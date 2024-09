Sjíždějí rozvodněné řeky, skáčou do vln. Když hazardéři přežijí, hrozí jim pokuta

Síla rozbouřených řek láká i hazardéry. V neděli si muž šel brzy ráno zaplavat do rozvodněné Vltavy v Praze. Do vody vlezl na Smíchově, proud ho odnesl dva kilometry až ke Karlově mostu, kde ho vylovili hasiči. Teď mu hrozí stotisícová pokuta. Další sjíždějí řeky na lodích nebo paddleboardech. Policie varuje, že lidem za to hrozí pokuty. Především ale riskují svůj život a zatěžují záchranáře.

1:47 Někteří lidé při povodních skákali z mostu, šli plavat do Vltavy nebo pluli na paddleboardech | Video: Aktuálně.cz