Miluji vás, napsala Máša a zmizela. Rodiče ji za poslední peníze přijeli hledat z Ruska do Prahy

Už skoro dva roky hledají manželé Jurjevovi z Ruska po celé Evropě svou dceru Marii, která jednoho dne zmizela se svým manželem a zanechala po sobě pouze krátký vzkaz na kusu papíru: "Miluji vás, promiňte". Nyní poté, co prodali nemovitost v Rusku, dorazili za poslední peníze do Prahy, kde se naposledy objevila stopa jejich dcery. Loni ji tady na chvíli zadržela policie. "Nemůžeme se zastavit, nemůžeme se teď vrátit k normálnímu životu," říká Jevgenij Jurjev a doufá, že se se svou dcerou shledá.

Praha - Je to už téměř dva roky, co Jevgeniji Jurjevovi a jeho ženě Marině zmizela z bytu dcera a zanechala po sobě pouze krátký vzkaz na kusu papíru: Miluji vás, promiňte. Jedinou stopou, kterou nyní mají, je krátká zpráva z loňského léta, že Máša byla zadržena na chvíli v Praze. Rodiče si ale stěžují, že s nimi policie nechce spolupracovat a pomáhat jim.

Od podzimu 2015 cestují manželé, kteří skončili ve svých zaměstnáních a překonali několik vztahových krizí, po Evropě a hledají sebemenší stopy po své 25leté dceři Máše a jejím manželovi Viktorovi, s nímž zmizela.

Zoufalé pátrání

"Od jejího zmizení jsme se nevrátili do Ruska a hledáme ji. Pomáhala nám v různých zemích policie i dobrovolníci. A bylo to k ničemu," vypráví pro Aktuálně.cz její otec Jevgenij, někdejší úspěšný ruský bloger a cestovatel, který po zmizení dcery prodělal infarkt.

Máša měla podle Jevgenije s rodiči velmi dobrý a blízký vztah. Dcera se dokonce matce před svým zmizením svěřila, že její manžel něco chystá. "Když jsme u nich byli naposledy na návštěvě, Máša vypadala smutně a matce tehdy řekla, že Viktor plánuje odjet, ale ona nechce," říká otec. To byl podle něj hlavní důvod, proč si mysleli, že by zeť mohl jejich dceři něco udělat.

Dlouho mladý pár hledali na Balkáně. Nejdříve v Černé Hoře, kde jim platili byt, z nějž zmizeli. Chvíli si také rodiče mysleli, že pár pobývá v Kosovu. Pak už byli přesvědčeni, že je jejich jediná dcera mrtvá.

Viktora totiž v prosinci 2015 zadržela policie samotného a poslala jej na konzulát, kde mu vydali dočasné doklady na opuštění země. On se ale do Ruska nevrátil. "Když byl zadržený sám, byla to pro nás tehdy další indicie toho, že může být naše dcera po smrti," vypráví otec.

V tu dobu začaly mezi Jevgenijem a jeho ženou velké problémy, rozhodli se, že se rozvedou - neměli důvod dál spolu žít. "Ale den poté, co jsme se tak rozhodli, přišla zpráva, že Máša je naživu a byla v Česku na policii. To nás znovu nabudilo."

Poslední peníze na hledání v Praze

V Petrohradu prodali nemovitost a za poslední peníze, které měli, odjeli do Česka, aby se dceru pokusili najít sami. "Nemůžeme se zastavit, nemůžeme se teď vrátit k normálnímu životu," říká Jevgenij.

Čeští policisté mladé manžele odhalili, když jeden z nich ztratil v Praze doklady a přišli to oznámit. Do Česka pak dorazila zpráva, že je po Máše, která má podle rodičů vrozenou mozkovou poruchu, vyhlášené mezinárodní pátrání Interpolu. Loni v červnu si policie oba našla a předvolala k výslechu, nic podezřelého však nezjistila. Jevgenij se ale obává, že i kvůli nemoci může být Marija svým manželem ovlivněná, což policisté nemuseli odhalit.

"Oba jsme odděleně vyslechli, vypadali jako normální mladí lidé a řekli nám nezávisle na sobě, že v Česku chtějí zůstat a pracovat," vysvětlil vedoucí odboru pátrání policie Jan Rybár.

"Prověřili jsme všechna podezření, na nic jsme nepřišli," dodal policista s tím, že vše předali Interpolu. Marija podle něj měla šanci říct, že se stalo něco špatného a potřebuje pomoc. "A využila práva nesdělovat místo svého pobytu," vysvětluje Rybár. Ukazuje i fotografie mladých manželů, které pořídili, když byli oba v polovině loňského roku na policii.

Nesrovnalosti s doklady

Rodiče ani jejich právnička však nechápou, na základě čeho vlastně mladí lidé v Česku pobývají. Pokud doklady ztratili, mohl jim ruský konzulát vystavit jen dočasné dokumenty na vycestování do Ruska. Tam ale nikdy nedorazili.

"Pohřešovaní se vyjádřili ke svému životu a místu pohybu - pobytu po Evropě. Podle mně dostupných informací od zakročujících policistů nebyly další důvody k jejich zadržení nebo předání cizinecké policii," uzavřel Rybár.

Jevgenij Jurjev s tím ale nesouhlasí. "Policie pustila člověka, o němž věděla, že je spojený s určitou hrozbou násilí, a s námi se odmítá bavit. Hledáme Mášu už hodně dlouho, dochází nám síly i peníze. A chápeme, že už ji nikdy nemusíme vidět," popisuje dál zoufalé hledání otec.

Rodiče si myslí, že policie buď pustila lidi bez dokladů, nebo je uplatili. To však policisté odmítají s tím, že vše proběhlo podle zákona a jejich práci přezkoumalo i státní zastupitelství a Generální inspekce bezpečnostních sborů. Podle rodičů je však možné, že mladý pár má falešné doklady a policisté je tehdy neodhalili.

Jevgenij se svou ženou mají nyní připravené trestní oznámení na policii kvůli tomu, že s nimi nechce mluvit, a poslali také dopis ministru vnitra Milanu Chovancovi, zda by jim ze svého postavení nepomohl. "Pokud řeknou, že nám ji nepomohou najít a nechtějí projevit lidskost, podáme trestní oznámení a budeme pokračovat v hledání," dodává Jevgenij.

"Máša je naše jediná dcera a má ještě babičky a dědečky, jsou to pro nás muka. Jsme silní lidé, proto jsme to přežili. Pokud nás dcera už v životě nechce vidět, je to v pořádku. Chceme jenom záruku od někoho důvěryhodného, třeba ochránců lidských práv nebo novinářů, že je naše dcera v pořádku, že je šťastná, že tady žije legálně a nic ji neohrožuje. Pak se pokusíme vrátit ke starému životu," ukončuje své vyprávění Jevgenij.

autoři: Lukáš Prchal, Ondřej Soukup

