Co do toho kafráte? Oplodněná žena umí přijít k lékaři sama, napsal porodní asistentce poslanec ANO

před 1 hodinou

"Hájím zájmy dětí před zájmy matek, které chtějí alternativně rodit doma," vysvětlil svou reakci poslanec a lékař Milan Brázdil.

Praha - Ostré reakce od poslance ANO a lékaře Milana Brázdila se dočkala porodní asistentka Jana Riedlová, která v otevřeném dopise politikům vyjadřovala znepokojení nad tím, že krajské úřady porodním asistentkám neudělují plnou registraci. Ty nemohou s porodem pomáhat ženám, které se rozhodnou přivést svého potomka na svět v domácím prostředí, aniž by jim hrozila pokuta.

"Žena má na svobodnou volbu místa porodu nezpochybnitelné právo dle Listiny základních práv a svobod. Těmto ženám však stát odmítá poskytovat jakoukoliv zdravotní péči," píše v dopise Riedlová, která je zároveň viceprezidentkou Unie porodních asistentek. Podle ní pak některé ženy rodí doma bez jakékoliv asistence nebo pouze v přítomnosti duly, která ale nemá zdravotnické vzdělání.

Proti tomu se vymezil poslanec Brázdil, jehož odpověď Riedlová zveřejnila na svých facebookových stránkách. "Miliony let tu ženské rodí děti a je to vlastně to nejlepší poslání. Co do toho kafráte? Co chcete? Poroďte vy sama své dítě a buďte výbornou mamkou," píše jí poslanec.

"Oplodněná žena sama umí přijít ke svému lékaři a nechte to na ní. Hlavně ji nepošťuchujte a vše bude samo O. K. A když ne, tak já jako lékař záchranky přijedu a nějak to zvládnu. Tak nejlíp uděláte, když budete sama rodit své děti, a ty další ženy nechte a ony to zvládnou jako každá z vás," napsal dále Brázdil.

Poslanec redakci Aktuálně.cz autenticitu dopisu potvrdil. "Hájím zájmy dětí před zájmy matek, které chtějí alternativně rodit doma. Chci, aby na svět přišly zdravé a nebyly v místech, kde se v 21. století rodit nemá. Matky mají mít veškerou péči a nemají vystavovat problémům a rizikům své děti, které se k tomu nemohou vyjádřit," vysvětlil Brázdil.

Za reakcí si stojí. Podle něj je skupina matek, které chtějí rodit doma, neustále zviditelňována, přestože jde o malou hrstku lidí. "Měl jsem pocit, že toho je už moc, takových e-mailů mi chodilo hodně, tak jsem zareagoval tak emotivně. Za tím si stojím," řekl.

Riedlová však považuje způsob, jakým jí Brázdil odpověděl, za krajně nevhodný. "Já bych od pana poslance nečekala takovou hulvátskou reakci. Na takových vysokých místech by měli lidé zachovávat alespoň základní pravidla slušného chování," prohlásila.