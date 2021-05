Praktici dostanou kvůli chybě o 13 tisíc Moderny méně. Frustrující, říká jejich šéf

Očkování u praktických lékařů, které mělo zrychlit, tento týden naopak zbrzdí početní chyba. Od státu dostanou o 13 tisíc vakcín Moderny méně, než čekali. Bude jí totiž potřeba víc na druhé dávky v očkovacích centrech. "Zaráží mě to, rozuměl bych odchylce v řádu desítek kusů," říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Zároveň je podle něj potřeba dostat k praktikům vakcínu Pfizer.

Jen týden vydržela radost praktických lékařů, že dostanou k dispozici víc vakcín. Přesně před týdnem premiér Andrej Babiš (ANO) společně s předsedou Sdružení praktických lékařů Petrem Šonkou oznamovali, že praktici budou dostávat kromě vakcín AstraZeneca a Johnson & Johnson nově také většinu Moderny. Původní plán zněl, že ze 70 tisíc dávek, které týdně přijdou do Česka, jich 50 tisíc půjde přímo do ordinací praktiků a zbytek do očkovacích center, která je využijí na druhé dávky.

Šonka dlouhodobě kritizoval, že praktici nedostávají dostatečné množství vakcín a v ordinacích tak čeká na očkování spousta lidí. Po oznámení dodávek Moderny prohlásil, že očkování u praktiků díky tomu výrazně zrychlí. Jenže hned první týden, kdy měla dohoda začít platit, dostanou praktici namísto 50 tisíc jen 37 tisíc vakcín. Podle Šonky je to kvůli početní chybě Národního dispečinku očkování.

"Je to frustrující. Je to rozdíl 13 tisíc dávek, což je podstatné číslo. Byli jsme uvedeni v omyl daty, která jsme dostali od Národního dispečinku očkování," poznamenal Šonka. Rozdělování Moderny podle něj funguje tak, že kraje dají požadavek, kolik vakcín potřebují na druhé dávky, a tato čísla má následně zkontrolovat a potvrdit Národní dispečink očkování. "Já bych rozuměl odchylce v řádu desítek nebo stovek kusů. To, že to je víc než deset tisíc, mě při evidenci, která se kolem vakcín vede, zaráží," podotkl Šonka.

Babiš redakci Aktuálně.cz s dotazem, proč praktičtí lékaři dostanou o tolik vakcín méně, odkázal na národní koordinátorku pro očkování Kateřinu Baťhovou, která má věc na starosti. Baťhová komunikuje prostřednictvím tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví a ani to na dotaz dosud neodpovědělo.

"Doufám, že se jednalo jen o nějaký informační šum a že o to víc Moderny nám naopak zůstane v příštích týdnech. A že se během čtyř týdnů dostaneme do situace, kdy bude končit u praktiků všechna Moderna, protože se do té doby naočkují druhé dávky," řekl Šonka.

Praktici by znovu mohli dostávat i Pfizer

Vakcína Moderna tento týden doputuje do 188 ordinací, dalších 384 ordinací dostane vakcínu Johnson & Johnson. Zájem očkovat celkově mělo přes 3600 praktiků. Ti dosud podali 500 tisíc dávek vakcín. Většinou očkovali AstraZenecou, jíž podali 333 tisíc. Dále 97 tisíc dávek Moderny, 22 tisíc Johnson & Johnson a 33 tisíc Pfizeru - tím však praktici očkovali především v lednu a únoru, nyní ho k dispozici nemají. Podle očkovací strategie má směřovat hlavně do velkokapacitních očkovacích center a praktikům mají jít zbylé tři typy vakcín.

To by se však mohlo změnit. Evropská léková agentura (EMA) v pondělí schválila, že se neotevřené vakcíny Pfizer mohou skladovat až měsíc v lednicích při teplotě dva až osm stupňů Celsia. Díky tomu by mohla být lépe dostupná pro praktiky, kteří neměli speciální mrazicí boxy, ve kterých musela být vakcína dosud uchovávána při teplotě minus 70 stupňů.

"Výrazně to zjednoduší situaci. Dříve to omezení bylo na pět dní a velice pečlivě se proto muselo odhadovat množství pacientů, kteří očkování dostanou v daném týdnu, jinak by se zbytek musel vyhodit. Takže je logické, že teď, když už to neplatí, tak v krajích hledají cestu, jak Pfizer praktikům zajistit," řekl Šonka.

Podle něj navíc není reálné udržet v chodu očkovací centra napořád, a pokud je zájem nadále očkovat v ordinacích praktických lékařů, i kvůli přeočkování, musí mít praktici podle Šonky možnost očkovat i Pfizerem. Zároveň ve čtvrtek zasedá výbor České vakcinologické společnosti, který chce navrhnout, aby AstraZeneca a Johnson & Johnson byly podávány pouze lidem starším 50 let. "Omezením věku se skupina výrazně zúží," vysvětlil Šonka.

Například v Olomouckém kraji již vědí, že až to bude možné, Pfizer praktickým lékařům uvolní. "Těšíme se na to, na očkování praktickými lékaři v další fázi spoléháme, ale nebudeme to hrotit a praktikům dávat něco, co je aktuálně zakázané ministerstvem zdravotnictví. Počkáme, až to bude možné. Zatím tak praktici dostávají všechny vakcíny kromě Pfizeru," sdělil hejtman kraje Josef Suchánek (STAN).

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová vysvětlila, že kvůli stávající očkovací strategii zatím není možné, aby praktici Pfizer využívali. "My to nezakazujeme. Ale v současnosti je tu nastavená určitá očkovací strategie, která říká, jaká vakcína komu a za jakých podmínek půjde. To, že praktici v tuto chvíli Pfizer mít nemohou, bylo ze začátku dané výrobcem. Teď jsou jiné podmínky a třeba v Německu už k tomu dochází."

"My teď připravujeme další strategii, kde už bude s touto vakcínou myšleno i na praktické lékaře. Ale teď je takováto strategie, a když se to dovolí jednomu, tak se ozve další, proč to také nemůže dělat. Musí to být ucelené a pro všechny stejné. Budeme ale hledat cestu, jak to praktikům umožnit," sdělila Schillerová.