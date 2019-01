Praha 1 pozastavila privatizaci. Lidé už na městských bytech zázračně nezbohatnou

před 1 hodinou

Radnice Prahy 1 se okamžitě přestane zbavovat svých bytů. Do roka chce vypracovat novou bytovou koncepci a shromáždit seznam lidí, kteří mohou mít pocit, že jim byla privatizace slíbena. Někteří z nich by ještě příští rok mohli byt dostat k odkoupení, ale zřejmě jich nebude mnoho a bude to už za přísnějších podmínek. V případě, že by chtěl majitel byt prodat, získala by radnice předkupní právo za nižší než tržní cenu.

Zastupitelstvo Prahy 1 uložilo v úterý vpodvečer radním tři úkoly. Připravit novou bytovou koncepci, která má určit, jak bude radnice nakládat se svými přibližně jedenácti sty byty. Zanalyzovat, jak během posledních dvaceti let svoje bytové jednotky privatizovala. A dát dohromady seznam lidí, kteří mohli nabýt pocitu, že jim město byty ještě prodá. "Počítáme, že seznam budeme mít do roka. Z něj potom vybereme byty, které se jednorázově doprivatizují někdy v prvním kvartále příštího roku," říká David Bodeček (piráti), radní Prahy 1 pro bydlení. Prozatím je však privatizace zdejších bytů u konce. Radní odhaduje, že z nájemců jedenácti set městských bytů se mohou cítit ukřivděny asi čtyři stovky z nich, jelikož jde o lidi, kterým bylo dříve, ač neoficiálně, naznačeno, že právě jejich byt privatizován bude. Pokud by k tomu však skutečně došlo, radnici by zůstalo jen sedm stovek bytů, a to podle stávající koalice není dost. "Není možné, abychom se zbavovali bytového fondu, a potom přišli s tím, že ho potřebujeme rozšířit, a za draho byty kupovali či stavěli, nebo pronajímali od soukromníků," vysvětluje přerušení privatizačního procesu Bodeček. Jakou část bytů radnice za rok doprivatizuje, není dnes radní schopen odhadnout, jelikož na tom v koalici nepanuje shoda. Může jít o jednotky i desítky z nich. Každopádně u těchto bytů už radnice bude převážně hledět na narovnání historických nespravedlností. "Příkladem jsou třeba nemovitosti, kde byly privatizovány všechny byty kromě jediné jednotky," vysvětluje radní. Byt prodala se ziskem 6,5 milionu Radnice navíc začne klást na nové majitele bytů přísnější podmínky. Jednak bude chtít do smlouvy o prodeje vměstnat klauzuli, která by lidem bránila byt užívat k nelegálnímu sdílenému ubytování, a jednak si v ní chce Praha 1 vyhradit předkupní právo. Za 3000 městských bytů v Praze platí lidé moc málo, vadí pirátům. Nájmy zvednou číst článek Pokud by se tak nový majitel rozhodl bytu zbavit, musel by ho prodat městské části, a to navíc s ohledem na privatizační cenu - pravděpodobně pouze navýšenou o inflaci za uplynulé roky. Radnice by v takovém případě získala byt zpět do svého vlastnictví za podobnou částku, za kterou jej nájemci prodala. Neměla by se tak například opakovat situace, kdy bývalé vedení radnice, kterou vedl nyní už exčlen TOP 09 Oldřich Lomecký, prodalo člence a kandidátce TOP 09 Kateřině Hamr městský byt za devítinu tržní ceny. Ta se ho o rok později zbavila se ziskem 6,5 milionu korun. Všechna zmíněná opatření mají podle Bodečka zajistit, aby městská část měla dostatečně velký bytový fond pro profese, které nutně potřebuje, ale které si často nemohou bydlení v Praze dovolit. "Ať už to jsou učitelé, zaměstnanci Nemocnice Na Františku, městští policisté či případně úředníci. Plus samozřejmě potřebuje část bytů pro sociální bydlení," uzavírá radní.