připomíná případ muže, kterého policie zadržela na protivládní demonstraci kvůli triku s logem wagnerovců. Jiného muže, který měl znak skupiny na bundě, už soud v dubnu nepravomocně odsoudil k podmínce, pokutě a zákazu pobytu v Praze na rok.

Video: Kalendář s nacisty je nechutný. Je to trestné, jen to nikdo neodstíhal, říká Kalibová (31. 5. 2020)