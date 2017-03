Praha přestaví Kafkův dům na byty, utratí 120 milionů. Galerie pro děti má na stěhování měsíc

před 42 minutami

V Kafkově domě v centru Prahy magistrát vybuduje byty, které nahradí doposud fungující výstavní prostory. Podle radního pro majetek Karla Grabeina Procházky půjde převážně o byty o dispozici 3+1 a 4+1. Ty se v téže lokalitě pronajímají i za 50 tisíc měsíčně. Galerie umění pro děti GUD, která v domě trvale sídlí, dostala v minulém týdnu měsíční výpověď a urychleně hledá prostory, kam se přemístí.

Praha - Kafkův dům nedaleko Staroměstského náměstí chce pražský magistrát přestavět na byty, které budou minimálně svou rozlohou nadstandardní. Galerie umění pro děti GUD, která v budově sídlí, nebo festival Art Prague, jenž se v prostorách Kafkova domu pravidelně koná, tak musí hledat nové prostory.

"Už je to ve stádiu, kdy se vybírá firma na rekonstrukci Kafkova domu," potvrdil pražský radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO) s tím, že přízemí a suterén zůstanou využity jako nebytové prostory.

Za kolik bude magistrát byty pronajímat, radní netuší. Vzhledem k lukrativní lokalitě v blízkosti Staroměstského náměstí se ale dá počítat s desetitisícovými nájmy. Procházka navíc sdělil, že půjde o velké byty. Nemovitosti s dispozicí 4+1 v téže lokalitě realitní kanceláře na internetu nabízejí za zhruba 50 tisíc korun měsíčně.

Magistrát do úpravy rohového domu z roku 1902 plánuje investovat odhadem 100 až 120 milionů korun. S rekonstrukcí by se podle Procházky mohlo začít ihned poté, co Praha vybere firmu, která ji provede.

V prvním a částečně i posledním patře budovy nyní sídlí Galerie umění pro děti GUD, která písemnou výpověď z nájmu obdržela koncem února s tím, že vystěhovat se musí nejpozději do posledního března. "My máme ve smlouvě měsíční výpovědní lhůtu, takže jsme s výpovědí počítali, ale také jsme počítali s tím, že nám dají dopředu vědět a teprve pak přijde tištěná podoba," řekl kreativní ředitel galerie Jan Šimr. "V tuhle chvíli ještě nevíme, kam galerii přestěhujeme," dodal.

Zbylé části čtyřpatrového domu magistrát doposud pronajímal převážně krátkodobě pro konání kulturních akcí. V současné době v domě probíhá Art Prague, který se v Kafkově domě konal pravidelně. "My jsme údajně poslední subjekt, který tady ještě něco realizuje," řekla ředitelka Art Prague Iva Nesvadbová s tím, že již shání náhradní prostory.

O přestavbě Kafkova domu na byty magistrát hovořil již v minulosti. Podle Procházky v domě vznikne kromě bytů nově i centrum Franze Kafky. Současná budova stojí na místě staršího domu, v němž se světoznámý spisovatel židovského původu narodil a který byl v roce 1897 v rámci asanace zbořen. Do roku 2006 město dům využívalo jako kanceláře pro úředníky, kteří se ale přestěhovali do Škodova paláce.

autor: Barbora Němcová