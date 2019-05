Praha zvýší nájemné u každého třetího městského bytu. Ročně tak vydělá 35 milionů

před 33 minutami

Pražský magistrát zruší dosavadní slevu 25 procent na nájemném u 2326 bytů, tedy zhruba u třetiny svého bytového fondu. Schválili to pražští radní. Vedení Prahy v roce 2012 zvýšilo nájmy o tehdy povolené maximum, ale zároveň zavedlo slevu, která ponechala částky na původní úrovni. Chtělo se tím pojistit do budoucna pro případ, že by tehdy schvalovaný nový občanský zákoník možnost zvyšování omezil. Od té doby se sleva nezměnila, což podle radního Adama Zábranského (piráti) neodpovídá situaci na trhu.

"I když jsme zrušili slevu, nové ceny budou pořád velmi dostupné oproti tržním cenám," uvedl radní. Dodal, že zvýšení bude znamenat zhruba 35 milionů korun ročně navíc do městského rozpočtu. Například na Starém Městě v bytě 3+1 nájemníci zaplatí namísto osmi tisíc korun zhruba 11 tisíc, na Černém Mostě pak nájemné ve stejném bytě vzroste ze zhruba 5600 korun na 6800 korun. Podle radního zatím není jasné, jestli město zároveň využije možnosti zvýšit nájemné běžným způsobem, což může nájemce podle občanského zákoníku učinit o 20 procent každé tři roky. "Nájemné budeme upravovat tak, abychom to dali na nějakou cílovou úroveň," uvedl radní a dodal, že budou chtít dosáhnout stejné úrovně pro celý bytový fond. Část příjmů z nájmů, které činí zhruba půl miliardy ročně, by také měla v budoucnu jít do takzvaného fondu dostupného bydlení. Ten je určen pro opravy stávajících a budování nových bytů. Spory v koalici Kolem bytové politiky v poslední době panují spory v koalici. Na posledním jednání zastupitelstva hlasovaly Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) proti pirátům a Praze sobě v otázce pokračování již přislíbených prodejů městských bytů na Černém Mostě. Na chodbách paneláku pravidelně střílí URNA. Brzy tu mají bydlet rodiny s dětmi prohlédnout galerii Opozice spolu se Spojenými silami odhlasovaly, že se byty doprodají. Dříve se koalice dostala do sporu ohledně návrhu pirátů analyzovat počty prázdných bytů v metropoli pomocí elektroměrů, proti čemuž se ostře postavil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí a rostoucími cenami bydlení. Vedení města to chce řešit zrychleným povolováním staveb a dalšími opatřeními, jejichž součástí je i zastavení privatizací městských bytů. Ty by měly sloužit zejména sociálně slabším a pro město potřebným profesím, jako jsou zdravotníci či učitelé.