Podpořila Klause v čele školského výboru. Poslankyně Majerová teď končí v klubu ODS

Poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková, která ve středu nehlasovala pro odvolání Václava Klause ml. ze školského výboru, vystoupí z poslaneckého klubu občanských demokratů. Informovala o tom televize Nova. Na dotaz Aktuálně.cz dodala, že ukončit členství ve straně se ale zatím nechystá.

Majerová odchází pouze z klubu ODS. Vstup do klubu či strany, kterou se chystá založit Václav Klaus mladší, pro ni není v současnosti aktuální. "To pro mě zatím není absolutně relevantní. Není to pro mě teď podstatné. Já mám své vlastní závazky a odpovědnost vůči svým kolegům a přátelům ve svém regionu a napřed si toto musím vyřešit a pak budu konat dál," řekla deníku Aktuálně.cz Majerová.

Její rozhodnutí prý nemá nic společného se středečním odvoláním Klause ze školského výboru, které jako jediná z ODS odmítla podpořit. O odchodu uvažovala déle. "Je to dlouhodobější akce, už jsem nad tím přemýšlela delší dobu."

Majerové se nelíbí přístup klubu ODS ke školství. Sesazení Klause označila za vnitrostranický problém ODS, podle ní klub nadřazuje politický souboj nad vzdělání. "Uvědomila jsem si, že klub deklaroval, že školství je priorita, ale byla to pouhá floskule. Pro mě však ne," dodala.

Václav Klaus sice před několika dny uhájil post předsedy školského výboru, ale ve středu odpoledne o něj nakonec přece jen přišel. Většina poslanců na návrh ODS odsouhlasila, že Klaus už nebude členem tohoto výboru - tím přišel také o jeho vedení. Na místo šéfa výboru má totiž nárok od voleb ODS, která původně nominovala právě Klause. Poté co ho však minulý měsíc zbavila členství ve straně, rozhodla se změnit i obsazení školského výboru.

Pro odvolání Klause mladšího z výboru nakonec hlasovalo 93 ze 150 přítomných poslanců. Nahradil ho nový nominant občanských demokratů Karel Krejza.

"Já s klidem budu řídit parlamentní multikáru. Ale už nikdy nemluvte o odbornosti, ale o handlech, korytech a moralizování," stěžoval si Klaus a obvinil ODS, že se snaží podporu pro jeho odvolání vyměnit za jiné věci. Z poslanců podpořila Klause jen kolegyně Zuzana Majerová Zahradníková.