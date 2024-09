Ještě horší než v Česku. Ulice polských měst mizí pod vodou, Vratislav čeká pohromu

V Polsku je povodňová realita horší, než jaká byla očekávání. Sedmisettisícová Vratislav na jihozápadě země se chystá na nápor rozbouřené řeky Odry a obává se opakování katastrofy z roku 1997.

Starosta Jacek Sutryk oznámil, že prognózy a modely bohužel tok Odry podcenily. Kulminaci Vratislav očekává ve středu. Kvůli kritické situaci v pondělí ráno mimořádně zasedala vláda ve Varšavě. Premiér Donald Tusk má vyhlásit stav přírodní katastrofy. Oznámil také, že kabinet vyčlení na pomoc lidem a firmám zasaženým povodněmi miliardu zlotých (téměř šest miliard korun).

"Povodňovou vlnu očekáváme ve Vratislavi ve středu kolem šesté hodiny odpoledne. Krize může trvat několik dní. Chceme být co nejlépe připraveni na nejhorší scénář," prohlásil Sutryk.

Reportér Aktuálně.cz oslovil polského novináře Michala Zablockého, který se věnuje životnímu prostředí. Zastihl ho na cestě do ohrožené Vratislavi.

"Především v Dolním Slezsku jsme si všichni mysleli, že jsme připraveni lépe než v letech 2010 a 1997. Bohužel jsme nevzali na vědomí, jak rychle klimatická krize postupuje a jak velkou vodu oteplování klimatu do střední Evropy přináší. Střed extrémních srážek se právě nachází u pramenů Odry, Moravy, Labe a Visly. Bohužel pořád spalujeme obrovské množství uhlí a kácíme stromy, které by mohly tu vodu nějak zastavit," říká Zablocki.

Polsko, stejně jako Česko, zasáhly velké povodně v roce 1997. V Polsku tehdy zahynulo čtyřiapadesát lidí. Další velké povodně v roce 2010 připravily o život pětadvacet lidí.

Zatím podle Zablockého do povodňové krize příliš nevstupuje politika. "Politický boj jde v tuto chvíli stranou. Prezidentské volby máme v Polsku příští rok, loni byly parlamentní a současná opozice čelí jiným problémům. Jsou občas slovní přestřelky o tom, co kdo během minulých let udělal v protipovodňové ochraně, ale jen okrajově," popisuje Zablocki.

Od soboty si povodně vyžádaly v Polsku životy už pěti lidí. Mezi oběťmi je i známý lékař, chirurg Krzysztof Kamiňski. Záchranáři našli jeho tělo v pondělí brzy ráno ve městě Nisa. Vracel se v noci automobilem ze služby v nemocnici a uvízl na zatopené silnici. Z vozu se dokázal vyprostit, přesto se ale utopil.

Podle serveru Onet.pl přetéká nádrž v Otmuchově, a mnoho míst v Dolním Slezsku je tak kriticky ohrožených. Dolní Slezsko je vojvodství sousedící s Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým a Olomouckým krajem v Česku. Armáda nasadila na pomoc vojáky a těžkou techniku: jak na zpevňování zábran a valů, tak na odstraňování následků pohromy v zasažených městech a vesnicích.

V noci na pondělí se ocitly pod vodou města Glucholazy a Kladsko, obě ležící blízko české hranice. "Bitvu jsme prohráli, město je zaplaveno," řekl starosta Kladska Michal Piszko. Hladina řeky Kladská Nisa vystoupala na téměř 6,5 metru. V Glucholazích se zřítil most a voda se nezadržitelně valila ulicemi města. "Bohužel se naplnily ty nejčernější scénáře. Evakuace už nejsou dobrovolné. Všechny evakuujeme, ať už chtějí, nebo ne," oznámil starosta Glucholaz Pawel Szymkowicz.

Polští záchranáři a vojáci na některých místech využívají komunikační systém Starlink, protože signály mobilních operátorů hlásí výpadky.

