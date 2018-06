Postižení nemohou být manželé a mít děti, tvrdí o homosexuálech poslanec Brázdil z ANO

Poslanec ANO Milan Brázdil je předkladatelem novely, která chce do Listiny základních práv a svobod dostat větu, že manželství je výhradně mezi mužem a ženou.

Praha - Poslanec ANO Milan Brázdil patří k 37 zákonodárcům, kteří chtějí do Listiny základních práv a svobod zakotvit, že manželství je svazkem výhradně muže a ženy. To rozhněvalo lékařku a aktivistku LGBT hnutí Vendulu Svobodovou, která sama žije v homosexuálním vztahu. Předkladatelům této novely napsala dopis, v němž se ptá na jejich důvody a žádá je o schůzku.

"Můžeme se vidět, ale nemusíme. Já nejsem takový hňup, za koho mne máte. Mimoni jsou mimo a já jsem a zůstávám a zůstanu nohama na zemi. Postižení lidé nemůžou být manželé a mít děti," odpověděl Brázdil ze svého poslaneckého e-mailu. V další zprávě ji pak doslova oslovuje "slečno či paní, či … jinochu či pane".

Konverzaci, na kterou upozornila Olomoucká drbna, následně Svobodová zveřejnila na sociálních sítích. Brázdil odmítl redakci Aktuálně.cz autenticitu dopisu přímo potvrdit, zároveň ji ani nepopřel.

"Těch e-mailů chodí každý den deset, je toho poměrně hodně, na některé reaguji. Napsal jsem toho hodně, nechci to dále komentovat, nechci se k tomu vyjadřovat. Ale rozhodně jsem pro to, aby bylo manželství jenom mezi mužem a ženou," řekl Brázdil.

Není to poprvé, kdy po sociálních sítích kolují Brázdilovy dopisy. V dubnu ostře reagoval na porodní asistentku, která byla znepokojená tím, že jim krajské úřady neudělují plnou registraci. "Co do toho kafráte? Co chcete? Poroďte vy sama své dítě a buďte výbornou matkou," napsal tehdy.