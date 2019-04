Zahradníkovou odvolala sněmovna na návrh ODS ze školského a zahraničního výboru

Sněmovna odvolala na návrh klubu ODS nezařazenou poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou ze školského a ze zahraničního výboru. Ve školském výboru ji nahradil Bohuslav Svoboda a v zahraničním Marek Benda (oba ODS). Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že občanští demokraté tak učinili po dohodě s poslankyní.

"Chtěla jsem zůstat ve školském výboru jako řadový člen, nicméně jsem akceptovala požadavky Zbyňka Stanjury, jelikož ve chvíli, kdy já jsem odešla z klubu, tak oni mají samozřejmě nárok na tyto mandáty," řekla poslankyně. Do školského výboru ale hodlá docházet i nadále, i když už nebude mít hlasovací právo.

Majerová Zahradníková vystoupila z klubu ODS v úterý. Minulý týden nehlasovala pro návrh občanských demokratů odvolat Václava Klause mladšího ze školského výboru, kterému předsedal. Od Klause, který byl z ODS vyloučen, dostala nabídku účasti ve formovaném novém politickém uskupení.

Poslankyně, která je dosud členkou ODS, skončila také ve sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Do komise zamířil Pavel Žáček (ODS). Občanskodemokratický klub ale nakonec stáhl návrh na odvolání Majerové Zahradníkové z delegace do Meziparlamentní unie. Zůstává také členkou komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.

Ve sněmovně bude Majerová Zahradníková dál hlasovat na základě volebního programu ODS. "Já jsem konzervativní křídlo v ODS, takže já dále budu hájit tu část programu, která je konzervativní, se kterou jsem v souladu. Co se týká etických a hodnotových věcí, to se budu rozhodovat na základě svého svědomí," řekla.

Zda opustí ODS, není jasné

Setrvání Majerové Zahradníkové v ODS zatím není jasné, záležitostí se bude v pondělí zabývat místní stranická rada v Olomouci. Poslankyně ve středu uvedla, že by ráda zůstala v řadách ODS, nevylučuje ale ani odchod, kdyby její situace místní sdružení poškozovala. Dokud nevyřeší svoje vztahy v ODS, Klausovou nabídkou vstupu do nové strany se nechce Majerová Zahradníková zabývat. Chtěla by zůstat nezařazenou poslankyní zvolenou za ODS.

Klause mladšího vyloučilo vedení ODS ze strany v polovině března, protože "svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS". Následně občanští demokraté neprosadili výměnu Klause v čele školského výboru za stranického místopředsedu Martina Baxu. Navrhli pak Klausovo úplné odvolání z výboru, sněmovna místo něho zvolila do výboru podle požadavku ODS Karla Krejzu.