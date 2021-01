Poslanec Volný není jediný hrubián. K surovým způsobům už se snížila řada politiků

Nezařazený poslanec Lubomír Volný při jednání sněmovny napadl předsedajícího Tomáše Hanzela, který poslanci vypnul mikrofon, neboť nemluvil k věci. Není to poprvé, kdy se český politik snížil k hrubiánským způsobům. Je to už 15 let, kdy udělil tehdejší vicepremiér Miroslav Macek pohlavek Davidu Rathovi. Sledujte ve videu, komu dalšímu se nepodařilo zkrotit nápor zlosti.

3:33 Volný není jediný hrubián. K surovým způsobům už se snížila řada politiků | Video: Reuters, Associated Press