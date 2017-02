Jednání běží dál, tvrdí KDU-ČSL i Starostové. Zatím si stále neplácli, nejistota v zákulisí narůstá

před 1 hodinou

Přístup KDU-ČSL k registru smluv je těžká rána pro naši případnou volební koalici, podrazili sami sebe, říká poslanec Jan Farský (STAN). | Video: Martin Veselovský | 20:42

Zástupci KDU-ČSL a Starostů a nezávislých sice v úterý jednali o koalici pro podzimní parlamentní volby, ale zda si nakonec plácnou, není stále jasné. Kromě debat o tom, kdo by měl být na jakém místě kandidátky, trápí špičky stran aktuální potíže. Nejdříve se vedení STAN zlobilo na lidovce, že podpořili omezení registru smluv. Nyní se po změnu lidovci zajímají o to, jak to bylo se spoluprací STAN s pochybným podnikatelem, který měl vazby na na uprchlého Radovana Krejčíře.

Praha - Plánované spojenectví KDU-ČSL se Starosty a nezávislými prochází zatěžkávací zkouškou. U obou stran se objevily problémy, které vyvolávají v druhém "táboře" znepokojení, byť špičky lidovců i STAN tvrdí, že dál jednají o vytvoření koalice.

Podle informací Aktuálně.cz v úterý jednali zástupci obou stran dokonce dvakrát, nejdříve ráno a následně navečer. Na programu byla debata o složení kandidátek i programu. Nadále se zdá, že se kdykoli můžou objevit rozpory, které vše zhatí.

Jeden z posledních problémů se týká osekání registru smluv, druhý kontaktů STAN s pochybným podnikatelem ze Zlínska.

Farský se zmínil o možném konci spolupráce s lidovci

Nejdříve poslanec Jan Farský v úterním rozhovoru po DVTV připustil možnost, že by spolupráce s lidovci mohla skončit. A to kvůli tomu, že minulý týden při hlasování ve sněmovně pomohli omezit registr smluv.

"Z mého pohledu je náš vzájemný vztah dost vážně narušený, protože jestli nedokáží respektovat náš a dokonce i svůj program, jak se potom můžeme domluvit na koaličním programu?" tvrdil Farský v DVTV.

Zároveň upozornil, že bude velmi důležité, jak se lidovci zachovají v Senátu, kam nyní novela zákona o registru smluv putovala. Lidovci slíbili, že se pokusí vrátit do zákona povinnost, aby státní a městské firmy musely nadále dávat do registru uzavřené smlouvy.

Na přímou otázku moderátora, zda by taková věc "rozsekla" připravovanou koalici, pokud by se lidovcům toto nepodařilo, Farský odpověděl: "Obávám se, že to může být věc, která rozsekne vznikající koalici. Byl to pro nás i KDU-ČSL stěžejní bod programu, který nerespektuje. A to kredibilitu partnera snižuje, to bude určitě důležitý bod vyjednávání," uvedl.

Předseda STAN Petr Gazdík se v úterý odpoledne snažil slova Farského mírnit. "Já rozumím názorům Honzy Farského, protože je spoluautorem zákona o registru smluv a věnoval tomu roky života, na druhé straně věřím kolegům z KDU-ČSL, že nechtěli, aby celá věc dopadla ve sněmovně tak, jak dopadla," tvrdí Gazdík.

Podle něj má STAN s lidovci v Senátu dosti velkou sílu, a věří, že společně dokáží ještě co nejlepší podobu registru zachránit.

Gazdík mi vše vysvětlil, tvrdí Jurečka

Gazdík se svými Starosty a nezávislými je navíc v ošemetné situaci, kdy lidovcům příliš nemůže "vyhrožovat" koncem spolupráce. Zejména, když v úterý Český rozhlas odvysílal reportáž, v níž zpochybnil chování vedení STAN i některých jejích významných členů.

Podle rozhlasu lidé ze STAN konzultovali obsazení orgánů pražských firem z oblasti energetiky a vodárenství s pochybným podnikatelem Michalem Redlem. Ten byl stíhán ve dvou kauzách s Radovanem Krejčířem, a jeho stíhání skončilo jen proto, že získal potvrzení o údajné vážné duševní nemoci.

Předseda STAN Gazdík sice tvrdí, že šlo o pouhé konzultace, aniž by kohokoliv z lidí doporučených Redlem někde dosadili, lidovci však budou chtít vědět podrobnosti.

"Ať si problémy STAN řeší sami, ale budeme chtít od nich nějaké vysvětlení," sdělil předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Věří ale, že další sbližování obou stran bude pokračovat. "Nemyslím, že by tato věc měla narušit jednání obou stran," podotkl.

Podobně mluví také první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který uvedl, že o celé věci jednal s předsedou STAN Gazdíkem. "On mi všechny věci vysvětlil, a já mu věřím. Spíš se mi zdá, že tato "kauza" je důkazem toho, že asi znevózňujeme někoho, kdo si naši spolupráci nepřeje," tvrdí druhý muž KDU-ČSL.

V zákulisí obou stan je přesto cítit nejistota. Zástupci obou stran pod podmínkou anonymity přiznávají, že dohoda o spolupráci není tak rychlá, jak předpokládali - původně uváděli jako datum poslední únorový den. Místo toho v úterý jednali o společných kandidátkách, kde se musí domluvit například na tom, které místo připadne lidovcům a které STAN. Přitom je jasné, že na křeslo ve sněmovně budou mít šanci především ti, kdo budou na špici kandidátek.

"Navíc musíme dosáhnout toho, aby lidé na kandidátkách sdíleli stejné hodnoty, byť jsou z jiných stran, jinak by to nemělo smysl," prozrazuje jeden z účastníků jednání.

Teprve další týdny tak ukáží, zda koalice mezi oběma stranami skutečně vznikne, nebo zůstane jen u plánů.

autor: Radek Bartoníček