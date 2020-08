Poslanci odsoudili násilí v Bělorusku, ale odmítli pomoc studentům i kritiku voleb

Poslanecká sněmovna odsoudila násilí běloruského režimu proti odpůrcům prezidenta Alexandra Lukašenka, kteří protestovali proti zmanipulovaným prezidentským volbám. Zároveň ale většina českých poslanců odmítla návrhy, aby Češi například pomohli běloruským studentům a dalším odpůrcům tamního režimu.

Řada hlasování ve středu v podvečer k situaci v Bělorusku ukázala, že většina poslanců považuje tamní volby za nespravedlivé, ale zároveň není pro výraznější podporu demokracie v Bělorusku. Hned několik návrhů z řad opozice, tedy ODS, Pirátů, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 při hlasování neprošlo.

Návrh usnesení, podle kterého sněmovna neuznává oficiální výsledky voleb zveřejněné běloruskou státní volební komisí a za nejvhodnější řešení považuje opakování prezidentských voleb s demokratickým průběhem a za účasti mezinárodních pozorovatelů, získal pouhých 36 hlasů.

Návrh na výzvu vládě, aby neodkladně připravila návrh zákona, který umožní zavedení národních individuálních sankcí vůči osobám, které nesou odpovědnost za závažné porušování lidských práv, měl podporu 22 poslanců.

Neprošel ani návrh, podle kterého by sněmovna vyzvala orgány EU k zavedení cílených sankcí na evropské úrovni vůči osobám zodpovědným za falšování voleb, násilí a porušování lidských a občanských práv. Pro toto usnesení hlasovalo 45 poslanců.

Pro představu, co se dnes odehrálo v PS kolem Běloruska. Například neprošel návrh, podle kterého Sněmovna neuznává výsledky voleb v Bělorusku a zanejlepší řešení považuje opakování voleb. 49 poslanců ANO se zdrželo” pic.twitter.com/ft7da4pMgO — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 19, 2020

Schválen nebyl ani apel na vládu, aby vyjasnila podezření, že dochází k vývozu nebo reexportům embargovaných materiálů z České republiky, který podle přímých svědků měly používat pořádkové síly Běloruska při násilném potlačování demonstrací.

Nedostatek hlasů ke schválení chyběl také v případě výzvy vládě, aby "nastavila vstřícnou politiku vůči těm, kteří z Běloruska prchají před politickými represemi a poskytla podporu běloruským studentům, kteří projeví zájem o studium na českých školách."

Před hlasováním opozice chválila Babiše

V samotné debatě, která hlasování předcházela, přitom vystoupila řada poslanců, kteří kritizovali průběh běloruských voleb i chování bezpečnostních složek vůči demonstrantům. Od opozice se dokonce dočkal pochvaly i premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, k čemuž dochází zřídkakdy.

"To, jak se pan premiér postavil k situaci v Bělorusku, považujeme za správnou cestu," prohlásil poslanec STAN Jan Farský, podle kterého byla dosavadní stanoviska Babiše k Bělorusku pádná, přesná a na místě. Farský tak mluvil ovšem ve chvílích, kdy se Babiš připojil k dalším lídrům Evropské unie, kteří ve středu odmítli uznat výsledky běloruských voleb.

Hlasování klubu hnutí ANO o jednotlivých návrzích v Poslanecké sněmovně však ukázalo, že tady se názory české opozice a vládních poslanců značně liší. Poslanci ANO se v řadě případů při hlasování zdrželi. Platí přitom, že mají se 78 poslanci zdaleka nejsilnější klub. Při některých hlasováních se zdrželo třicet, čtyřicet i padesát poslanců hnutí ANO.

Na obranu běloruského režimu se postavili poslanci KSČM, kteří s výjimkou Jiřího Dolejše nepodpořili ani usnesení o nedemokratičnosti tamních voleb. "Dovedete si představit v desetimilionové České republice, jak by vypadala manipulace v okrskových volebních komisích, aby šlo udělat manipulaci 80:20? Myslíte, že by se to v uvozovkách nedostalo masově ven, takovéto informace?" ptal se komunista Leo Luzar s s tím, že pokud by k takové manipulaci v Bělorusku došlo, určitě by se zprávy o takovém postupu dostaly na veřejnost.

Stejně tak se Luzar stavil proti tomu, aby Poslanecká sněmovna odsoudila policejní násilí v Bělorusku. "Co takhle odsuzovat jakékoliv zásahy? Můžou být přiměřené, můžou být nepřiměřené. Kdo to bude stanovovat? A mluví se o zásazích proti nedemokratickému a neférovému průběhu prezidentských voleb. My už to víme, že byly nedemokratické?" pokračoval Luzar.