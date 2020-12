Pravicová trojkoalice ukázala předvolební kampaň. Jdeme do toho spolu, hlásí

Zástupci trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se snaží reagovat na vzrůstající preference konkurenčního bloku Piráti a STAN, kteří jdou do voleb společně. Šéfové všech tří pravicových stran proto ve středu před polednem představili kampaň, jejímž hlavním heslem je slovo SPOLU. Ve stejný den vystoupil také AntiCovid tým, který tvoří odborníci zmiňovaných tří stran.

Ještě před několika týdny občanští demokraté doufali, že vytvoří volební koalici s TOP 09, KDU-ČSL a Starosty a nezávislými, a tak zvýší své naděje na to, aby předseda ODS Petr Fiala stanul v čele příští vlády po Andreji Babišovi. Jenže Starostové se rozhodli pro volební koalici s Piráty a co víc, tato koalice podle posledních průzkumů veřejného mínění získává značné množství příznivců. A k tomu pořádá pravidelné tiskové konference, na kterých informuje, co pro voliče chystá.

Bylo proto jen otázkou času, kdy trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL bude reagovat na tento pro ni nepříznivý vývoj a přijde s vlastní "taktikou", jak a čím chce ona získat voliče.

"Posledních šest týdnů nepochybně znovu ukázalo, jak moc naše země potřebuje změnu. Nám záleží na budoucnosti naší země, jsme přesvědčeni, že spolu dokážeme lidem nabídnout lepší řízení České republiky," začal jako první Petr Fiala s tím, že propojili programové týmy a pracují na konkrétních programových bodech, které budou postupně představovat.

"Už nyní jsme se domluvili na základních ideových východiscích, aby lidé jasně věděli, kam jdeme, aby věděli, že koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 je koalice, která neoslabuje nic z toho, v čem dosud na nás naši voliči spoléhají. Ale naopak díky tomu, že půjdeme do voleb spolu, jsme schopni lidem nabídnout více. A díky tomu jsme schopni spolu věci lépe dotáhnout," pokračoval a ukázal hlavní heslo koalice: Jdeme do toho spolu.

"Přitom jak spolu mluvíme a pracujeme, tak jsme si uvědomili, že to nejsilnější co můžeme lidem nabídnout je to, že děláme věci spolu. My jsme se nespojili proti někomu. Ale spojili jsme pro něco, pro hodnoty, které stojí za to hájit. Svobodu, demokracii, příslušnost k Západu, ale také pro fungující a srozumitelný stát místo bezradnosti a nepravdivé politiky. Chceme dát spolu zase tuto zemi dohromady," prohlásil předseda ODS.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka tvrdí, že trojkoalice chce budovat zemi, která bude vycházet z křesťansko-židovských základů. "Chceme posilovat postavení v Evropské unii a NATO. Jsme připraveni odpracovat důležité změny, které se odkládají," avizoval Jurečka a vzpomněl například důchodovou reformu.

"Lidé chtějí akčnější vládu. Našli jsme partnery, se kterými ji vytvoříme. Máme chuť, známe se, rozumíme si a poučili jsme se také z chyb, které jsme předtím udělali. Máme jasnou představu o tom, kam chceme naši zemi posunout a čemu naopak zabránit. Spolu chceme změnit v naší zemi podmínky pro ty, kteří poctivě pracují, podnikají, vychovávají dobře své děti, chtějí lepší životní prostředí, předvídatelnou vládu, jež má odvahu řešit i dlouho odkládané problémy, jako jsou penzijní reforma, pomalý rozvoj infastruktury nebo nedostatek bytů," sliboval Jurečka.

