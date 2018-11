Pražská koalice chystá čistky v městských firmách. Vymete zřejmě Krnáčovou či Gillara

Nová pražská koalice plánuje velké změny ve vedení městem řízených podniků. Na příští radě hlavního města hodlá obměnit dozorčí rady, které pak převolí také představenstva firem. Koho přesně čistky postihnou, zatím zástupci stran prozradit nechtějí s odkazem na pokračující koaliční vyjednávání. Změny zřejmě čekají zejména Technickou správu komunikací, dopravní podnik a Výstaviště Praha.

"Domluvili jsme se s ostatními koaličními stranami, že si nejdříve předložíme jednotlivé kandidáty a půjdeme s nimi ven, až na jejich jménech bude shoda," komentoval vyjednávání náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly), pod něhož spadají například Pražské služby.

"Nyní své kandidáty představujeme koaličním partnerům. Samozřejmě musí dojít ke shodě," potvrdil postup náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), podle kterého bude seznam jmen hotový až po neděli. "Obměníme dozorčí rady a ty pak obmění či doplní představenstvo," dodal.

Změny se dají čekat zejména v Technické správě komunikací a dopravním podniku, které má pod sebou právě Scheinherr. Zástupce Prahy sobě už Aktuálně.cz prozradil, že bude v obou předsedou dozorčí rady. "Je na tom v koalici shoda. Budu tak mít i přímý kontakt se zaměstnanci," vysvětlil Scheinherr. Třetinu dozorčí rady dopravního podniku podle něj obsadí politici, třetinu odborníci a třetina podle stanov náleží zaměstnancům. Podobné to bude i ve správě komunikací, kde ovšem zaměstnanci nemají takové zastoupení.

Kdo přesně skončí, zatím Scheinherr říct nechce. Lze však předpokládat, že odejdou především nominanti politických stran.

Odkladiště politiků

"Nejvíc jsou změny potřeba v Technické správě komunikací," ukázal Scheinherr na akciovou společnost, která má na starosti údržbu pražských ulic a mostů, jež jsou často v dezolátním stavu. Firma se přitom stala odkladištěm neúspěšných politiků. Poté co loni v parlamentních volbách neobhájili mandát poslance František Adámek (ČSSD) a Matěj Fichtner (ANO), jejich strany je obratem dosadily do představenstva společnosti s platem sto tisíc měsíčně.

V dopravním podniku určitě skončí po pouhých dvou měsících předseda dozorčí rady Vojtěch Kocourek, který vystřídal Lukáše Kouckého (ČSSD), jenž se v září vrátil na post náměstka ministra zahraničních věcí. Židle se kýve i pod ředitelem a současně předsedou představenstva Martinem Gillarem. Scheinherr již před třemi týdny v rozhovoru pro iHNed.cz uvedl, že se s Gillarem sejde a nechá se informovat, v jakém stavu dopravní podnik je a jaké jsou plány do budoucna. Pak rozhodne, zda by měl Gillar ve funkci zůstat.

"Ještě mě nepřesvědčil, že je nejlepším ředitelem. V úterý budeme volit novou dozorčí radu, pak valná hromada určí, kdy se sejde nová dozorčí rada, a tam navolí nové členy představenstva," řekl Scheinherr pro Aktuálně.cz a upozornil, že je v dopravním podniku zároveň potřeba doplnit neobsazené posty, například investičního náměstka.

Fiasko PragueCon

Patrně kompletní obměna čeká také dozorčí radu a představenstvo Výstaviště Praha. "To, že na Výstavišti musí proběhnout změna, jak v dozorčí radě, tak představenstvu, je neoddiskutovatelné," potvrdil náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který dění ve Výstavišti zná, neboť byl jako zástupce starosty Prahy 7 až do června předsedou dozorčí rady. Poté co rada hlavního města jako akcionář odmítla svolat valnou hromadu a řešit problémové zakázky a smlouvy, na protest rezignoval. Ve funkci ho nahradila primátorka Adriana Krnáčová.

Kromě podivných zakázek na opravy Výstaviště, jež dostali lidé, kteří v životě podobné práce nedělali, kritizoval Vyhnánek i na září chystaný festival PragueCon a zejména nevýhodnou smlouvu s generálním partnerem, která byla navíc antedatovaná. Výstaviště muselo nakonec kvůli nezvládnutí přípravy festival příznivců komiksu zrušit.

V představenstvu Výstaviště sedí také Pavel Jaroš (za ČSSD), který figuroval v aféře bývalého generálního sekretáře ministerstva zahraničí Karla Srby, jenž byl odsouzen za objednání vraždy novinářky Sabiny Slonkové. Jaroš se Srbou spolupracoval a na ministerstvu jej poté ve funkci vystřídal. S obžalobou z korupce a ze zmanipulování zakázek na rekonstrukce ambasád spolu se Srbou také stanul před soudem. Případ dozorovala státní zástupkyně Dagmar Máchová, která nakonec v závěrečné řeči sama navrhla zproštění pro nedostatek důkazů a soud jí vyhověl.