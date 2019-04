Nepřemlouvali jsme ji, ať zůstane, říká o další odpadlici z ODS její olomoucký šéf

Předseda oblastního sdružení ODS v Olomouci Martin Major byl u toho, když poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková v pondělí navečer oznamovala své rozhodnutí odejít z ODS. "Její odchod mě mrzí. Je však logické, že když odešla z klubu ODS, nemohla ve straně zůstat," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Major, který je prvním náměstkem primátora Olomouce. Dodal, že ho zklamalo, když své rozhodnutí poté ihned ohlásila do médií, ačkoli to ještě neřekla ani vedení strany.

Překvapilo vás pondělní oznámení poslankyně, že odchází z ODS?

Myslím si, že když někdo odejde z klubu poslanců ODS, tak logickým důsledkem je, že opustí i stranu.

Ona sama ale ještě před několika dny říkala, že by spíše chtěla zůstat v ODS.

Ale mandát získala jako kandidátka ODS spolu s programem, který prosazovala. A nemůže ani ne v polovině volebního období odejít z klubu ODS a přitom se tvářit, že je součástí strany. To není možné.

Takže taková varianta nebyla vůbec ve hře?

Člověk nemůže sedět na dvou židlích. Buď jsem poslanec ODS, sedím v klubu ODS a jsem součástí organismu ODS, a pokud toho nejsem součástí, musím ze strany vystoupit.

To znamená, že kdyby sama neoznámila, že končí, tak byste ji k odchodu z ODS vyzvali?

Určitě bych nerad přistupoval k nějaké variantě vylučování. Jsem i rád, že toto nenastalo, a jsem do jisté míry Zuzaně vděčný, že se k situaci postavila rozumně a vzdala se členství v ODS.

Tedy žádné přesvědčování, aby zůstala v ODS, nebylo.

Ne, žádné přesvědčování, aby zůstala v ODS, nebylo.

Nezeptal jste se jí vy nebo někdo z účastníků, jestli svůj mandát nedá náhradníkovi z ODS ve vašem kraji?

Podle ústavy patří mandát poslanci, i když jsou to spojené nádoby s politickou stranou. Kdyby nebylo ODS, tak není ani poslankyně Majerové Zahradníkové.

Výzva k vrácení mandátu zazněla, nebo nezazněla?

Myslím, že s ohledem na současný postoj paní poslankyně by byla taková výzva úplně zbytečná.

Po svém odchodu z ODS napsala na Facebook vyjádření, ve kterém současnou ODS poměrně ostře kritizuje a tvrdí, že se nezměnila ona, ale sama strana.

Její status do určité míry přičítám jejím emocím, které v ní momentálně vaří. Já musím poděkovat Zuzaně za práci, kterou odvedla jako členka ODS i jako naše poslankyně.

Podle ní opustila dnešní ODS pozice konzervativní strany.

ODS je stále stejná, byť se samozřejmě v pohledech na svět vyvíjí, stejně jako jiné strany. Určitě si ale nemyslím, že ODS, ze které paní poslankyně vystupuje, by byla jiná strana, než za kterou byla zvolena poslankyní.

Rozhodla jsem se. 💙 Vážení přátelé, kamarádi a občané voliči, sama jsem si ještě nedávno nedokázala představit, že někdy budu psát tuto obehranou frázi: "Na základě zralé úvahy jsem se rozhodla...” Čas však nastal. Na základě zralé, pro mne však taky nelehké, nepříjemné a docela bolavé úvahy jsem se rozhodla k dnešnímu dni ukončit své členství v ODS. Nejprve jsem potřebovala toto rozhodnutí sdělit svým kolegům a spolustraníkům v Olomouci, neboť právě jich se to nejvíce týká. Nejednám tak proto, že bych se obrátila zády vůči nim či vám! Právě naopak! Vážím si jich a vás. A vždy budu vědět, s jakým úsilím a nadšením jsme spolupracovali ve prospěch pravice. Pro užitek lidí, kteří nám zodpovědnost svěřili. Díky za to! Nechci však dopustit, aby kvůli mně bylo jakkoli utiskováno mé Místní sdružení Olomouc - město. Proto je můj odchod v dané situaci jediným možným a logickým krokem. Mám-li si vybrat mezi zájmem osobním a zájmem svých kolegů a přátel, musí mé osobní preference ustoupit. Svým voličům a příznivcům však nechci zůstat jakkoliv dlužná. A v tuto chvíli vám dlužím zásadní vysvětlení: Já neodcházím z ODS. To dnešní ODS odešla z pozice konzervativní strany, která ctí hodnoty, které stály na jejím počátku, z pozice strany, které záleží na kvalitě lidí, osobností, které záleží na voličích. Které záleží na vlastních řadových členech, těch opravdových pravicových srdcařích... Já jsem neustoupila ani o krok. A budu stát stále tam, kde nás voliči hledají! Proto prosím všechny, kdo mi věřili a kdo mi věří: Neopouštějme konzervativní pravicové hodnoty. Rodina, národ, trh, svoboda a zodpovědnost nám stojí za společnou obranu i podporu, i když selhávají instituce a strany. A hlavně selhávají osobnosti. Odcházím z ODS, abych mohla skutečně a opravdově zůstat tím pravým Občanským demokratem. Nejen v srdci, ale i v činech. Abych mohla dál prosazovat pravicové konzervativní myšlenky naší původní odeesácké bílé holubice. Možná to je právě dnes potřeba ještě více než před dvěma, pěti nebo deseti lety. Buďme i dále praví a pravdiví. Tohle pro mne nebylo lehké sdělit. Pomohlo mi v tom to, že Vám věřím. Věřím Vám a proto se nebojím. Rozhodla jsem se nebát se a nenechat se urážet. Věřím, že většina z Vás udělá stejné rozhodnutí. Rozhodněte se nebát se! To není konec. To je začátek! 🎯 Zveřejnil(a) Zuzana Majerová Zahradníková dne 29. April 2019

