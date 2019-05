Kdo je adept na ministra Šmarda: Kritik vládnutí s ANO a v kultuře neznámá tvář

Opakovaně odmítal, aby ČSSD vládla s ANO a podporou komunistů, a sám připouští, že s kulturou má jen omezené zkušenosti. Přesto právě jeho chce šéf ČSSD Jan Hamáček za ministra kultury. Michal Šmarda nyní bude muset přesvědčit o své kompetenci Andreje Babiše. Premiér se s ním chce sejít, než navrhne jeho jmenování prezidentovi. Ten sice Šmardu na posledním sjezdu ČSSD chválil, zároveň má ale dobrou paměť. A Šmarda se netají tím, že ho při poslední prezidentské volbě nepodpořil.

Jde o zkušeného komunálního politika, který má důvěru svých voličů, zdůvodnil v úterý šéf sociálních demokratů Jan Hamáček, proč by právě Michal Šmarda měl být po Antonínu Staňkovi novým ministrem kultury. Třiačtyřicetiletý starosta Nového Města na Moravě a od března také místopředseda ČSSD přitom nemá s kulturou žádné významnější zkušenosti.

"Fakticky největší zkušenost mám v rámci komunální politiky a v rámci toho, že deset let zřizujeme příspěvkové organizace tady na úřadu. Plus předtím mám zkušenost z doby, kdy jsem působil jako poradce některých poslanců a senátorů ČSSD a kdy jsme řešili problematiku památkové péče a podobně. To je největší zkušenost," řekl Aktuálně.cz Šmarda.

I to je důvod, proč se nad jeho nominací podivoval premiér Andrej Babiš a označil ji za "zvláštní". "Musím si přečíst koaliční smlouvu, co tam máme k nominaci ministrů z hlediska jejich odbornosti," řekl Babiš ráno novinářům v Bruselu.

Místopředsedovi STAN a sněmovního podvýboru pro kulturu Petru Gazdíkovi však chybějící zkušenosti Šmardy s kulturou nijak zvlášť nevadí. "Zažili jsme úžasné odborníky hnutí ANO, jako byl pan ministr dopravy Dan Ťok nebo paní ministryně průmyslu Marta Nováková. Ukázalo se, že vlastně takovými odborníky nejsou. Já úplně na odborníky na ministerstvu nevěřím a hnutí ANO nám ukázalo, že odborníci rozhodně nejsou samospása," řekl Gazdík s tím, že s nominací Šmardy nemá problém.

Iniciátoři petice, kteří požadují Staňkovo odstoupení, jsou zatím z jeho případného nástupce rozpačití. "Jméno pana Michala Šmardy je zcela neznámé. Širší znalost české kulturní scény nemá, není zatím jasné, jaké jsou jeho názory na zásadní problémy a témata v oblasti kultury, jejichž pochopení je naprosto zásadní pro kompetentní vedení resortu," tlumočila jejich vyjádření ČTK Michaela Šilpochová z centra DOX.

Jak to s tou vládou myslí?

Odbornost ale není jediná věc, o které se chce Babiš se Šmardou bavit. Ptát se ho chce i na postoj k vládě. Šmarda totiž patřil k táboru sociálních demokratů, kterým se nezamlouvala koaliční spolupráce s hnutím ANO. "ČSSD by podle mě neměla vstupovat do vlády hnutí ANO. A není podstatné, zda tuto vládu povede pan Babiš, nebo někdo z jeho zaměstnanců," řekl Aktuálně.cz loni v únoru.

