Pomohla ČSSD vládní krize, nebo ji spor s Babišem a Hradem poškodil? Odpoví šéf sněmovny Hamáček

?Fernand Miloslav - Dnes 11:13 Přeji hezký den pane Hamáčku. Jaký názor máte na pana Kalouska a premiéra Sobotku. Jejich rétorika je téměř shodná a člověka to přivádí k myšlence, že za vším je vidět pan Kalousek, nemáte obavy, že ČSSD bude i nadále ztrácet body a Ano opět zaregistruje více bodů pro nastávající volby?

?Joe - Dnes 11:11 Važený pane Hamáčku, jsem volič ČSSD od sametového převratu i když jsem věděl, že na post premiera se pan Sobotka nehodí -volil jsem opět -ČSSD. TA FRAŠKA CO PROVEDL NA HRADĚ

A POTOM DALŠÍ DIVADELNI SCÉNA .....

od té chvíle přestávám volit ČSSD i když je to moje srdeční záležitost A víte proč??????????????

protože svým jednáním a chováním zlikviduje ČSSD

PÁN PREMIER SOBOTKA je LIKVIDÁTOR této strany!

?Rudolf Volný - Dnes 11:06 Pane Hamáčku,



i v minulosti řada poslanců a ministrů podnikala s výrazným majetkem ( pánové Schwarzenberg, Řebíček atd) a nebylo to na překážku jejich fungování ve vládě.

Co mohlo být včera, dnes vadí?

?Jiří Mazoch - Dnes 11:06 Dobrý den, pane Hamáčku. Nemyslíte si, že je nejvyšší čas, aby začala ČSSD (samozřejmě i jiné demokratické strany, ale ty nemají takový velkánský podíl na tom, že Andrej Babiš strávil ve vládě skoro celé 4 roky a uměl si to báječně marketingově zmanažovat a vychválit) vyvíjet enormní úsilí, aby velká část voličů pochopila, že hrozí brzký konec demokracie v Česku? Nemyslíte si, že je ČSSD vůči voličům málo kontaktní, málo vysvětlující, málo otevřená, těžko pochopitelná (kromě trapně populistických akcí typu "slíbíme všem všechno, hlavně těm sociálně slabším...a chceme, aby takových bylo co nejvíc...)? Pokud si to nemyslíte, co konkrétního ČSSD dělá nebo plánuje v nejbližší době udělat v naznačeném směru? Volby se nezadržitelně blíží a Babišův náskok je velký... (krom toho, umí různé svoje aféry uchopit ve svůj prospěch, naopak B. Sobotkovi, ale i ostatním čelným předstvitelům se nezřídka podaří věci uchopit či formulovat tak, že to kolikrát vypadá, že je A. Babiš fakt jen chudák ublížený, proti ěmuž vedete kmpaň).

?Macík - Dnes 11:04 Pane Hamáčku, není opravdu načase, aby se ČSSD probrala a zaměřila se na voliče ? Aby místo hádek s ANO nabídla voličům super program s vizi a cílem (ne jen jedno volební období) ? Nechci, aby byla ČR pouze montovnou a odbytem předraženého, někdy i aušusového zboží i potravin ! Přeci jsme pracovití a šikovní a stát na jednom místě a neposunout se dál k vyspělé Evropě, je už otravné . Byrokracie v ČR, to je brzdící průšvih a také zlobbované a bezzubé zákony. Hodláte s tím něco reálně udělat nebo raději přenecháte moc různým hnutím ?

?Jana - Dnes 11:02 Dobrý den, pane Hamáčku, prezident škodí této zemi. Neměl by Senát konat alespoň tím, že si prezidenta pozve, aby vysvětlil své chování - bezdůvodné oddalování odvolání ministra Babiše, nedůstojné "přijetí" premiéra na Hradě, získávání zkušenosti ze stabilizace společnosti v Číně atd.? Dle mého názoru by měl být zahájen impeachment před Ústavním soudem. Děkuji. Jana

P.s. Premiér má můj obdiv za zachování klidu.

?M. Tesař - Dnes 10:59 Přeji dobrý den, pane Hamáčku. Čeká Vás ve středních Čechách nelehké volební klání - vyzyvatelem je sám pan exministr financí. Cítíte se na souboj s ním?

?Václav Urban - Dnes 10:59 Nemyslíte si, že dokud pan Sobotka používal svůj mozek, tak to bylo s ČSSD slušné. Od té doby co používá mozek p. Birkeho a Chovance kteří mozek nemají a používají mozek p. Kalouska to jde s ČSSD hodně z kopce?

?Patrik Pelc - Dnes 10:57 Dobrý den, je tu ČSSD pořád ještě pro obyčejné lidi? Co se vám ve vládě s pravicí podařilo pro ně prosadit?

?Roman Lounský - Dnes 10:55 Dobrý den, pane Hamáčku, mám jen jednu otázku. Na krizi doplatila spíš ČSSD než ANO.Myslíte, že umíte lidem na ulici vysvětlit její příčinu? Děkuji za odpověď, Roman Lounský

?Jiří Nováček - Dnes 10:55 Pane Hamáčku,myslím,že to co se dělo Vaší straně enormně uškodilo.Co Vy na to?