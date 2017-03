Plovoucí záchody, prosklené kobky a lodní terminál. Pražské náplavky čekají změny

před 55 minutami

Pražští radní v úterý posvětili proměnu podskalské náplavky. Architekti z ateliéru petrjanda/brainwork chtějí pracovat především s prostorem tzv. kobek vklenutých ve zdech. V prosklených výklencích má vzniknout kavárna, galerie nebo nové veřejné toalety. V návrhu se počítá i s plovoucími prvky včetně toalet a s uvolněním břehu má pomoci nový lodní terminál. Dokončení oprav náplavky na Rašínově nábřeží je naplánované na příští rok, na realizaci radní vyčlenili 13,5 milionu korun.

Praha - Architekt Petr Janda ve spolupráci se členy ateliéru petrjanda/brainwork vytvořil návrh proměny břehu Vltavy v Podskalí. Ten pražští radní v úterý schválili. Vedle řešení nedostatku košů a toalet se ve studii počítá i s využitím prostoru tzv. kobek vklenutých do zdí lemujících nábřeží, které mají sloužit jako nové kavárny či galerie.

Náplavce se Janda věnuje přibližně od roku 2009. "Původně jsem byl v pozici spoluiniciátora oživení náplavky, postupně jsme již jako ateliér petrjanda/brainwork rozpracovali zadání třeba na toalety a podzemní kontejnery," vysvětluje architekt s tím, že nyní se na žádost zástupců města věnují zahrnutí této práce do uceleného konceptu.

Podstatou nového řešení je podle něj práce s prostory tzv. kobek, které v minulosti sloužily jako sklady. "Inspirace pochází z místa samotného a není lineární, spíše by se dalo říci, že jde o intuitivní práci se všemi vlivy, které náplavka a její potenciál úžasného veřejného prostoru s nezaměnitelným charakterem nabízí a potřebuje," řekl Janda Aktuálně.cz.

Uvnitř bývalých skladů by podle plánu měly vzniknout toalety, kavárna nebo galerie, která má prezentovat umění zasazené do kontextu prostoru, podobně jako již existující (A)Void Gallery. Klasické dveře vestavěné do ústí kobek by podle Jandova návrhu vytvářely optickou bariéru. "Prosklené výklenky umožní maximální propojení interiéru s prostorem břehu a využijí kontaktu s náplavkou a řekou," vysvětluje Janda.

Členové ateliéru navrhli i několik plovoucích zařízení, lodí a nástupních můstků. Studie plánuje vytvoření nového terminálu lodní dopravy, který by měl nahradit některé nástupní můstky. Cílem je uvolnění břehu v místech, kde kotvící lodě brání ve výhledu na řeku i město.

Dalším plánovaným prvkem jsou plovoucí toalety, které jsou možnou součástí doplňující systém toalet v další fázi realizace. Ty by byly až na vstupní schody skryté pod hladinou.

Záměrem autorů je podtrhnout jedinečný charakter místa. "Naším cílem není prostor zásadně proměňovat, snažíme se naopak o jeho citlivé a jemné dopracování rozvíjející nezaměnitelný genius loci do silné a autentické podoby ve které se doplňují současné a historické vrstvy," vysvětluje Janda.

Podle Jandy zatím nelze určit, jak bude celá proměna nákladná. "Náklad bude u každé kobky jiný v souvislosti se statickým zajištěním, napojením na sítě a stavebně technickou rekonstrukcí. To bude vycházet z průzkumů jednotlivých kobek, které budou provedeny až v další fázi projektu," řekl Janda.

Přestavba zaklenutých kobek na Rašínově nábřeží by podle studie z roku 2015 vyšla na zhruba 3 miliony. Opravy břehu v Podskalí by měly být dokončeny v příštím roce, poté budou radní řešit další části. Na realizaci má město vyčleněno 13,5 milionu korun.

autoři: Iveta Čížová, Domácí