Pomohli mimozemšťané, komentuje Novotný způsob, jakým se zbavili autovraků v ulicích

Občané pražských Řeporyjí našli vlastní způsob, jak se vypořádat s překážejícími nepojízdnými vozy, v jejichž odtažení brání obci zákon. V noci se vydali do ulic a přemístili je do silnice tak, aby bránily v průjezdu. Pak zavolali policii, která je odtáhla, nebo je odstranili sami majitelé aut, kteří se k nim měsíce nehlásili. Na "úklid" vraků upozornil sám starosta Řeporyjí Pavel Novotný, ale podíl na akci popřel. Jde totiž o nezákonné nakládání s cizím majetkem.

"V noci na sobotu došlo k nevysvětlené sérii paranormálních jevů, během kterých se čtyři vraky vydaly na pouť vzduchem a ucpaly komunikace tak, že jen díky akceschopnosti Městské policie a Policie České republiky jsem se nemusel uchýlit ke krizovému řízení," napsal na svůj facebookový profil starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

Místní obyvatelé tak našli kontroverzní způsob, jak se zbavit nepojízdných aut, která akorát zabírají parkovací místa. Kvůli současnému znění zákona je však není možné odtáhnout až do chvíle, dokud nesplňují podmínky prohlášení za autovrak. "Než ale policie něco uzná za autovrak, dostaneme se do Hvězdných válek," tvrdí Novotný.

Stávající legislativa udává, že pokud má být auto prohlášeno za vrak, musí vykazovat zjevnou nezpůsobilost k provozu. Tím se rozumí vozy, které jsou od základu ohořelé, chybí jim motor nebo značná část karoserie. Na vozy, které tyto podmínky nesplňují, ale na první pohled už roky na silnici nestály, se zákon nevztahuje. Města a obce je tak musí nechat tam, kde jsou.

"Mám uklizeno"

Podle Novotného se však občané odmítli smířit s tím, že něco nejde, a vzali situaci do vlastních rukou. Skupina lidí v pátek v noci vyšla do ulic a nepojízdné vozy přesunula tak, aby překážely v průjezdu jiným vozidlům. Jakmile tak učinili, zavolali policii. V situaci, kdy brání auto průjezdu sanitkám či hasičům, už totiž policie jednat může.

"Za současných zákonných norem je jedinou možností občana vrak prostě popadnout v deseti lidech, postavit ho do silnice a zavolat policii. Obec se auta nesmí ani dotknout," komentoval současný stav pro Aktuálně.cz Novotný. Připomněl, že na vládě leží už rok a půl novela, která má děravý zákon upravit.

Nicméně sám se od iniciátorů akce distancoval s tím, že šlo nejspíše o vandaly či o mimozemšťany. Na konci svého příspěvku na Facebooku si však mne ruce s tím, že "má uklizeno". "Domníváme se, že to byli mimozemšťané, protože ta auta levitovala. Musím říct, že to pro mě proběhlo velmi na úrovni. Jakmile se ty vraky přemístily, hned byla volána policie. Mělo to mimořádný efekt. Někteří majitelé se přiznali ke svým vrakům a slíbili je odklidit," libuje si starosta.

Není to řešení

Místní městská policie pro Aktuálně.cz uvedla, že první podobný případ řešila už zhruba před 10 dny, kdy zasahovala u opuštěného vozidla stojícího v křižovatce v Krteňské ulici v Řeporyjích. Strážník nechal vůz odtáhnout. V následujících dnech policie zaznamenala další oznámení na vozy stojící v komunikacích.

"Ani v jednom z těchto případů strážník nevyhodnotil zákonnou podmínku pro odtah vozidla ze strany městské policie. Městská policie o těchto případech informovala jak příslušný správní orgán, tak Policii ČR, která má více pravomocí pro odtah vozidla, než mají strážníci," sdělila redakci Aktuálně.cz vedoucí kanceláře ředitele městské policie Irena Seifertová.

Strážníci podle Seifertové pojali podezření, že s cizími vozy nejspíše někdo manipuloval neoprávněně. "Přestože chápeme nespokojenost veřejnosti s ohledem na dlouhodobě odstavená vozidla, není svépomocné přemisťování těchto vozidel řešením. Navíc může způsobit daleko závažnější následky. Jediným správným krokem je změna legislativy," dodala Seifertová.

