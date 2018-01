Čapí hnízdo bude řešit i Evropský parlament. Ta kauza je pro kolegy neuvěřitelná, říká europoslanec

před 4 hodinami

Kauzou Čapí hnízdo premiéra Andreje Babiše se bude příští úterý zabývat výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

Štrasburk (od našeho zpravodaje) - Kauzou Čapí hnízdo, ve které je podezřelý z dotačního podvodu český premiér Andrej Babiš, se po domácí Poslanecké sněmovně bude zabývat i Evropský parlament (EP). Případ se dostane na půdu jeho výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Europoslanci budou výbušnou českou kauzou řešit příští úterý v rámci interpelací na eurokomisaře pro rozpočet Günthera Oettingera. Aktuálně.cz to ve Štrasburku potvrdil lidovecký europoslanec a člen zmíněného výboru Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

"Není to nic v osobní rovině proti Andreji Babišovi. Český předseda vlády je jedním z osmadvaceti čelných představitelů EU, proto se kauzou Čapí hnízdo bude výbor zabývat," řekl Zdechovský. Rozpočtový výbor EP by podle něj stejně jednal i v případě jiných premiérů, pokud by čelili podobnému podezření.

Výstupem jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu by mělo být například doporučení pro Evropskou komisi i členské státy, aby se v budoucnu taková situace neopakovala.

Místopředsedkyně kontrolního výboru EP, europoslankyně Martina Dlabajová (ANO) nemá podle svých slov informaci, že by se kauzou měl orgán zabývat.

"Za jaké procedury a na jakých datech by se měla tedy diskuze ve výboru zakládat, mi v tuto chvíli není jasné," řekla. "Zprávu už dávno řeší české orgány a já nevidím důvod, proč by se měla tato jedna konkrétní kauza probírat na půdě EP, když je předmětem vyšetřování příslušných orgánů na národní úrovni," konstatovala europoslankyně Dlabajová.

Premiéra Andreje Babiše chce v kauze Čapí hnízdo stíhat česká policie a jeho vydání v úterý doporučil dolní komoře parlamentu její mandátový a imunitní výbor. Andrej Babiš před jednáním řekl, že vydání sebe i předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka do rukou policie schvaluje.

Trvá ale na tom, že kauza je účelová a ničeho nezákonného se nedopustil. "Důkaz o podvodu neexistuje, protože žádný podvod nebyl," zdůraznil premiér a šéf hnutí ANO.

Podle europoslankyně za ANO Dity Charanzové není kauza Čapí hnízdo natolik závažná, aby se jí musel výbor EP zabývat. "Zcela pragmaticky, pokud by parlament řešil všechny zprávy OLAF, nedělal by nic jiného. O důvodech zařazení na jednání výboru lze proto spekulovat. Pověsti Česka v Bruselu to ale určitě neprospěje," řekla Charanzová.

"Je to katastrofa"

Podle dalších českých europoslanců poutá případ českého ministerského předsedy ve Štrasburku pozornost. "Samozřejmě že se o tom mluví," říká Luděk Niedermayer (TOP 09). Podle něj jakékoliv možné zneužití evropských peněz vnímají špičky EU velmi citlivě. "Když se ukáže, že jsou zneužity evropské peníze, a nota bene když jsou z toho podezřelí čelní politici, je to katastrofa," doplnil europoslanec Niedermayer.

Případ Čapího hnízda kromě české policie vyšetřoval Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF. Ten v závěrečné zprávě konstatoval, že dotaci pro farmu doprovázelo několik vážných nesrovnalostí. Podle názoru tohoto orgánu došlo při přípravě projektu k porušení českých zákonů i evropské legislativy. Zprávu, kterou české úřady zatím tají, získaly Hospodářské noviny a deník Aktuálně.cz. Její kompletní český překlad poté zveřejnily.

Andrej Babiš tvrdí, že OLAF není nezávislý a kauzu udržují jeho političtí protivníci, kteří se ho chtějí zbavit. Že by evropský úřad jednal účelově, však čeští europoslanci, které redakce oslovila, rezolutně odmítají.

Horší vyjednávací pozice

Podle europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM) je vyloučeno, že by OLAF konal na jakoukoliv politickou objednávku. "Pracují tam nejlepší odborníci, kteří musí projít nesmírně tvrdým výběrovým řízením," prohlásila. To potvrzuje i lidovec Pavel Svoboda, který v Evropském parlamentu předsedá právnímu výboru.

"Nemám žádné indicie o tom, že by se OLAF nechal zatahovat do nějakých politických hrátek. Ani to nedává smysl," upozornil jeden z nejvýše postavených Čechů v Evropském parlamentu. Podle něj posouvá Babišova kauza Česko na východ. "Podobné problémy na Západě ani nemohou vzniknout. Když tam někoho policie obviní, nemůže ani kandidovat do parlamentu, natož aby se stal premiérem. Pro moje kolegy je to naprosto neuvěřitelný svět," zkritizoval europoslanec Svoboda šéfa hnutí ANO.

Podle europoslankyně Olgy Sehnalové (ČSSD) může kauza Čapí hnízdo znevýhodnit pozici Česka při jednání o víceletém finančním rámci, tedy sedmiletém evropském rozpočtu od roku 2020. Pokud by Andrej Babiš byl v době vyjednávání premiérem, fakt, že je podezřelý z dotačního podvodu, by jeho pozici rozhodně neposílil, myslí si Sehnalová. "Celé vyjednávání je založené na důvěře. A pokud vám partneři příliš nevěří, je to problém a vaše vyjednávací pozice je mnohem menší," doplnila Sehnalová.

S tím ale nesouhlasí europoslanec za hnutí ANO Petr Ježek. "Jednání se vedou na mnoha úrovních a na základě propracovanější i techničtější argumentace," tvrdí.

Policie v případu Čapí hnízdo stíhá kromě Andreje Babiše a předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka i dalších devět lidí. V minulém volebním období sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala.