V jednání s ČSSD se posouváme, oznámil před jednáním vlády Babiš a představil změny v nemocenské

Ještě nikdy nezačínalo jednání vlády tak brzy jako ve středu, kdy ministři přicházeli na úřad vlády už po půl šesté. Byl mezi nimi i premiér v demisi a předseda ANO Andrej Babiš, který tvrdil, že intenzivně vyjednává s ČSSD o příští vládě.

Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš se sice před šestou ránou chystal především na jednání vlády, s novináři ale řešil probíhající debaty se sociálními demokraty, kteří chtějí s ANO do příští vlády.

"Neustále s ČSSD jednáme, osobně, po telefonu i po mailech, dnes se sejdeme několikrát, zítra i v dalších dnech," hlásil Babiš, který sice odlétá ve středu večer do Bruselu, ale v pátek se vrátí. "Možná má někdo pocit, že nejednáme, ale není to pravda. Například včera jsem si telefonoval s poslankyní ČSSD Kateřinou Valachovou," líčil předseda ANO.

S první vládou důvěru sněmovny nezískal, kromě poslanců ANO ji nikdo nepodpořil. V případě druhé vlády mu dal prezident Miloš Zeman čas do začátku prázdnin. Babiš ale nechtěl příliš konkretizovat, jak blízko je ANO a ČSSD dohodě.

"Nevím, uvidíme. Posouváme se," podotkl pouze. Nadále také trvá na tom, že sociální demokraté by měli mít ve vládě čtyři zástupce, přestože křesel chtějí pět. "Čtyři místa jsou velkorysá nabídka," tvrdil ve středu ráno Babiš.

Vyjednavači jsou blízko kompromisu ohledně nemocenské

Zatímco ohledně míst v možném příštím kabinetu se obě strany patrně dohodnou, hůře to zatím vypadá s kompromisy ohledně programu.

"My už máme se sociálními demokraty nějaké zkušenosti z první koaliční vlády. Vždycky máme rozpory, protože nechceme navyšovat daně, zatímco oni chtějí. Ale jak říkám, jednáme," řekl Babiš s tím, že jeho hnutí rozhodně nepodpoří žádné navyšování daní.

Možné dohodě se už blíží obě strany v případě proplácení prvních tří dnů nemoci. Sociálním demokratům se nelíbí současný stav, kdyby tyto dny nejsou propláceny, hnutí ANO jim nabízí kompromis, o kterém před jednáním vlády promluvil Babiš.

"My to také chceme zrušit, ale nechceme, aby placení mělo dopad na zaměstnavatele. Proto zvažujeme, že zaměstnavatelé by platili první až jedenáctý den nemoci a zbývající tři dny by šly na úkor nemocenského pojištění," vysvětlil předseda vlády.