Já už se k té velké politice moc vyjadřovat nebudu... Ale přece jen: Pan premiér spolu s panem prezidentem dali jasně najevo, že zahraniční politiku ČR budou určovat oni dva. Mají na tomu koneckonců výrazný mandát od voličů. Jejich postoj k nominaci na tento resort ze strany ČSSD navíc dává jasně najevo, že o svých pozicích nehodlají s nikým dalším diskutovat. V této situaci nemá smysl, aby ČSSD trvala na obsazení resortu zahraničí a krvácela na něm. Podle svých představ ho obsadit nemůže a podle představ ANO a KSCM ho pan premiér může obsadit sám. ČSSD nemá sílu vyhrát, může jen prohrávat pomalu,dlouze a každodenně. Pokud se tedy ČSSD chce i za těchto okolností účastnit vládního projektu Hnutí ANO2011 a KSČM, měla by pana premiéra nechat obsadit MZV vlastním nominantem, na kterém se shodne s komunisty a panem prezidentem. ČSSD by měla místo toho žádat resort, kde může prosadit své programové priority - Místní rozvoj, zdravotnictví nebo školství. Zveřejnil(a) Michal Šmarda dne 18. June 2018

A to si Babiš pamatuje. "Mě nominace překvapila, protože pan Šmarda, jak ho sleduji v médiích, byl zásadně proti vstupu ČSSD do vlády. Vystupoval velice negativně vůči vládě ČSSD s hnutím ANO. Určitě budu mít zájem se s ním setkat a vyslechnout, jak to vlastně v té vládě myslí," řekl Babiš.

Šmarda změnu postoje vysvětluje tím, že chce pomoct stabilizovat situaci a uklidnit emoce.

Proti Šmardovi může být i Zeman

Šmardovou překážkou k cestě do vedení kultury však může být i prezident Miloš Zeman. Ten odmítl přijmout Staňkovu demisi, což podle některých ústavních právníků učinit může. Premiér Babiš však hodlá Staňka na žádost předsedy ČSSD Hamáčka odvolat sám. A v takovém případě bude muset Zeman podle ústavy ministra odvolat bez zbytečného odkladu.

"Spekuluji, ale myslím, že ochota neodvolat pana Staňka souvisí se vztahem pana prezidenta k němu, a nikoli ke mně," míní Šmarda. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček se k Šmardovi jako možnému kandidátovi na ministra kultury odmítl vyjádřit. "Žádný kandidát na funkci ministra kultury neexistuje. Ministrem kultury je Antonín Staněk," řekl Ovčáček.

Není tak jisté, jak by Zeman postupoval, kdyby měl Šmardu jmenovat. Ústava sice podle většinového výkladu znemožňuje prezidentovi odmítnout jmenovat některého z členů vlády, v minulosti však dosáhl toho, aby se Miroslav Poche (ČSSD) nestal ministrem zahraničí. Několikrát opakoval, že z něj šéfa diplomacie neudělá, až vláda nejprve navrhla po přechodné období na toto místo předsedu ČSSD Hamáčka a následně svou volbu Pocheho změnila na stávajícího ministra Tomáše Petříčka.

Zeman Šmardu chválil

Z vyjádření v minulosti to však nevypadá, že by prezident měl se Šmardou zásadnější problém. "Mám dojem, že i starosta Nového Města na Moravě, na mé milované Vysočině, měl velmi dobrý výsledek. A takových komunálních politiků je poměrně hodně a opakuji, vy si jich málo vážíte," řekl Zeman v březnu na sjezdu sociální demokracie.

Šmarda sice nepatří v sociální demokracii k zvlášť hlasitým kritikům prezidenta Zemana, některé jeho kroky v minulosti se mu však nelíbily. Například způsob, jakým přijal demisi tehdejší vlády sociálnědemokratického premiéra Bohuslava Sobotky, během které na něj mířil svou holí, byl jeden z důvodů, proč ho veřejně nepodpořil v loňské prezidentské volbě. Zároveň však nevyjádřil podporu žádnému jeho protikandidátovi.

"Byl jsem na něj naštvaný tolik, že mi to v tu chvíli bránilo ho podpořit. Na druhou stranu to nebyl dostatečný důvod k tomu, abych podpořil jiného kandidáta, o kterém jsem si nemyslel, že je dobrý," vysvětlil nyní Šmarda.