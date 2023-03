Praha chce zklidnit dopravu v širším centru, Hřib by rád zavřel průjezd Malou Stranou

Praha chce na základě dat o dopravě, která sbírala v době opravy tramvajové trati mezi Malostranskou a Újezdem, zklidnit provoz v širším centru města. Podle náměstka primátora pro dopravu Zdenka Hřiba by bylo nejlepší oblast Malé Strany pro průjezd v budoucnosti uzavřít.

Magistrát bude vyhodnocovat získaná data ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, Technickou správou komunikací a Operátorem ICT v následujících třech týdnech.

"Žádný kolaps dopravy v Praze poté, co došlo k uzavření Malé Strany, nenastal, a to proto, protože se doprava svedla do tunelu Blanka. Hlavní důvod, proč se investovaly desítky miliard korun do tunelu Blanka bylo to, aby došlo ke zklidnění Malé Strany," uvedl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) při oficiálním ukončení oprav tramvajové trati.

"Teď jsme zažili takový test tohoto opatření, které se mělo udělat už v roce 2015 při otevření Blanky a budeme dopady vyhodnocovat," řekl Hřib. "Povedeme také intenzivní dialog nejen na magistrátu, ale i s městskou částí Praha 1 o tom, jak to pojmeme do budoucna," dodal.

Tramvaje se na Malou Stranu vrátí v pondělí. Oprava trati začala 28. ledna, původně měla skončit 1. dubna, avšak díky příznivému počasí se ji podařilo o týden zkrátit. Na trase se vyměňovaly kolejnice, podle Hřiba opravy vyšly na nižší desítky milionů korun. Před obnovením běžného provozu se dnes mezi Malostranskou a Újezdem projela historická tramvaj.

"Máme před sebou velké množství práce, ale myslím si, že to je jeden z významných kroků k tomu, aby se centrum města Prahy stalo podobné centrům jiných světových metropolí, a to sice tak, že se tam dostanete městskou hromadnou dopravou, ale městskou část to nezatěžuje," řekla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.

Od 1. dubna do 15. května se bude opravovat tramvajová trať v ulici Generála Šišky v Modřanech. Dopravní podnik hlavního města Prahy zde trať zmodernizuje a opraví trolejové vedení. Ve stejném období se bude po tři týdny rekonstruovat trať v Modřanské a napojí se trať na budovaný Dvorecký most v Podolí. "Všechny opravy jsou zkoordinovány tak, aby nedošlo k jejich souběhu s opravou Barrandovského mostu," doplnil dnes Hřib.