Česká matka má vrátit dítě britskému otci do Anglie, rozhodl soud. Hrozí jí pokuty i odebrání syna

před 7 minutami

V případu Češky, která v roce 2013 odešla od britského manžela a vrátila se do Česka i s dnes již pětiletým synem, padl definitivní rozsudek. Kladenský soud matce nařídil, aby dnes pětiletého syna do 5. března vrátila na britské území. Brněnský městský a krajský soud nejdříve nerespektovaly nařízení londýnského soudu, že žena se má s dítětem vrátit do Británie, změna nastala vloni v září, kdy Ústavní soud rozhodl ve prospěch otce. Ten se řídil ustanoveními Haagské úmluvy, která odsuzuje únosy dětí do jiných států. Dítě podle ní nelze svévolně odvézt ze země, dokud je v péči obou rodičů.

Kladno – Usnesení kladenského soudu v případu Jany Ktistakis, Češky dosud provdané za britského lékaře Constantina Richarda Ktistakise, je striktní. Soud v něm vyzývá matku nezletilého chlapce, aby splnila povinnost uloženou Vrchním soudem v Londýně a navrátila hocha na území Anglie a Walesu nejpozději 5. března do 16 hodin.

"V případě nesplnění stanovených povinností může soud nařídit výkon rozhodnutí opakovaným uložením pokuty do 50 tisíc korun. Soud také může učinit další opatření (nařídit mediaci, setkání povinného s odborníkem v oboru pedopsychologie aj.), a zůstane-li postup soudu bezvýsledný, soud nařídí výkon rozhodnutí odnětím dítěte," píše soudkyně Alena Šustrová.

Nynější verdikt je definitivní. "Proti této výzvě už není odvolání přípustné," uvedla soudkyně Šustrová pro Aktuálně.cz.

Úplný konec vleklé pře, kdy se soudy nejdříve přikláněly k matčině argumentaci, že trávila vždy i s dítětem většinu času v Česku, to ale být nemusí. Matka se může proti sankcím odvolat. A podle jejího advokáta Michala Račoka tak učiní. "Budeme se dál soudit," řekl. Londýnský lékař Ktistakis, který je s Janou Ktistakis (rozenou Lukovou) v rozvodovém řízení, tak bude se synem ještě nějaký čas ve spojení jen na dálku.

Právník matky opakovaně u soudů poukazuje na to, že v procesu nebylo z britské strany vše v souladu s evropskou soudní praxí. "Soud poslal mé klientce předvolání do Londýna mailem dva až tři dny před procesem. Neměla tak vůbec možnost se připravit, najmout právníka. Navíc každý má právo na jednání před soudem ve svém jazyce. S tím se také nepočítalo a ona tak skvěle, aby se mohla sama zastupovat, anglicky neumí," řekl advokát.

O otci Ktistakisovi navíc říká, že syna navštěvuje jen minimálně a neplatí na něho výživné, které mu vyměřil český soud. "Podali jsme kvůli tomu trestní oznámení," řekl.

Pražský advokát Ktistakise Athanassios Pantazopoulos však oponuje. "Otec vloni syna několikrát navštívil, vezme vždy s sebou i babičku, naposledy tu byli minulý víkend. Soudu jsem dával kopie letenek," uvedl právník. O výživném a o tom, kdo bude o dítě po rozvodu pečovat, musí podle něho teprve rozhodnout soud v Británii.

Otec ženě nabízí bydlení v Británii

Případů, kdy jeden z partnerů odveze společné dítě buď zpět do Česka, či naopak do zahraničí, je několik desítek ročně. Například Marcela Zábranská v březnu 2015 utekla s dítětem od kanadského partnera a byla po návratu s dcerou už na letišti zatčena. Ktistakisové však v Británii vězení nehrozí.

"Zatímco Zábranská byla stíhána v Kanadě pro únos, ve Velké Británii žádné trestní oznámení podáno nebylo. Naopak otec dítěte matce nabízí bydlení ve svém domě, kde předtím i s prarodiči žili, případně zprostředkování bydlení odděleného," uvedl advokát Pantazopoulos. Žena však o návratu ke společnému bydlení neuvažuje i proto, že vloni v lednu porodila dítě svému novému příteli.

Poslední rozhodnutí českých soudů je podle odborníků v souladu nejen s Haagskou úmluvou, ale i s nařízením Evropské unie, které ukládá soudům členských států ve věci mezinárodních únosů dětí uznat a vykonat rozhodnutí soudu jiného členského státu.

"Pokud by tak nepostupovaly, tak by porušily nejen evropské právo, ale také Listinu základních práv a svobod ČR i právo na spravedlivý proces otce," uvedl v minulosti soudce Ústavního soudu Jiří Zemánek.

autor: Martin Biben