Věřte mi nebo ne (ale raději věřte ;-)) jednání o volební koalici ODS, KDU-ČSL, TOP 09 jsou nejen intenzivní, ale hlavně dobrá. Máme společný cíl, vzájemný respekt, u rozporů vůli hledat řešení. Bavíme se normálně, otevřeně, lidsky pěkně. Myslím, že se vám výsledek bude líbit. pic.twitter.com/hmBcKGAJgV — Petr Fiala (@P_Fiala) November 26, 2020

Šéfka TOP 09 nejvíce ze všeho vyzývala veřejnost ke spolupráci s trojkoalicí. "Štve nás, že hlavní je zájem velkých hráčů, ne nás občanů. Všechny vyzývám, abychom se spojili a vy jste šli do toho s námi," oznámila Adamová a vyzvala lidi, aby posílali trojkoalici vzkazy na nově vytvořenou webovou stránku pojdtesnami.cz.

"Můžete posílat i peníze, každá stokoruna pomůže. Nejsme žádní oligarchové. Nejsme hnutí, které vám bude mazat med kolem úst. Troufnu si říci, že jsme jediná alternativa pro všechny středopravicové voliče v České republice, jediná konzervativně liberální síla, která má v srdci tradice, na nichž tato země vyrostla a stojí, ale dívá se na svět moderním pohledem," podotkla.

Fiala: Myslím, že se vám výsledek bude líbit

Že se něco chystá, bylo zjevné už v minulých dnech, kdy předsedové zmiňovaných stran dávali najevo, že se setkávají.

"Dnes jsme měli v Brně pracovní jednání. Spolupráce je hodně o respektu a vůli dokázat najít společné řešení v mnoha oblastech. Věřím, že v brzké době budeme moci již některé konkrétní věci představit i vám," oznamoval například šéf lidovců Marian Jurečka.

"Věřte mi nebo ne, ale raději věřte. Jednání o volební koalici ODS, KDU-ČSL, TOP 09 jsou nejen intenzivní, ale hlavně dobrá. Máme společný cíl, vzájemný respekt, u rozporů vůli hledat řešení. Bavíme se normálně, otevřeně, lidsky pěkně. Myslím, že se vám výsledek bude líbit," přidával se Fiala.

Trojkoalice se musí snažit o to více, že v naprosto zásadním hlasování o daňovém balíčku před několika dny nevystupovala společně. Zatímco například ODS dávala najevo, že balíček je pro Česko dobrý, zbývající dvě strany byly přinejmenším v rozpacích. Jejich zástupcům se postup ODS, která hlasovala pro balíček s hnutím ANO, nijak nelíbil. Volili ale spíše diplomatická slova.

Trojkoalice ukázala také svůj AntiCovid tým

O tom, že všechny tři strany spolupracují, svědčí také dopolední společné vystoupení jejich AntiCovid týmu. Podle tohoto týmu by vláda měla mimo jiné zavést stupeň 0 v systému PES a nevyžadovat nouzový stav v prvních třech stupních.

"Vládní systém PES se ukázal jako neefektivní i diskriminační vůči velké části obyvatel. Proto budeme každý týden navrhovat jeho úpravu, aby lépe odpovídal stávající situaci," oznámili odborníci všech tří stran.

🔴 AntiCovid tým složený z odborníků ODS, KDU-ČSL a TOP 09 předkládá vládě další návrhy. Apelujeme na vládu, aby upravila systém PES (a řídila se jím), připravila očkovací plán a umožnila styk s příbuznými a rodinou v domovech pro seniory.



https://t.co/Sg4lruz8h2 — TOP 09 (@TOP09cz) December 9, 2020

Po vládě také chtějí, aby zavedla očkovací plán, který umožní návrat do ekonomického a sociálního normálu s cílem udržet konkurenceschopnost ekonomiky bez toho, aniž by bylo ohroženo fungování zdravotnického systému.

"Nabízí se srovnání s Dnem D. Plán byl dopředu stanoven dávno před vyloděním v Normandii a realizoval se ve chvíli, kdy dostala spojenecká vojska pokyn k vylodění v Normandii. Ve chvíli, kdy nastane náš "Den D v očkování populace", stojí ve zprávě AntiCovid týmu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.