E-mail o městských firmách dostal i Krejčířův známý. Radní to bude vysvětlovat na mimořádné schůzi

Opozice svolala na čtvrtek mimořádnou schůzi pražského zastupitelstva. Poslanci chtějí na jednání slyšet, jak radní Jana Plamínková (STAN) vysvětluje e-mail, který její kolega, europoslanec Stanislav Polčák, přeposlal podnikateli Michalu Redlovi, který měl podle Českého rozhlasu blízko k Radovanu Krejčířovi. Ve zprávě radní žádala členy hnutí o radu, kde by našla odborníky do městských firem.

Praha - Kauzu e-mailu europoslance Stanislava Polčáka z hnutí Starostové a nezávislí bude řešit mimořádné zastupitelstvo Prahy. Případ se totiž právě hlavního města úzce dotýká. Polčák podle Českého rozhlasu přeposlal zlínskému podnikateli Michalovi Redlovi mail určený kolegům v hnutí STAN. Pražští Starostové v dopise žádali o radu, koho vybrat do důležitých pozic v městských firmách a na magistrátu.

Nejzávažnější je právě minulost podnikatele Redla - měl blízko k odsouzenému zločinci Radovanu Krejčířovi, kvůli s ním spojeným kauzám ho stíhala policie. Avšak soudům se Redl vyhnul kvůli lékařskému potvrzení, že je duševně nemocný.

Mimořádné zastupitelstvo se koná ve čtvrtek od devíti hodin ráno, svolali ho opoziční zastupitelé TOP 09, občanských demokratů, Pirátů a komunistů.

Přestože Polčák aféru vysvětloval tím, že žádal o konzultaci Redlova otce Petra, budou zastupitelé zpovídat jeho kolegyni z hnutí, pražskou radní Janu Plamínkovou. Plamínková sepsala původní mail kolegům, které žádala o návrhy lidí, kteří by se na funkce v městských firmách nebo na magistrátu hodili. A právě její dopis později Polčák přeposlal Redlovi.

Starostové podle mailu, který rozhlas zveřejnil, hledali zájemce o místa dvou ředitelů odborů technické vybavenosti a územního rozhodování či zástupce do představenstev několika městských firem, jako je společnost Kolektory Praha, Pražská vodohospodářská společnost nebo třeba Pražské služby.

Veřejné soutěže jako směšná formalita

"Korespondence radní Plamínkové ohledně obsazování postů popírá smysl výběrových řízení," upozornil šéf magistrátního klubu TOP 09 Václav Novotný. Podle něj se v tomto podání stávají veřejné soutěže "směšnou formalitou". Vadí mu, že si špičky Starostů - přesněji Polčák - psaly se "známým Krejčíře" o tom, kdo má obsadit významné městské firmy a důležité pozice na úřadu. Pokud Plamínková problém ve čtvrtek nevysvětlí, je Novotný připravený navrhnout její odvolání z funkce.

Pobouřený předseda pražské ODS Filip Humplík je rád, že zastupitelstvo projedná problém na zvláštním zasedání. Tak podle něj bude mít případ pozornost. "Ve chvíli, kdy se paní Plamínková nebo její kolegové dotazují člověka, který se trestu vyhnul tím, že se prohlašuje za nesvéprávného, tak je to na pováženou a je to věc, která nesnese odkladu," uvedl Humplík.

Sama Plamínková oponuje, že jen zaslala kolegům z hnutí seznam funkcí, kam město shání odborníky. "V tom nevidím nic špatného. Jen jsem žádala kolegy o návrhy odborníků. My na rozdíl od jiných necpeme do městských firem straníky, ale odborníky," argumentovala radní. Podle ní má město potíže s obsazením úřednických postů, protože se do tendrů nikdo nehlásí. "Jen jsem chtěla sehnat co nejvíce schopných a slušných lidí, kteří by se přihlásili," dodala radní. Rédla prý Plamínková nezná a nehodlá odpovídat za to, že mu Polčák přeposlal její žádost. Nicméně vysvětlení europoslance Polčáka věří, ani on podle ní nemusel znát minulost tohoto zlínského podnikatele.

Svatá válka TOP 09

Svolání mimořádného zastupitelstva stojí přibližně 250 tisíc korun, řádné jednání se koná již příští týden. "Každý ať si zhodnotí, jak velký má mimořádné zastupitelstvo smysl, když o týden později máme řádné zasedání. Vnímám to jako součást celorepublikové předvolební kampaně a svaté války, kterou vede především TOP 09," komentovala situaci primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Podle ní si musí Starostové vyřešit potíže sami uvnitř hnutí. "Problém to ale samozřejmě začíná být, jakmile se to dotýká i Prahy. Měli jsme proto k tomuto tématu koaliční jednání s radní Plamínkovou a ta nás ujistila, že Redl ani nikdo jemu podobný jí žádná jména nedoporučoval," dodala primátorka.

Piráti se pokusí na zastupitelstvu prosadit nová pravidla, jak by mělo vedení Prahy obsazovat funkce v městských firmách a na úřadech. Mikuláš Ferjenčík věří, že pak zabrání, či alespoň omezí "politické kšefty" s funkcemi. Kromě jiného požádá, aby každý kandidát o místo musel předložit životopis a politické strany zveřejňovaly, jaké lidi nominovaly.

"Zároveň bychom chtěli vytvořit pravidla pro obsazování úřednických pozic," dodal Ferjenčík. Opozice totiž již delší dobu kritizuje způsob, jak vedení města mění ředitele pražských firem. Například Martin Gillar se stal šéfem dopravního podniku bez výběrového řízení.

Opozice se pokusila v tomto volebním období svolat mimořádné zastupitelstvo i vloni na konci léta. Tehdy nápad iniciovala hlavně TOP 09, ODS a Piráti. Ovšem těsně před tím, než musela primátorka Adriana Krnáčová vyhlásit termín, se sešla s předsedkyní klubu zastupitelů ODS Alexandrou Udženijí a dohodly se, že občanští demokraté své podpisy pod žádostí o svolání výjimečného zasedání stáhnou. Ze schůze tak navzdory nesouhlasu TOP 09 a Pirátů sešlo.

autor: Kateřina Frouzová