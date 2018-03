Sami si to odhlasovali, vysvětluje Babiš jednání vlády od šesti ráno. Novináři museli přijít ve 4:30

před 55 minutami

S příchodem Andreje Babiše na post premiéra si členové vlády museli zvyknout na dřívější zasedání kabinetu. Ve středu ráno jednání začínalo v rekordních šest hodin. Ještě dříve museli přijít novináři - v půl páté.

Praha - Pokud jde o hledání podpory poslanců pro svůj kabinet, dává si premiér Andrej Babiš na čas. Zcela jiná situace ale panuje při samotném jednání vlády. Premiér v demisi svolává ministry nejraději už před osmou, ve středu dokonce už na šestou hodinu ranní.

"Omlouvám se za tak brzký začátek, chtěli jsme jednat od osmi. Ale potom jsme zjistili, že je dnes parlament, takže vláda musí od devíti sedět v parlamentu. Proto jsme to dali na šestou hodinu, je to mimořádná situace," vysvětloval Andrej Babiš několik minut před začátkem.

On ani ministryně financí Alena Schillerová, která stála vedle něj, nevypadali unaveně. "Nedělá mi to žádný problém. Byla jsem na to zvyklá z doby, kdy jsem pracovala tady s panem premiérem," podotkla Schillerová, která dříve působila jako Babišova náměstkyně na ministerstvu financí.

Také někteří další členové vlády proti nezvyklému začátku zasedání kabinetu neprotestovali, byť nepřicházeli na jednání s žádným velkým předstihem. Většina z nich dorazila až těsně před šestou.

Na rozdíl od novinářů, kteří je čekali mnohem dříve. Nová pravidla pro média totiž novinářům ukládají, že musí přijít na Úřad vlády s dostatečným předstihem. Ve středu proto museli být na úřadu do půl páté ráno a od pěti už čekali uvnitř na členy vlády.

Jako myslivec jsem zvyklý vstávat brzy, tvrdí Milek

Jako první přišel v 5:40 hodin ministr zemědělství Jiří Milek, který má zkušenosti s brzkými procházkami přírodou. "Jako myslivec jsem zvyklý vstávat hodně brzy. V minulosti jsem také dělal agronoma, takže jsem i tehdy musel být brzy vzhůru," řekl Milek. Hned po ránu ale zažil horké chvíle, protože musel čelit dotazům novinářů kvůli rezignaci ředitelky Státního pozemkového fondu Svatavy Maradové.

Ta oznámila odchod ze svého postu s odůvodněním, že tak pomůže koaličnímu vyjednávání o nové vládě. Milek toho k jejímu podivnému konci moc neřekl. "To bych nechtěl více rozebírat," byla jeho nejčastější odpověď. Přiznal ale, že s Maradovou nebyl spokojen, a naznačil, že udělá v jejím úřadu kontrolu.

S Babišovou oblibou ranního vstávání je možné srovnat jen dřívějšího premiéra za ČSSD Vladimíra Špidlu. Ten byl také pověstný časným vstáváním a ranními jednáními. V případě zasedání vlády ale musel ustoupit jiným členům svého kabinetu, kteří chtěli zasedat později.

Nynější premiér Babiš tvrdí, že dal svým ministrům také na výběr. "Ministři si ranní jednání odhlasovali. Hlasovali jsme, jestli bude vláda jednávat ráno, nebo večer, a drtivá většina řekla brzy ráno," tvrdil Babiš.