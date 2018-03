Poslanci ANO podporují Babiše v jednání o vládě s ČSSD, výhrady mají jen tři členové

AKTUALIZOVÁNO před 27 minutami

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš svolal v sobotu všechny své poslance na celodenní jednání, kde s nimi kromě jiného debatoval o možné vládě s ČSSD za podpory KSČM. Z téměř osmdesáti poslanců ANO vyslovili výhrady k takové podobě vládní koalice pouze tři. Zda ale nakonec skutečně taková vláda vznikne, není zdaleka jisté, mezi ANO a ČSSD panují vážné programové rozdíly. Řada sociálních demokratů navíc neskrývá výhrady ke spolupráci s Andrejem Babišem.

Praha - Už před sobotním jednáním poslanců hnutí ANO bylo zřejmé, že se stěží najde více zákonodárců tohoto hnutí, kteří by brojili proti probíhajícím jednáním mezi ANO a ČSSD o společném vládnutí s podporou KSČM. Tyto předpoklady se také naplnily, když v pozdním odpoledni předseda ANO Andrej Babiš předstoupil před novináře a oznámil, že naprostá většina jeho poslanců takové vyjednávání podporuje. "Dokonce jsme o tom hlasovali," prohodil Babiš.

"Hlasování dopadlo tak, že tři poslanci řekli, že s tím mají problém, ale budou solidární, a pokud by jednání dopadla, tak by to podpořili," uvedl Babiš k hlasování o tom, zda klub podporuje vyjednávání ČSSD a ANO o společné menšinové vládě. O které poslance šlo, nechtěl Babiš prozradit. A jaké měly výhrady k možné koalici? "Byly to spíš osobní záležitosti," podotkl bez bližšího upřesnění.

Teprve další týdny ale ukáží, jak velké rozpory mezi ČSSD a hnutím ANO existují a jak velkou chuť budou mít zástupci obou stran skutečně společně vládnout. Sám Andrej Babiš sice tvrdí, že chce s ČSSD vládnout, ovšem v minulosti už také několikrát prohlásil, že preferuje menšinovou vládu složenou jen ze zástupců ANO. V každém případě by musel udělat sociálním demokratům ústupky, které zatím neučinil. Zda je udělá, nechtěl v sobotu prozradit.

"Já nechci vyjednávat s vámi, když vyjednávám s ČSSD. Omlouvám se," odpověděl novinářům na dotaz, jaké ústupky udělá vůči ČSSD. Od špiček ANO je zatím slyšet příslib "pustit" sociálním demokratům maximálně čtyři křesla ve vládě. Jaká by to byla, se teprve ukáže, určitě to nebude ministerstvo financí, které si chce ANO ponechat.

Asi jsme se měli sejít dřív, tvrdil Babiš

Sraz zástupců ANO si ale Babiš velmi pochvaloval, bude prý chtít taková setkání častěji. "Šest hodin jsme diskutovali o všem, o klubu, vládě, zákonech, bylo to pro mě přínosné, protože se téměř všichni vyjádřili. Dostali jsme zpětnou vazbu od poslanců, z jejich okolí. Důležité je, že jsme si na sebe udělali čas, asi jsme to měli udělat už dávno, protože od října už uplynulo několik měsíců," připomněl Babiš loňské volby, ze kterých ANO vyšlo vítězně a získalo největší počet křesel ve sněmovně - celkem 78. O jedno křeslo hnutí přišlo, když se loni rozhodla odejít poslankyně Kristýna Zelienková.

Jak už oznámil Babiš minulý týden, ANO bude výhradně jednat s ČSSD do 10. dubna. Do té doby by mělo být jasno, zda se obě strany dohodnou na vládnutí. Sociální demokraté by měli oznámit své stanovisko k výsledku vyjednávání 7. dubna na svém sjezdu. Následně by ještě mělo proběhnout hlasování všech členů ČSSD o tom, zda jsou pro vládnutí s Babišem jako premiérem.

Bez ohledu na vyjednávání bude Babiš dál vládnout se svým kabinetem, který nedostal od Poslanecké sněmovny důvěru. Babiš ale může spoléhat na slib prezidenta Miloše Zemana, který už dříve avizoval, že premiéra v demisi nechá vyjednávat o nové vládě minimálně do začátku prázdnin.

