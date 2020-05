Pracovníci Dolu Darkov musí znovu na testy na koronavirus. Nemoc má už 276 lidí

Na Dole Darkov společnosti OKD v Karviné, kde vzniklo ohnisko koronaviru, se připravuje druhé plošné testování zaměstnanců. Začít má v úterý. Ověří, zda se nemoc později neprojevila u pracovníků, jejichž vzorky při prvních testech byly negativní. V souvislosti s ohniskem nákazy na Dole Darkov se budou testovat také klienti a personál domova důchodců na Karvinsku.

"Bude se to týkat zaměstnanců, kteří při prvním testování vyšli negativní. Nemůžeme nicméně vyloučit, že už v té době byli nakaženi a mohlo se to u nich projevit s odstupem. Druhé plošné testování by mělo odhalit právě tyto případy," řekl Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Pozitivní test na covid-19 podle něj vyšel také pečovatelce v domově důchodců na Karvinsku, která patří mezi blízké kontakty jednoho ze zaměstnanců OKD. V domově se proto bude testovat několik desítek lidí. "Půjde o klienty, které ošetřovala, a personál, se kterým byla ve styku," uvedl.

Opakování testu je povinné

V souvislosti s druhou vlnou plošného testování hygienici vydali další mimořádné opatření. Zaměstnanci OKD jsou povinni se novému testování podrobit. Jde o pracovníky dolu, kteří byli negativně testování 18. května a následně ve dnech 22. až 25. května. V úterý se budou opakované testy provádět od 6:00 do 18:00, další testy zaměstnanců s negativním výsledkem z prvního testování se pak uskuteční ve dnech 6. až 9. června.

Dosud bylo v souvislosti s Dolem Darkov pozitivně testováno 276 lidí. Mezi nakaženými je 201 zaměstnanců dolu, 71 jejich rodinných příslušníků a čtyři pracovníci jiných firem. Během prvního plošného testování na Dole Darkov udělali hygienici ve spolupráci se zdravotníky a vojáky 2543 odběrů.

"Více než 50 procent námi vyhledaných pozitivních osob bylo zcela bez příznaků a dalších cca 40 procent mělo příznaky velmi mírné," uvedli hygienici. Příznakem byla například zvýšená únava, kterou však horníci připisovali fyzicky náročné práci.