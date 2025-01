"Tomu průzkumu prostě nevěřím." SPD padají preference, soupeři se radují

Nejnovější průzkum agentury Median, který v pátek oznámil, že volební preference SPD se poprvé propadly pod pětiprocentní hranici, jež zajišťuje poslanecká místa, vyvolal debaty v kuloárech sněmovny. Zatímco poslanci SPD se divili, jak je to možné, zástupci vládní většiny se z toho zjevně radovali. Dlouhodobě se ukazuje, že SPD přichází o voliče, i když zatím není jasné, o jak strmý pád jde.

Politici SPD už delší dobu pozorují, jak jim průzkumy veřejného mínění naznačují, že přicházejí o voliče, kterých měli v posledních parlamentních volbách téměř deset procent. Až do pátečního oznámení agentury Median všechny průzkumy ukazovaly, že se SPD drží nad hranicí pěti procent, které musí získat strana, pokud chce mít poslanecká křesla. Jenže podle volebního modelu Medianu za prosinec 2024 má SPD podporu už jen 4,5 procenta voličů.

"To není možné, vždyť nedávno jsme měli přes osm procent. Je nesmysl, abychom tak spadli," debatovali zákonodárci SPD v pátek před vchodem do jednacího sálu sněmovny, kde probíhala schůze. Bylo patrné, že je poslední průzkum Medianu vystrašil, ale zároveň se uklidňovali novějším, lednovým průzkumem agentury STEM pro CNN Prima. Ten pravicové straně naměřil 8,1 procenta.

"Já prostě tomu dnešnímu průzkumu nevěřím," kroutil hlavou poslanec SPD Jiří Kobza. "Podle reakcí lidí, které dostávám, tak tyto reakce jsou v podstatě pořád stejné. Takže nemyslím, že by nás chtělo volit méně lidí," sdělil Aktuálně.cz Kobza. Ten argumentoval i tím, že strana má dlouhodobě stabilní voličské jádro, které odhaduje rozhodně na více než pět procent elektorátu.

Ovšem vládní poslanci se na rozdíl od Kobzy propadu SPD nijak nedivili a ještě k tomu dávali najevo, že je výsledek volebního modelu Medianu těší. "Mám radost, že už nemají takovou podporu, doufám, že tomu tak bude i ve volbách a voliči budou volit liberální strany," svěřila se například poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková. "Když je tady ve sněmovně sleduji tři roky, tak vidím, že jejich politika je víceméně destruktivní," uvedla v kuloárech ve chvíli, kdy v jednacím sále řečnil předseda SPD Tomio Okamura a někteří další jeho spolustraníci.

Na tato vystoupení narážel i předseda klubu ODS Marek Benda. "Podívejte, jak zase vystupují," ukázal na parlamentní řečniště. Podle něho voliči SPD přecházejí k ANO. "Andrej Babiš zničí kohokoliv bez ohledu na to, jestli je s někým ve vládě či v opozici. Má predátorské sklony, což teď předvádí ve snaze vzít hlasy SPD," míní Benda.

Když se ho Aktuálně.cz zeptalo, co říká na to, že podle modelu STAN přeskočil ODS, odpověděl, že je klidný. "My budeme kandidovat jako koalice Spolu a ta je silnější než STAN. To je náš brand," řekl Benda a ukázal na klopu svého saka, kde měl odznak s logem Spolu.

Poslanec Kobza odmítl, že by jim hlasy bral Babiš; argumentoval tím, že SPD plní svůj volební program. "Stále říkáme to samé, v ničem jsme naše voliče neoklamali, nemají důvod od nás odcházet," prohlásil. Aktuálně.cz oslovilo i Okamuru, ale ten odmítl na otázky odpovídat. "Vám nic neřeknu," utrousil, aniž se zastavil. Když ale přicházel na jednání sněmovny, bylo na něm patrné napětí. Prošel kuloáry, aniž kohokoliv pozdravil, a brzy poté už stál u mikrofonu, kde četl text, který si přinesl.