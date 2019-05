Kdybych byl šéf ČSSD, nominoval bych na ministra kultury někoho jiného, řekl Babiš

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš sice pošle prezidentovi Miloši Zemanovi návrh, aby jmenoval novým ministrem kultury Michala Šmardu z ČSSD, ale z jeho čtvrtečních slov je zřejmé, že s tím tak úplně nesouhlasí. Před čtvrtečním podvečerním setkáním s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem naznačil, že by si sociální demokracie měla výměnu ministra ještě promyslet.

Vztahy mezi předsedou ANO Andrejem Babišem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem jsou klíčové pro další osud vlády, která stojí na spolupráci těchto dvou stran. Mnohé o budoucnosti vlády proto napoví čtvrteční schůzka obou politiků, na které chtějí vyřešit spor ohledně ministra kultury za ČSSD Antonína Staňka.

Premiér Babiš ve čtvrtek po poledni potvrdil, že vyhoví ČSSD, která chce, aby navrhl prezidentovi na toto místo místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Zároveň dal ale najevo, že má pochopení pro návrh prezidenta Miloše Zemana. Ten chce, aby předseda vlády vyčkal, jak dopadne trestní oznámení, které Staněk podal na dnes už bývalého ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta kvůli jeho údajným pochybením. Právě odvolání Fajta, a také ředitele Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa, vedlo k velkým protestům proti Staňkovi a následnému rozhodnutí ČSSD odvolat jej z funkce.

"Rozumím tomu, co říká pan prezident, ale z hlediska vztahů v rámci koalice a stabilní vlády nechci mít s ČSSD žádnou roztržku," sdělil Babiš ve čtvrtek webu Blesk.cz s tím, že si vyměnil s Hamáčkem během středy několik sms zpráv. "Pochopil jsem, že pan předseda na návrhu trvá," uvedl Babiš.

Podle jeho slov by byl Šmarda jako starosta vhodný spíše na ministerstvo pro místní rozvoj, které ale drží hnutí ANO. "Kdybych byl předseda ČSSD, nominoval bych na ministra kultury někoho jiného," prohlásil Babiš, který poukázal i na to, že Šmarda byl původně proti vstupu ČSSD do vlády s ANO a navíc se ostře kriticky vyjadřoval k osobě Babiše.

V pátek se kvůli tomu se Šmardou sejde. "Byl proti vstupu do vlády, vyjadřoval se ne úplně pozitivně vůči mojí osobě. Chci s ním mluvit, jak chce ve vládě fungovat, aby to nebyla nějaká mise, která bude přinášet rozpory ve vládě," řekl Blesku s dovětkem, že za chvíli bude ve vládě celé vedení ČSSD. V kabinetu už totiž kromě předsedy Hamáčka jsou dva místopředsedové strany, Tomáš Petříček a Jana Maláčová.

Babiš by si nejvíc ze všeho přál, aby Hamáček vyslyšel apel prezidenta Zemana na vyčkání výsledků prověřování trestního oznámení. "Mimochodem i Transparenty International tam našlo nějaké pochybení, tak asi tam byly nějaké problémy. Odboráři byli proti panu Fajtovi. A pokud pan Staněk odvolal pana Fajta z důvodu špatného hospodaření, tak já nejsem schopný říci, kde je pravda. Musí to vyšetřit policie," řekl předseda vlády a hnutí ANO.

Výměnu člena ochranky nebudu požadovat

Babiš v rozhovoru také řekl, nebude požadovat výměnu člena policejní ochranky, který pravděpodobně nedopatřením vystřelil na palubě armádního letadla. Babiš ho označil za velice pečlivého a seriózního člověka, který svou profesi bere velice vážně. "Já bych chtěl, aby pokračoval," řekl premiér.

Incident se stal na letišti v Bruselu. Premiérovi ani nikomu jinému z celkem 22 lidí na palubě se nic nestalo. Redaktor Aktuálně.cz, který byl na palubě letounu, popsal, že výstřel vyšel ze služební zbraně v okamžiku, kdy člen ochranky podle předpisů svou zbraň vybíjel a chtěl ji předat posádce letadla.

Letadlo vezlo předsedu vlády s doprovodem z úterního neformálního summitu v Bruselu. Nebylo vážně poškozeno a vrátilo se zpět do České republiky. Nikomu na palubě se nic nestalo. Případ vyšetřuje Vojenská policie a Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Babiš řekl, že u výstřelu nebyl. Seděl za dvěma přepážkami. "Nedramatizoval bych to," řekl. Člena ochranky je mu líto kvůli osobnímu stresu. "Nepočítal, že tam je náboj. To se může stát každému, každý děláme chyby," dodal. Babiš také uvedl, že se ho ředitel Ochranné služby Policie České republiky Jiří Komorous ptal, zda si výměnu přeje. "Určitě nebudu požadovat výměnu," řekl. Žádné nebezpečí podle Babiše nehrozilo.