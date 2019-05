Zeman nepřijal demisi ministra kultury Staňka. Hamáček chce, aby zasáhl Babiš

Prezident Miloš Zeman nepřijal demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Pražský hrad to oznámil po jejich vzájemné schůzce na Pražském hradě. Předtím jednal s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. Staněk oznámil svou rezignaci v polovině května. Předseda ČSSD Jan Hamáček požádá premiéra Andreje Babiše, aby prezidentovi navrhl Staňkovo odvolání. Na jeho místo plánuje dosadit místopředsedu sociální demokracie Michala Šmardu.

"Důvodem (nepřijetí demise, pozn. red.) je to, že doc. Antonín Staněk odhalil na ministerstvu kultury závažná ekonomická pochybení a neměl by být za tato odhalení trestán tím, že na něj bude vyvoláván tlak, aby ze své funkce odešel," napsal prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Hamáček následně oznámil, že ve středu požádá premiéra Andreje Babiše, aby ústavním způsobem navrhl odvolání ministra kultury. Babiš už v minulosti řekl, že je připraven takto postupovat.

Nástupce Staňka? Hamáček navrhuje Michala Šmardu

Na Staňkovo místo by chtěl Hamáček dosadit místopředsedu ČSSD Michala Šmardu. Ten v současnosti působí jako starosta Nového Města na Moravě. Hamáček si od něj slibuje uklidnění situace. "Chci, aby za sociální demokracii mluvily nové tváře, tváře důvěryhodné," řekl Hamáček.

"Já jsem říkal, že ministr není úřednická funkce, ale politická, je potřeba, aby ministr byl schopen komunikovat nejen v rámci svého resortu, ale také o ostatních aspektech politiky. Michal Šmarda je zkušený komunální politik, v posledních volbách obhájil svůj mandát, dostal tuším přes 37 procent," uvedl předseda ČSSD.

Místo ministra kultury Hamáček nabídl Šmardovi před několika dny. "Váhal jsem hodně, není to jednoduché rozhodnutí," řekl Šmarda v České televizi. Hamáček ho podle jeho slov přesvědčil o tom, že je důležité, aby funkci přijal, a že bude mít v této funkci podporu.

Šmarda si dává za cíl vrátit důvěru v ministerstvo a uklidnit emoce. "Je potřeba všem dát záruky, že ministerstvo kultury bude vedeno profesionálně, nebude docházet k žádnému vyřizování účtů a že ve vztahu mezi ministerstvem a jím zřizovanými organizacemi bude vše postupovat korektně," uvedl v ČT.

Národní galerie Praha a Muzeum umění Olomouc by měly mít co nejdřív stabilní ředitele, řekl Šmarda. "Pokud zvítězí ve standardním transparentním výběrovém řízení, tak ano," řekl na otázku, zda by se Fajt a Soukup mohli vrátit do funkcí, z nichž je Staněk odvolal. Výběrová řízení musejí být podle Šmardy věrohodná, garantovaná osobnostmi s respektem. Ministr by se od výběru měl jako politik držet dál, podotkl.

Zároveň dodal, že pokud by byli nejvyšší ústavní činitelé silně proti tomu, aby se funkce ujal, dál by o ni neusiloval. "Chci je jen poprosit, aby jednali rychle," uvedl.

Baxa: Jde o splátku za odvolání Fajta

Podle poslance ODS a člena výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Martina Baxy rozhodnutí prezidenta budí dojem, že se jedná o splátku za odvolání Jiřího Fajta z pozice ředitele Národní galerie.

"Pokud Antonín Staněk ve funkci zůstává, tu splátku zaplatí česká kultura, která bude mít ve funkci nekompetentního ministra," řekl Baxa s tím, že Michal Šmarda je pro něj jméno, které je ve sféře české kultury zcela neznámé.

Podle místopředsedy Senátu za ČSSD Milana Štěcha podobné postoje prezidentu Zemanovi vyhovují. "Tu situaci pouze prodlužuje a také tak se dostává do povědomí veřejnosti," řekl v České televizi.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa.

Fajt v úterý ČTK v reakci na Zemanovo rozhodnutí sdělil, že takový krok čekal. "Kolečko politických eskapád se tímto uzavřelo. Každému tak musí být jasné, proč jsem byl na základě vykonstruovaných obvinění odstraněn," uvedl. V médiích se jako o možném důvodu Staňkova rozhodnutí odvolat Fajta spekulovalo o tom, že chtěl vyhovět Zemanovi v jeho dlouhodobém sporu s Fajtem.