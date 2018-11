Praha vybrala nový vzhled Vítězného náměstí. Podívejte se, jak se má "Kulaťák" změnit

Vítězem architektonické soutěže na novou podobu Vítězného náměstí v pražských Dejvicích se stal návrh od architektů Pavla Hniličky, Evy Macákové a Josefa Filipa. Na druhém místě se umístilo švédské studio Mandaworks AB a třetí cenu získali Jakub Ciegler Architekti a.s + Ateliér DUA s.r.o. V úterý o tom informovala porota složená z architektů a představitelů města na vyhlášení výsledků architektonické soutěže v Institutu plánování a rozvoje (IPR).

Hlavní město Praha dá autorům vítězného návrhu 1,2 milionu korun, druhý v pořadí získá 600 tisíc korun a třetí dostane 400 tisíc.

Do druhého kola se z celkem 40 přijatých návrhů dostalo celkem 5 návrhů. Všechny projekty byly odevzdány v češtině a anonymně, takže nikdo z poroty po celou dobu trvání soutěže nevěděl, kdo jsou autoři jednotlivých návrhů.

Podle primátorky Adriany Krnáčové má Vítězné náměstí šanci stát se jedním z nejreprezentativnějších míst v Praze. "Výrazným prvkem návrhu je centrální monument, který byl i v původních plánech architekta Antonína Engela," komentuje nový návrh primátorka.

Nové řešení by podle primátorky mohlo výrazně ulehčit dopravě, protože tramvajová trať již neprotíná náměstí, ale střed nově objíždí po západní straně, takže pojme více aut. Na kruhový objezd budou auta nově vjíždět ze dvou pruhů, nikoliv z jednoho jako je tomu nyní.

Končící radní pro územní rozvoj Petra Kolínská je s výsledkem soutěže také spokojena. "Pro mě ta architektonická soutěž dopadla nečekaně dobře. Rozhodně zlepší ten současný stav a zároveň je realizovatelný," ocenila vítězný návrh Kolínská.

Hlavní výhodou návrhu je podle Kolínské zvětšení prostoru mezi prvním domem a komunikací a vnitřní kruhu, který získá pobytovou funkci. "Návrh také pracuje dobře s tím, že časem zmizí volné plochy před kampusem ČVUT," dodala Kolínská.

Kdo seděl v porotě? Členové poroty nezávislí prof. Ing. arch. Jan Jehlík, architekt-urbanista (předseda poroty)

Peter Heath, RIBA MRTPI, Atkins Design Director Public Realm, Londýn

prof. Ivan Reimann, Müller-Reimann architekten, Berlín

Ing. arch. Antonín Novák, atelier DRNH, Brno

prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., teoretik architektury Členové poroty závislí Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy

Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy

Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Prahy 6

Ing. arch. Martin Polách, bývalý zástupce starosty MČ Prahy 6

"Porotou bylo velice kladně hodnoceno promyšlené umístění stromů. Ty oddělují vozovku od středu náměstí a vytváří tak nerušený prostor pro chodce. Ti se na vzniklé náměstí pohodlně dostanou díky novému výstupu z metra nebo přechodům," stojí v tiskové zprávě Institutu plánování a rozvoje.

Rada hlavního města Prahy by si u vítěze nyní měla v jednacím řízení bez uveřejnění objednat zpracování projektové dokumentace. Návrh se dopracuje do finální podoby a realizovat by se podle odhadů IPRu mohl za 5 let.

Vítězné náměstí lidově zvané "Kulaťák" se nachází na Praze 6 na rozhraní Dejvic a Bubenče. Architektonické řešení náměstí vyprojektoval ve dvacátých letech architekt Antonín Engel. Jeho koncept celé nové čtvrti však nebyl v důsledku světové hospodářské krize nikdy dokončen, takže Vítězné náměstí zůstalo torzem.

Engel počítal s výstavbou domů také na parcele v severozápadní části náměstí. Ta je v současné době volná a kromě parkování slouží k pořádání farmářskými trhů.