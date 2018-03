Hamáček se Zimolou získali podporu pro jednání s Babišem, chtějí pět křesel ve vládě

před 53 minutami

Poprvé od únorového sjezdu ČSSD, na kterém byl zvolený nový předseda Jan Hamáček, se v pátek odpoledne setkali členové širšího vedení strany. Hlavním bodem byla debata o taktice Hamáčka a prvního místopředsedy Jiřího Zimoly, kteří vyjednávají o vládě s hnutím ANO za podpory KSČM. Předsednictvo ČSSD, které se skládá z asi tří desítek lidí, postup svého vedení podpořilo.

Praha - Předseda sociální demokracie Jan Hamáček po jednání předsednictva ČSSD prohlásil, že jeho strana požaduje v případné vládě s ANO až pět křesel.

"Hnutí ANO se nás zeptalo, jaké resorty typově chceme. A my jsme řekli, že máme zájem o některé silové resorty, například spravedlnost nebo vnitro, sociální resorty, zdravotnictví a sociální věci, a také finance. To neznamená, že je to výlučný seznam," uvedl Hamáček s tím, že ČSSD usiluje především o prosazení co největšího množství svých programových priorit.

Podle informací Aktuálně.cz se ale hnutí ANO v žádném případě ministerstva financí nevzdá. Pravděpodobnější je to, že by ANO sociálním demokratům přenechalo ministerstvo zahraničí, které by připadlo právě Hamáčkovi. Jednání jsou ale na začátku a případnou dohodu by navíc musel podpořit sjezd ČSSD a následně i členové strany v referendu.

Pro další vyjednávání je nyní nejdůležitější to, že Hamáček získal v pátek odpoledne od širšího vedení strany zelenou. "Předsednictvo zprávu o vyjednávání s hnutím ANO schválilo," oznámil Hamáček. "Naší ambicí je, abychom pokročili do sjezdu ČSSD a mohli jsme informovat delegáty sjezdu," dodal.

Páteční jednání předsednictva proběhlo den po důležitém setkání vedení ANO a ČSSD. Na něm se strany dohodly, že budou exkluzivně vyjednávat o vládní spolupráci do 10. dubna. To už by mělo být jasné, jak na případnou dohodou budou reagovat delegáti sjezdu ČSSD, který proběhne 7. dubna.

"Hnutí ANO dnes konečně jasně řeklo, jaké vládní uspořádání preferuje. Naši experti jsou teď připraveni intenzivně jednat o podobě možné koaliční dohody," oznámil ve čtvrtek po jednání Hamáček. Podobně reagoval šéf ANO a premiér v demisi Andrej Babiš: "V této chvíli exkluzivně jednáme o menšinové koaliční vládě s ČSSD za podpory KSČM."

Tato vstřícná prohlášení ale ještě neznamenají, že ANO a ČSSD skutečně vytvoří vládu. Naopak, z řady výroků je zřejmé, že na cestě k vládě leží spousta překážek. Nejsou tak vyloučeny předčasné volby nebo vláda ANO s podporou KSČM a SPD. Sociální demokraté a ANO mají rozdílné názory na řadu programových priorit, a navíc v sociální demokracii je řada členů včetně několika poslanců, kteří jsou proti spolupráci s Babišem.

Programové rozdíly potvrdil po jednání místopředseda ANO a ministr životního prostředí Richard Brabec. "Lišíme se hlavně v názoru na daně. Sociální demokraté navrhují progresivní daně, ať už dědickou daň, progresivní daň z příjmu fyzických osob, vyšší daň z příjmu právnických osob, sektorové daně a další věci, kde jsme vyjádřili náš odlišný názor," uvedl Brabec s tím, že právě o těchto rozdílech budou expertní týmy jednat.

