Prach, horko, chaos. Do toho střelba a létající vrtulníky, líčí drama velvyslanec

Na letišti jsou tisíce chaoticky pobíhajících lidí, mezi nimi prochází stovky amerických mariňáků s ostře nabitými zbraněmi a nějakým způsobem to organizují. Venku před branami se tlačí tisíce lidí a mezi branou a těmito lidmi stojí několik set Tálibánců. Tak popisuje hodiny před evakuací český velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun.

V sobotu ráno bylo v Kábulu dusno. Den předtím na jednání Severoatlantické aliance Američané oznámili, že se z bezpečnostní zóny, kde leží i česká ambasáda, stáhnou do konce srpna. Vypadalo to, že je poměrně dost času, ačkoliv se ještě před několika málo týdny mluvilo o měsíc pozdějším termínu.

"Jenže v sobotu přišel bezpečnostní důstojník americké ambasády s tím, že tento termín se posouvá už na 20. srpna. A třicet minut nato jsme dostali urgentní zprávu, že ochrana takzvané bezpečnostní brány, která je asi dvacet metrů od naší, ji bude opouštět ještě ten večer," popsal situaci ve čtvrtek český velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun. Nešlo již zdaleka o týdny, ani o dny. Ale o hodiny.

"Měli jsme připraven plán na to nejhorší. Poradu na ministerstvu zahraničí jsme měli naplánovanou na 2. září s tím, že do konce srpna se to mělo zlomit, ale kolaps přišel hrozně rychle i přes ujišťování, že to bude ještě trvat," doplnil Baloun.

Zničit vše, co se nesmí dostat do rukou Tálibánu

Ozbrojenci obsadili sousední domy. Evakuační plány české ambasády v Kábulu se rychle měnily. "Bylo nás sedmnáct a zásluhu na této záchranné akci mají všichni naprosto rovným dílem. Byť jsme měli své úkoly rozdělené a každý jsme věděli, co máme podle plánu dělat, bohužel se situace vyvinula tak, že se každý operativně musel rozhodovat podle vlastního uvážení," řekl generál Baloun, někdejší první zástupce náčelníka generálního štábu české armády. Víkend byl hektický. Drama se stupňovalo.

Před půlnocí odjeli zaměstnanci velvyslanectví v doprovodu ochranného týmu na kábulské letiště. Strážci se pak vrátili na ambasádu, aby naložili svůj materiál a zničili vše, co by se mohlo dostat do rukou Tálibánu. Předpokládali, že nepochybně do budovy vnikne. Vlajku Česka a Evropské unie, státní znak i mosaznou desku ambasády převezl Baloun ve svém osobním zavazadle. "Na úkor svých osobních věcí," svěřil se ve čtvrtek.

V pondělí nad ránem se na letiště dostal i český ochranný tým. Už v noci se zaměstnanci velvyslanectví dozvěděli, že z ázerbájdžánského Baku, které posloužilo k mezipřistání, letí evakuační speciál. Informovali proto své místní spolupracovníky, aby co nejdříve přišli k letišti. "Přes všechny komplikace jsme jako jedni z prvních dostali naše afghánské spolupracovníky s rodinami přes bránu na letiště. Když se náhle začala situace horšit a brány letiště uzavírat, byli už všichni uvnitř," popsal Baloun.

Odpoledne opustilo Kábul první české evakuační letadlo. S šestačtyřiceti lidmi na palubě. A se zhruba devítihodinovým zpožděním. Připravuje se další záchranný let z Česka.

Během dne se však situace ještě více vyhrotila. Kolem letiště se shromažďovaly desetitisíce lidí, ozývala se střelba. Bylo několik mrtvých. Podle Jiřího Balouna byli čtyři postřelení i v mezinárodních štábech zaměstnanců NATO. Několik málo stovek metrů před branami stáli Tálibánci a kontrolovali všechny, kteří směřovali k letišti a snažili se dostat do bezpečí.

Venku před branami se tlačí tisíce lidí

"Představte si tu situaci. Na terminálu jsou tisíce chaoticky pobíhajících lidí, mezi nimi prochází stovky amerických mariňáků s ostře nabitými zbraněmi a nějakým způsobem to organizují. Venku před branami se tlačí tisíce lidí a mezi branou a těmito lidmi stojí několik set Tálibánců. Prach, horko, chaos. Do toho střelba, létající vrtulníky," popisoval dramatické chvíle Baloun.

Letiště, jehož provoz měli na starosti nejprve turečtí a posléze američtí vojáci, uzavřelo své brány, dráhu rovněž. "Naše druhé letadlo ani nemohlo přistát. Museli jsme ho nechat odletět zpátky s tím, že bude vyčkávat a reagovat na vývoj situace. V noci se pak zlepšila a ranvej byla zase provozuschopná. Stroj tedy mohl v úterý dopoledne přistát," upozornil velvyslanec.

Čeští vojáci si vyzvedávali afghánské spolupracovníky s rodinami, které měli na seznamu, přímo u brány. Pak je doprovázeli k terminálu, který je vzdálený přes 1,5 kilometru. Výběr lidí ze seznamu koordinovali Češi s vedením letiště, čili Turky a poté Američany, a v poslední fázi i s Tálibánem.

Druhý evakuační speciál opustil Kábul kolem 17. hodiny s asi pětihodinovým zpožděním. Baloun to považuje za úspěch, protože management letiště naléhal na piloty, aby své stroje odlepili od země co nejdříve a uvolnili tak místa dalším. Do Prahy přepravil 87 pasažérů včetně velvyslance Balouna a ochranného týmu. Ve středu pak Kábul opustilo třetí české záchranné letadlo s 62 lidmi na palubě.

"Když hodnotím tuto situaci, tak se nemá Česká republika za co stydět. Vzali jsme maximum lidí, které jsme mohli, včetně spolupracovníků ambasády a armády," dodal Baloun s tím, že Velká Británie měla na pomoc s evakuací 600 lidí, Německo kolem 60 a USA tisíce.

"Měl jsem samozřejmě strach, ale smysl pro povinnost se dostal do popředí. Měli jsme tam nějakou úlohu, to bylo silnější," dodal generál Baloun na dotaz novinářů, jak celou situaci ohledně evakuace prožíval.

Záznam tiskové konference, na které vystoupil i velvyslanec Baloun