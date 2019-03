Praha slíbila privatizaci bytů, teď od ní dává ruce pryč. Nájemníci hrozí právníky

před 31 minutami

Dlouholetí nájemníci městských bytů na sídlišti Černý Most kritizují pražskou koalici za to, že zvažuje zrušení již přislíbených privatizací. Zastavení privatizace, které by se dotklo asi tisícovky lidí, je podle nájemníků nemorální a z pohledu města navíc ekonomicky kontraproduktivní.

Jak uvedl zástupce nájemníků Miroslav Jungwirth, o plánu je informoval radní pro bydlení Adam Zábranský. Na postupu v koalici však nepanuje shoda. Zatímco piráti a Praha sobě chtějí privatizace zastavit úplně, Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN) žádají dokončení těch již schválených. "Jako Pražané jsme věřili, že s piráty a Prahou sobě přijde změna a začnou se dělat podložená rozhodnutí, ale opak je pravdou," řekl Jungwirth. Dodal, že pokud by město privatizace skutečně zrušilo, může ze strany družstev i jednotlivých nájemníků očekávat právní kroky. Město schválilo záměr privatizace zbylých bytů v panelových domech na Černém Mostě v roce 2008, většina byla nájemníkům rozprodána již v 90. letech. V roce 2012 zastupitelé o prodeji definitivně rozhodli. Nyní měla přijít na řadu třetí vlna prodeje těchto bytů, která se má týkat asi 420 jednotek, jejichž nájemníci splnili podmínky magistrátu. Nejpodstatnější z těchto podmínek je založení bytových družstev, protože odprodej není možný po jednotlivých bytech do osobního vlastnictví. Nájemníci zároveň nesmí vlastnit na území ČR jinou nemovitost určenou k bydlení. Podle Jungwirtha kvůli tomu někteří odmítli dědictví nebo se zbavili majetku. Všechny kroky dané magistrátními pravidly nájemníci v dobré víře a se značnými náklady již učinili a k privatizaci je nyní připraveno pět družstev. Praha chce rozšířit bytový fond Současná koalice však chce řešit krizi bydlení mimo jiné i rozšiřováním městského bytového fondu. Právě to má být hlavním důvodem k zastavení všech privatizací - byty by měly sloužit pro lidi v sociální nouzi či pro příslušníky pro chod města nezbytných zaměstnání. Praha 1 pozastavila privatizaci. Lidé už na městských bytech zázračně nezbohatnou číst článek Podle zástupců družstev by však zrušení již kompletně připravených odprodejů bylo pro Prahu naopak kontraproduktivní. Drtivá většina nájemníků má smlouvy na neurčito, a město by tak téměř žádné volné byty nezískalo. Naopak by magistrát musel do domů výrazně investovat, což v minulosti nečinil. Město tak může byty buď za posudkovou tržní cenu privatizovat a vydělat na tom stovky milionů na rozšiřování bytového fondu, nebo prodeje zrušit a fakticky se tím zavázat ke stamilionovým investicím, které ve výsledku počet městských bytů nijak významně nezvýší. Klub Spojených sil minulý týden schválil usnesení, podle kterého by se měla dokončit privatizace u těch bytů, kde to bylo přislíbeno a kde už byly ze strany nájemců učiněny kroky nutné k uskutečnění odkupu. Proti plánu úplného ukončení privatizací je i opozice. Podle šéfa klubu ANO Patrika Nachera nelze retrospektivně zrušit již schválené odprodeje, pro dokončení slíbených privatizací je i šéf pražské ODS Tomáš Portlík. Pokud by se již schválené odprodeje měly skutečně zrušit, bylo by nutné rozhodnutí zastupitelstva o revokaci původního usnesení o jejich schválení. Praha prověří elektroměry pražských bytů. Chce vědět, kolik z nich zeje prázdnotou číst článek