Také píše, že odchází z ODS, aby mohla skutečně a opravdově zůstat pravým "občanským demokratem a mohla dál prosazovat pravicové konzervativní myšlenky původní odeesácké bílé holubice".

Samozřejmě, paní poslankyně už v současné době bude pracovat na svém PR a bude se snažit zaujmout své potenciální voliče touto rétorikou. Mé přesvědčení ale je, že ODS je ve svém setrvání na konzervativních hodnotách stále stejná.

Co mě ale překvapilo, bylo to, jak se rozhodla odejít z klubu ODS. Ona to oznámila v přímém přenosu televize Nova, což se podle mě nedělá. Ani v ODS, ani v jiných stranách. Myslím, že o tom měla nejprve informovat své kolegy v klubu ODS.

Ale do té doby jste si rozuměli, je to tak? Byla loajální členkou ODS?

Vždycky jsem ji tak vnímal.

Asi se mnou budete souhlasit, že dokázala ODS získat hodně hlasů, o čemž svědčí to, že ve volbách do sněmovny v roce 2013 přeskočila ze 14. místa na 4. místo a v roce 2017 skončila dokonce první, byť kandidovala ze 3. místa. Proč byla tak úspěšná podle vás?

V roce 2017 v rámci kampaně do sněmovny pracovala velmi usilovně. Dá se říci, že díky své pilnosti a rozhodnosti byla zvolena poslankyní. To se jí nedá upřít. Ona pracovala s voliči prakticky nepřetržitě, permanentně s nimi byla v kontaktu ať už v ulicích, nebo na sociálních sítích. Kromě toho měla tým, který jí se vším pomáhal. Klobouk dolů, co dokázala a jak se do Poslanecké sněmovny dostala. Určitě dokáže být velmi přesvědčivá a umí zaujmout i svým projevem, který je hodně chytlavý.

Myslíte, že v jejím rozhodnutí hrála roli i poznámka předsedy ODS Petra Fialy, který na otázku, proč podle něj paní poslankyně odmítla hlasovat pro odchod Václava Klause z čela školského výboru, řekl, že je do něj možná zamilovaná?

Podívejte, já si myslím, že k takovým věcem, jako je odchod z poslaneckého klubu nebo ze strany, se nerozhodujete na základě jednoho vtípku, byť třeba ne úplně vhodného. Myslím, že situace byla emocionálně vypjatá z obou stran. Ale vylučuji, že by se někdo rozhodl odejít na základě takové věci. Navíc pan předseda se jí omluvil a vysvětloval, že to nemyslel zle.

Vnímáte její odchod jako velké oslabení pro ODS na Olomoucku?

Samozřejmě to pro nás do jisté míry oslabení je. Nicméně věřím, že v dalších volbách do sněmovny nejen že nahradíme chybějící poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, ale ještě víc posílíme. Držíme si v tom palce, trend preferencí u naší strany jde nahoru. Ale samozřejmě mě její odchod mrzí.

Počítáte s tím, že teď jste konkurenti? Neobáváte se, že kromě určité části voličů vám přebere třeba i některé významnější členy ODS?

Věřím tomu, že i když budeme konkurenti, tak nebudeme nepřátelé. Kořeny máme podobné. Budeme se pravděpodobně ucházet o velmi podobný elektorát, pokud bude paní poslankyně kandidovat v roce 2021 do sněmovny za ten možný nový politický subjekt Václava Klause mladšího.