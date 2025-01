"Pracovní cesta za vlastní peníze." Proč Pavel nestihl otevření pařížské katedrály

Pražský hrad měl loni dva týdny na změnu programu Petra Pavla tak, aby český prezident mohl být u slavnostního znovuotevření katedrály Notre-Dame v Paříži. Akce se v sobotu 7. prosince po boku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona zúčastnili třeba Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj, britský princ William či polský prezident Andrzej Duda. Místo toho ale Petr Pavel vyrazil do New Yorku.

Jak vyplývá z fotek z prosincové cesty Petra Pavla do New Yorku, doprovázel jej i poradce Petr Kolář (vedle prezidenta vlevo). | Foto: Petr Chodura

Promarněná příležitost. Tak třeba neúčast Petra Pavla na pařížské slavnosti hodnotil Pavel Fischer (za TOP 09), šéf senátního zahraničního výboru a bývalý dlouholetý diplomat. "V kuloárech na podobných akcích uděláte hodně práce pro svoji zemi," vysvětlil Fischer.

Když Aktuálně.cz zjišťovalo, proč dal český prezident před pozváním do Paříže přednost krátké návštěvě New Yorku, kde mimo jiné v Carnegie Hall právě hostovala Česká filharmonie, jeho mluvčí Vojtěch Šeliga nabídnul jen strohou odpověď.

"Prezident považoval svou podporu české kultury a České filharmonie v USA za důležitou a bylo by nevhodné svou slíbenou účast rušit. V Paříži navíc nebylo avizováno žádné jednání státníků. Na jednání mezi Macronem, Trumpem a Zelenským česká strana pozvána nebyla," reagoval Šeliga bez dalších podrobností.

Informace o cestě? Až po žádosti podle zákona

Detaily Pavlovy krátké cesty do New Yorku tak vycházejí najevo až nyní, kdy si redakce podala žádost o informace podle zákona. V oficiální odpovědi na ni Pavla Kratochvílová, šéfka právního oddělení Kanceláře prezidenta republiky, píše, že Pavel pobýval v New Yorku ve čtvrtek 5. a pátek 6. prosince, do Prahy se pak vrátil v sobotu.

Tedy v den, kdy v Paříži probíhalo slavnostní znovuotevření katedrály, která vyhořela v roce 2019. Jestli Pavel letěl domů přes francouzskou metropoli, Kratochvílová neřekla. Jen uvedla, že přestupoval v jednom z evropských měst.

Český prezident se do Spojených států vydal na konci své dlouhé oficiální návštěvy, kdy s početným doprovodem na přelomu listopadu a prosince letěl do Austrálie a Nového Zélandu. "Jednalo se o pracovní cestu, která byla předem oznámena ministerstvu zahraničí," popsala Pavla Kratochvílová okolnosti přeletu do New Yorku.

Ačkoliv šlo o pracovní návštěvu, Petr Pavel prý palubní lístky nakoupil za své peníze. "Letenky Auckland-New York a New York-Praha si pan prezident hradil sám z vlastních zdrojů," upřesnila Kratochvílová. "Do New Yorku cestoval pan prezident bez doprovodu z řad zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky. V New Yorku byl pan prezident očekáván jedním zaměstnancem kanceláře," odpověděla Kratochvílová.

Jméno spolupracovníka nesdělila. Nicméně na oficiálních fotkách je vidět, že Petra Pavla doprovázel i jeho poradce a "přítel po boku" Petr Kolář. Ten Aktuálně.cz popsal, že v New Yorku byl soukromě s rodinou a s prezidentem se zúčastnil několika akcí.

Prezident ve čtvrtek 5 prosince navštívil v newyorské České národní budově představení Láska je silnější než smrt, v němž herci Jitka Čvančarová a Václav Marhoul recitovali verše z básně Máj.

"Poté přesun do Carnegie Hall, účast na koncertu České filharmonie, po koncertu společenské setkání s představiteli České filharmonie a Carnegie Hall a významnými hosty," sumarizovala Kratochvílová ve své odpovědi. Další den pak mělo - opět v Českém národním domě - proběhnout setkání pořádané organizací American Friends of the Czech Republic. A pak prý už odjezd na letiště a odlet do Evropy.

"S prezidentem jsem se potkal po koncertě České filharmonie v Carnegie a pak 6. prosince na brunchi organizovaném American Friends of the Czech Republic. Jako bývalý velvyslanec v USA jsem totiž čestným členem této organizace. Prezident odlétal do Prahy 6. prosince, my 7.," popsal Kolář.

Pozvání dorazilo 22. listopadu

"Pokud se prezident Francie rozhodl inauguraci propůjčit i mezinárodní dimenzi a pozval hlavu státu, považuji za samozřejmé, aby u toho byl prezident republiky osobně," zkritizoval senátor Pavel Fischer to, že se Petr Pavel vyhnul francouzské slavnosti.

Nicméně jak už některé diplomatické zdroje na obranu českého prezidenta uvedly dříve, pozvánka z Francie dorazila v "nestandardně" krátkém termínu, kdy už prý s programem Petra Pavla nešlo hýbat.

Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, Hrad oficiální pozvání obdržel 22. listopadu. Tedy více než dva týdny před pařížským ceremoniálem. A v den, kdy se delegace českého prezidenta vydávala na návštěvu Austrálie a Nového Zélandu.

Jediným českým zástupcem na globálně sledované slavnosti v katedrále Notre-Dame tak nakonec byl pouze emeritní pražský arcibiskup Dominik Duka.

