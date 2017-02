Část domu v pražské Divadelní ulici bude patřit umělcům. Další rekonstrukci ale musí povolit statici

před 22 minutami

Budova v pražské Divadelní ulici, kterou v roce 2013 otřásl výbuch plynu, se majitelé rozhodli otevřít veřejnosti. V přízemí vznikla kavárna, zbylá dvě patra obsadí umělci a designéři. Majitelé dali domu nové jméno: Smetana Q. Více než polovina domu zůstává veřejnosti nadále nepřípustná a statici na místě provádějí měření. Až jejich výsledky určí, jak bude možné celou budovu do budoucna využít. Nemovitost koupila v roce 2014 společnost Lázeňská investiční, která neočekává, že stihne případnou celkovou rekonstrukci zahájit dříve než za pět let.

Praha - Dům v Divadelní 5 stojí na svém místě už od roku 1845. Jen za poslední čtyři roky se v něm však odehrálo více velkých událostí než za posledních 170 let. Koncem dubna 2013 budovu poničil výbuch plynu a o měsíc později se ji Řízení letového provozu (ŘLP) rozhodlo prodat.

O koupi projevila zájem Univerzita Karlova spolu s Akademií múzických umění, které za nemovitost nabídly dohromady 210 milionů korun. Budovu však ŘLP v březnu prodalo v aukci společnosti Lázeňská investiční, která ji vydražila jen o 101 tisíc korun dráž. Téměř po třech letech se nyní majitelé rozhodli část budovy otevřít veřejnosti.

Nově přístupná je část domu, do které se vchází ze Smetanova nábřeží. V přízemí vznikla kavárna a na jaře vedle ní chtějí majitelé otevřít obchod. První a druhé patro pak bude patřit umělcům. "Ve druhém patře se v sobotu 25. února otevře galerie umění a první patro bude patřit designérům," řekl Hospodářským novinám jednatel Lázeňské investiční Jozef Onderka. Designéři budou mít v prvním patře veřejnosti přístupné pracovní dílny a showroom.

Uzavřená naopak i nadále zůstane druhá část budovy, která se nachází blíže k Divadelní ulici. Právě tu poškodil výbuch nejvíce a posunul některé nosné zdi až o osm centimetrů. Tím došlo mimo jiné k propadu stropů a na místo tak má dosud veřejnost zakázaný vstup. "Statiku této části budovy nadále monitoruje Kloknerův ústav," vysvětlil Onderka.

Právě na verdikt statiků majitel nemovitosti stále čeká. Poškozenou část nemovitosti o rozloze zhruba tří tisíc metrů čtverečních do jeho vydání nemůže upravovat. Onderka nepředpokládá, že by kompletní rekonstrukce nemovitosti odstartovala dříve než za pět let. Do té doby bude menší část domu o rozloze zhruba dvou tisíc metrů čtverečních patřit právě designérům a galeristům.

"Teď jsme dostali povolení k užívání těchto prostor. Postup je takový, že v druhé části domu budou nadále probíhat statické průzkumy a ve chvíli, kdy dostaneme verdikt, přijdeme s ucelenou koncepcí celého objektu a tu začneme projednávat na stavebním úřadě," dodal Onderka. Sám zatím nechce předvídat, k jakému účelu by mohla budova do budoucna sloužit. Nevylučuje zatím ani variantu, že by v jedné části nadále zůstali právě designéři a zmíněná galerie. Záleží na tom, jak se současný koncept osvědčí a zda bude vůbec fungovat.

Tamní prostory byly dosud navrženy jako administrativní. Zatím však není vůbec jisté, že se kanceláře na místo vrátí. Podle Onderky je cílem společnosti i nadále nechat budovu alespoň částečně otevřenou veřejnosti. To prosazuje také vedení radnice Prahy 1.

Původně se na adrese Divadelní 5 a Smetanovo nábřeží 4 nacházely dva samostatné domy. Oba vyrostly ve 40. letech 19. století a postupem času došlo k jejich propojení. Zprvu se zde nacházely byty, později byly prostory přestaveny na kanceláře.

autor: Adam Váchal