Praha obnoví zaniklý hřbitov u Stromovky. Připomínat bude zemřelé, kteří nemají hrob

Hřbitov Na Skalce sice přímo sousedí s oblíbeným pražským parkem Stromovka, jen málokdo ale ví, že vůbec existuje. Už skoro 150 let se nevyužívá a postupně chátrá. V příštích letech by však měl opět získat důstojnou podobu. Praha chce zapomenutý hřbitov přetvořit v pietní místo pro pozůstalé zemřelých, kteří z různých důvodů nemají svůj hrob. První obřady by se zde mohly konat už příští rok.

Z jedné strany domy Wolkerovy a Gotthardské ulice s luxusními byty a ambasádami, z druhé zeď parku Stromovka. A mezi nimi už roky odpočívají těla zemřelých na hřbitově Na Skalce, známém také jako Starý bubenečský hřbitov, který Praha využívala v letech 1802 až 1888. Související Lidé z pohřbů udělali průmysl. Luční hřbitov to mění, říká první český ekohrobník Kdo místo objeví, toho překvapí mrazivá atmosféra zapomenutého, chátrajícího hřbitova. Popadané náhrobky, zarůstající pomníky, stromy obehnané břečťanem - takových míst v Praze už příliš není. Umělecká hodnota náhrobků je přitom vysoká, některé pocházejí od významných sochařů. Třeba Ignáce Františka Platzera, autora sousoší Souboj Titánů na Pražském hradě. Místo ale čeká proměna. Po téměř 150 letech opět dostane svůj účel. Praha zde plánuje vytvořit nové pietní místo. Nepůjde ale o klasický hřbitov. Posloužit má pro rozloučení a vzpomínání na lidi, kteří hrob nemají. Revitalizace se ujme studio Roman Brychta architekti, které zvítězilo v soutěžním workshopu. "Pražané mají jedno neobvyklé celosvětové prvenství. Jsme mistři světa v nepořádání rozloučení s našimi blízkými zesnulými. Odborné odhady uvádějí, že v Praze více než polovina pozůstalých zvolí kremaci bez obřadu. Dá se tedy předpokládat, že v Praze jsou statisíce lidí, kteří neprošli dobrým rozloučením se svými zemřelými," stojí v průvodní zprávě projektu. Místo nabídne prostor pro vzpomínkové akce různého typu, nad zpopelněnými ostatky i bez nich. "Ne vždy je vhodná konstelace na dobré rozloučení v době úmrtí, vzpomínkové setkání po čase může být dobrým řešením," uvádí studio. Související Pohřeb bez rakve, do lesa i na louku. Za pár let běžné, věří expert ministerstva 21 fotografií Autoři si kladou za cíl nenarušit atmosféru zaniklého hřbitova. Staré náhrobky, pomníky i stromy na místě zůstanou, místo opět dostane své původní obvodové zdi i cestičky. Přístup usnadní schody z Wolkerovy ulice a přibude ústřední prvek zvaný místo rozloučení, tedy kruhová plocha s pultíkem obklopená stromy. Úpravy místa začnou příští rok, potrvají do roku 2030. Pracovníci břečťanem prořežou pěšinku k budoucímu místu rozloučení, odstraní náletové dřeviny či zasypou dutiny hrobů. První obřady by se mohly konat už příští rok. Video: Nesmyslně dlouho to trvá, stěžuje si na přemíru byrokracie šéf IPR Praha 1:10 Spotlight moment: Nesmyslně dlouho to trvá, stěžuje si přemíru byrokracie šéf IPR Praha Ondřej Boháč | Video: Tým Spotlight