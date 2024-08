Pracovník české ambasády v Moskvě, který tam vezl léky, byl vyhoštěn

Administrativně-technický pracovník českého velvyslanectví v Moskvě, kterému Rusové hrozili trestním stíháním kvůli podle nich nelegálnímu dovozu léků, byl vyhoštěn a tento týden se vrátil do Česka. Uvedl to server iROZHLAS.cz, Radiožurnál a deník Právo.

Léky vezl podle Černínského paláce se souhlasem ministerstva zahraničních věcí k rukám tehdejšího českého chargé d’affaires Jiřího Čisteckého. Diplomat tehdy stál v čele zastupitelského úřadu v Rusku, od října se stane novým velvyslancem v Německu. Případ podle ministerstva nijak neovlivní Čisteckého nadcházející misi v Berlíně.

Ruští celníci podle českých médií zadrželi v noci na 3. února na letišti Vnukovo zaměstnance české ambasády, který vezl v kufru velké množství léku Leponex, silného antipsychotika určeného především k léčbě schizofrenie. Neměl přitom u sebe žádné dokumenty o převozu léků ani recept či písemné potvrzení od lékaře. Velvyslanectví 5. února podle Českého rozhlasu poslalo ruským úřadům potvrzení, že léky byly určené pro Čisteckého.

"Léky byly vezeny do Moskvy k rukám tehdejšího vedoucího zastupitelského úřadu (Čisteckého), a to s vědomím a souhlasem ministerstva zahraničních věcí. Nemá to tedy žádný vliv na další angažmá pana velvyslance, který letos v květnu získal prověrku na nejvyšší stupeň - přísně tajné," sdělila mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová. "Očekáváme, že kremelská propaganda už vymýšlí, jak zneužít tuto situaci k diskreditaci jí nepohodlné české diplomacie," dodala. Ministerstvo neupřesnilo, komu byly léky určeny.

Ruské ministerstvo zahraničí si na konci července předvolalo českého chargé d'affaires v Moskvě Jana Ondřejku, aby mu předalo protest kvůli pokusu o pašování léčiv pracovníkem české ambasády. Českou stranu vyzvalo, aby zmíněného pracovníka zbavila diplomatické imunity, aby mohl v Rusku čelit trestní zodpovědnosti. "V opačném případě bude muset opustit území Ruské federace," uvedlo tehdy.

Tento týden se pracovník nuceně vrátil zpět do Česka poté, co ho ruské úřady vyhostily. Na konci srpna mu vyprší roční smlouva s ministerstvem zahraničí, které mu ji podle informací Práva odmítlo prodloužit.

Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy od roku 2021 po zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni důstojníci ruských tajných služeb. Diplomatická roztržka tehdy vyústila v zásadní redukci počtu zaměstnanců na obou ambasádách. Moskva obvinění odmítla a zařadila Česko na seznam "nikoliv přátelských" zemí, na kterém kromě Česka figurovaly USA. Vztahy mezi Prahou a Moskvou se dále zhoršily po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022.

